Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210904/bezhentsy-1748681777.html
США попросили Финляндию принять беженцев из Афганистана
США попросили Финляндию принять беженцев из Афганистана - РИА Новости, 04.09.2021
США попросили Финляндию принять беженцев из Афганистана
Вашингтон обратился к властям Финляндии с просьбой принять из Афганистана самые различные группы людей — от членов предыдущего правительства до женщин-судей,... РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T12:12
2021-09-04T17:51
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
талибан
финляндия
афганистан
пекка хаависто
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/1a/1747395746_0:107:3335:1983_1920x0_80_0_0_9dbe861d66d729ac339b2c53a293d7ba.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 4 сен — РИА Новости. Вашингтон обратился к властям Финляндии с просьбой принять из Афганистана самые различные группы людей — от членов предыдущего правительства до женщин-судей, рассказал глава финского внешнеполитического ведомства Пекка Хаависто."Через Вашингтон к нам поступают просьбы о помощи. Американцы обратились к Финляндии с призывом принять специалистов в различных областях", — отметил Хаависто в интервью газете Iltalehti.Афганистан стремятся покинуть самые различные группы граждан."В одну группу входят ключевые фигуры из предыдущего правительства и правозащитники, которым может угрожать смерть. Другая группа, которая вступила в контакт, — образованные женщины, теряющие работу. Сообщается, что в стране около 250 женщин-судей", — говорит финский министр.Как сообщал финский МИД в конце августа, в Финляндию прибыли около 500 афганцев, работавших на Хельсинки, ЕС, миротворческие миссии, а так же члены их семей.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец периоду американского военного присутствия в Афганистане.* Террористическая организация, запрещенная на территории России.
https://ria.ru/20210820/afganistan-1746490317.html
https://ria.ru/20210831/afganistan-1747973217.html
сша
финляндия
афганистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1a/1747395746_247:0:2891:1983_1920x0_80_0_0_f4237a4e4464cb05b256ffdd29911c52.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, талибан, финляндия, афганистан, пекка хаависто
12:12 04.09.2021 (обновлено: 17:51 04.09.2021)
 
США попросили Финляндию принять беженцев из Афганистана

Глава МИД Финляндии Хаависто: Вашингтон попросил Хельсинки принять афганских специалистов

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛюди возле международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле
Люди возле международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 4 сен — РИА Новости. Вашингтон обратился к властям Финляндии с просьбой принять из Афганистана самые различные группы людей — от членов предыдущего правительства до женщин-судей, рассказал глава финского внешнеполитического ведомства Пекка Хаависто.
"Через Вашингтон к нам поступают просьбы о помощи. Американцы обратились к Финляндии с призывом принять специалистов в различных областях", — отметил Хаависто в интервью газете Iltalehti.
Брошенная авиабаза США в Баграме, Афганистан - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
20 августа, 08:56Захват власти в Афганистане талибами
Ветеран войны во Вьетнаме: США бросят афганцев, которые им помогали
Афганистан стремятся покинуть самые различные группы граждан.
"В одну группу входят ключевые фигуры из предыдущего правительства и правозащитники, которым может угрожать смерть. Другая группа, которая вступила в контакт, — образованные женщины, теряющие работу. Сообщается, что в стране около 250 женщин-судей", — говорит финский министр.
Как сообщал финский МИД в конце августа, в Финляндию прибыли около 500 афганцев, работавших на Хельсинки, ЕС, миротворческие миссии, а так же члены их семей.
В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец периоду американского военного присутствия в Афганистане.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России.
Американские военные в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
31 августа, 12:47Захват власти в Афганистане талибами
"Не повод для празднования": американцы оценили уход США из Афганистана
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШАТалибанФинляндияАфганистанПекка Хаависто
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:30"Страх Европы": на Украине рассказали, как Меркель "наплевала" на Киев
05:01В Токио назвали дату встречи глав МИД G-7 с участием представителей России
04:18National Interest рассказал о "странной" выходке Зеленского в США
04:15Кешбэк от жуликов: эксперт раскрыл новую схему мошенничества
04:05На Сахалине после шести дней поисков нашли тело пропавшего подростка
03:40Сериал Тайки Вайтити "Псы резервации" продлили на второй сезон
03:31В НАТО высказались за участие России в борьбе с террористами в Афганистане
03:15Эксперт объяснила, что делать, если вам не одобряют даже микрозайм
03:13На МКС в 2023 году испытают защиту от радиации в дальнем космосе
03:05Экс-глава МИД Польши увидел угрозу "смерти" Европы в действиях России
02:15Инфекционист рассказала, чем можно заразиться через смартфон
02:15Почетный донор объяснил желание делиться кровью
01:59"Хорошо для Путина": в Раде назвали встречу Зеленского и Байдена поражением
01:53Племянница Трампа раскрыла его отношение к Путину
01:42В Черногории протестующие против СПЦ продолжают блокировать въезд в Цетине
01:35СМИ: в Ираке не менее семи полицейских погибли при атаке ИГ*
01:15Финансист рассказал, куда точно нельзя инвестировать
23:28Дуров рассказал, как Netflix и TikTok контролируют разум
23:27На юге-востоке Москве потушили пожар в выселенной пятиэтажке
23:02Захарова рассказала про угрозы от сторонников Навального
Лента новостейМолния