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Шиллинг: европейцы намерены расширять участие в проектах в странах ЕАЭС
Шиллинг: европейцы намерены расширять участие в проектах в странах ЕАЭС - РИА Новости, 04.09.2021
Шиллинг: европейцы намерены расширять участие в проектах в странах ЕАЭС
Европейский бизнес намерен расширять свое участие в проектах на пространстве Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сказал глава Ассоциации европейского... РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T07:13
2021-09-04T07:13
экономика
владивосток
пакистан
владимир путин
евросоюз
дальневосточный федеральный университет
евразийский экономический союз
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Европейский бизнес намерен расширять свое участие в проектах на пространстве Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сказал глава Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в России Тадзио Шиллинг.По его словам, на пространстве Большого евразийского партнёрства существует целый ряд инфраструктурных, экономических, деловых проектов, которые реализуются с участием европейского бизнеса."Мы уже не только близки, мы присутствуем, работаем и намерены расширять это присутствие, эту работу", - заявил Шиллинг в ходе сессии "Ценность и ценности Большого евразийского партнёрства" на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).Он отметил, что за прошедшие с начала 2021 года месяцы отмечен рост импорта из стран ЕАЭС в Евросоюз, а также рост экспорта из ЕС в страны-члены Евразийского экономического союза.Президент России Владимир Путин выступил с идеей создания Большого евразийского партнерства в 2015 году. По его словам, стать участниками партнерства могут страны ЕАЭС, государства, с которыми у России сложились тесные отношения: Китай, Индия, Пакистан, Иран и страны СНГ, а также другие государства и объединения.Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://ria.ru/20210904/svyazi-1748656487.html
https://ria.ru/20210904/memorandum-1748655897.html
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экономика, владивосток, пакистан, владимир путин, евросоюз, дальневосточный федеральный университет, евразийский экономический союз, россия, тадзио шиллинг, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
07:13 04.09.2021
 
Шиллинг: европейцы намерены расширять участие в проектах в странах ЕАЭС

Глава АЕБ Шиллинг: европейский бизнес намерен расширять участие в проектах в странах ЕАЭС

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСимволика Восточного экономического форума 2021
Символика Восточного экономического форума 2021 - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Европейский бизнес намерен расширять свое участие в проектах на пространстве Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сказал глава Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в России Тадзио Шиллинг.
По его словам, на пространстве Большого евразийского партнёрства существует целый ряд инфраструктурных, экономических, деловых проектов, которые реализуются с участием европейского бизнеса.
"Мы уже не только близки, мы присутствуем, работаем и намерены расширять это присутствие, эту работу", - заявил Шиллинг в ходе сессии "Ценность и ценности Большого евразийского партнёрства" на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
Он отметил, что за прошедшие с начала 2021 года месяцы отмечен рост импорта из стран ЕАЭС в Евросоюз, а также рост экспорта из ЕС в страны-члены Евразийского экономического союза.
Символика Восточного экономического форума 2021 - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
Вчера, 04:14
Генсек ШОС: ЕАЭС и "Один пояс, один путь" укрепят сотрудничество в Евразии
Президент России Владимир Путин выступил с идеей создания Большого евразийского партнерства в 2015 году. По его словам, стать участниками партнерства могут страны ЕАЭС, государства, с которыми у России сложились тесные отношения: Китай, Индия, Пакистан, Иран и страны СНГ, а также другие государства и объединения.
Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
Логотип Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
Вчера, 04:00
ЕАЭС и ШОС подпишут меморандум о сотрудничестве в ближайшие дни
 
ЭкономикаВладивостокПакистанВладимир ПутинЕвросоюзДальневосточный федеральный университетЕвразийский экономический союзРоссияТадзио ШиллингВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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