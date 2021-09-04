12:12 04.09.2021 (обновлено: 17:51 04.09.2021)
США попросили Финляндию принять беженцев из Афганистана
Глава МИД Финляндии Хаависто: Вашингтон попросил Хельсинки принять афганских специалистов
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛюди возле международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле
ХЕЛЬСИНКИ, 4 сен — РИА Новости. Вашингтон обратился к властям Финляндии с просьбой принять из Афганистана самые различные группы людей — от членов предыдущего правительства до женщин-судей, рассказал глава финского внешнеполитического ведомства Пекка Хаависто.
"Через Вашингтон к нам поступают просьбы о помощи. Американцы обратились к Финляндии с призывом принять специалистов в различных областях", — отметил Хаависто в интервью газете Iltalehti.
Афганистан стремятся покинуть самые различные группы граждан.
"В одну группу входят ключевые фигуры из предыдущего правительства и правозащитники, которым может угрожать смерть. Другая группа, которая вступила в контакт, — образованные женщины, теряющие работу. Сообщается, что в стране около 250 женщин-судей", — говорит финский министр.
Как сообщал финский МИД в конце августа, в Финляндию прибыли около 500 афганцев, работавших на Хельсинки, ЕС, миротворческие миссии, а так же члены их семей.
В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец периоду американского военного присутствия в Афганистане.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России.