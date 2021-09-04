https://ria.ru/20210904/biznes-1748661665.html

Шиллинг: европейцы намерены расширять участие в проектах в странах ЕАЭС

Шиллинг: европейцы намерены расширять участие в проектах в странах ЕАЭС - РИА Новости, 04.09.2021

Шиллинг: европейцы намерены расширять участие в проектах в странах ЕАЭС

Европейский бизнес намерен расширять свое участие в проектах на пространстве Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сказал глава Ассоциации европейского... РИА Новости, 04.09.2021

2021-09-04T07:13

2021-09-04T07:13

2021-09-04T07:13

экономика

владивосток

пакистан

владимир путин

евросоюз

дальневосточный федеральный университет

евразийский экономический союз

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Европейский бизнес намерен расширять свое участие в проектах на пространстве Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сказал глава Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в России Тадзио Шиллинг.По его словам, на пространстве Большого евразийского партнёрства существует целый ряд инфраструктурных, экономических, деловых проектов, которые реализуются с участием европейского бизнеса."Мы уже не только близки, мы присутствуем, работаем и намерены расширять это присутствие, эту работу", - заявил Шиллинг в ходе сессии "Ценность и ценности Большого евразийского партнёрства" на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).Он отметил, что за прошедшие с начала 2021 года месяцы отмечен рост импорта из стран ЕАЭС в Евросоюз, а также рост экспорта из ЕС в страны-члены Евразийского экономического союза.Президент России Владимир Путин выступил с идеей создания Большого евразийского партнерства в 2015 году. По его словам, стать участниками партнерства могут страны ЕАЭС, государства, с которыми у России сложились тесные отношения: Китай, Индия, Пакистан, Иран и страны СНГ, а также другие государства и объединения.Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210904/svyazi-1748656487.html

https://ria.ru/20210904/memorandum-1748655897.html

владивосток

пакистан

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, владивосток, пакистан, владимир путин, евросоюз, дальневосточный федеральный университет, евразийский экономический союз, россия, тадзио шиллинг, восточный экономический форум — 2021 (вэф)