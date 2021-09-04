https://ria.ru/20210904/bezhentsy-1748681777.html

США попросили Финляндию принять беженцев из Афганистана

США попросили Финляндию принять беженцев из Афганистана - РИА Новости, 04.09.2021

США попросили Финляндию принять беженцев из Афганистана

Вашингтон обратился к властям Финляндии с просьбой принять из Афганистана самые различные группы людей — от членов предыдущего правительства до женщин-судей,... РИА Новости, 04.09.2021

2021-09-04T12:12

2021-09-04T12:12

2021-09-04T17:51

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

талибан

финляндия

афганистан

пекка хаависто

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ХЕЛЬСИНКИ, 4 сен — РИА Новости. Вашингтон обратился к властям Финляндии с просьбой принять из Афганистана самые различные группы людей — от членов предыдущего правительства до женщин-судей, рассказал глава финского внешнеполитического ведомства Пекка Хаависто."Через Вашингтон к нам поступают просьбы о помощи. Американцы обратились к Финляндии с призывом принять специалистов в различных областях", — отметил Хаависто в интервью газете Iltalehti.Афганистан стремятся покинуть самые различные группы граждан."В одну группу входят ключевые фигуры из предыдущего правительства и правозащитники, которым может угрожать смерть. Другая группа, которая вступила в контакт, — образованные женщины, теряющие работу. Сообщается, что в стране около 250 женщин-судей", — говорит финский министр.Как сообщал финский МИД в конце августа, в Финляндию прибыли около 500 афганцев, работавших на Хельсинки, ЕС, миротворческие миссии, а так же члены их семей.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец периоду американского военного присутствия в Афганистане.* Террористическая организация, запрещенная на территории России.

https://ria.ru/20210820/afganistan-1746490317.html

https://ria.ru/20210831/afganistan-1747973217.html

сша

финляндия

афганистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, талибан, финляндия, афганистан, пекка хаависто