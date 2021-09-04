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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210904/afganistan-1748712531.html
Талибы заявили о захвате офиса губернатора провинции Панджшер
Талибы заявили о захвате офиса губернатора провинции Панджшер - РИА Новости, 04.09.2021
Талибы заявили о захвате офиса губернатора провинции Панджшер
Издание Times of India сообщило, что, по неподтвержденным данным, боевики "Талибана"* вошли в столицу провинции Панджшер и заняли офис губернатора. РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T19:05
2021-09-04T20:26
захват власти в афганистане талибами
в мире
афганистан
панджшер (провинция)
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НЬЮ-ДЕЛИ, 4 сен — РИА Новости. Издание Times of India сообщило, что, по неподтвержденным данным, боевики "Талибана"* вошли в столицу провинции Панджшер и заняли офис губернатора.Между тем Фронт национального сопротивления Афганистана, который объединяет противостоящие талибам силы, заявил, что боевики достигли высот Дарбанд на границе провинции Капис с Панджшером, но наступление было остановлено."Оборона оплота Афганистана непоколебима", — написал официальный представитель Фронта Фахим Дашти в Twitter.Он утверждал, что силам сопротивления удалось за день уничтожить около 600 талибов и захватить более тысячи.В начале августа движение "Талибан" на фоне вывода американских войск начало массированное наступление на правительственные силы в Афганистане. Пятнадцатого августа талибы вошли в столицу Кабул и взяли под контроль президентский дворец.Единственной неподконтрольной "Талибану" провинцией оставался Панджшер к северо-востоку от Кабула.Накануне представитель талибов Билал Карими заявил, что регион перешел под их контроль. Источник РИА Новости в штаб-квартире полиции в Кабуле утверждал, что вице-президент Афганистана Амрулла Салех и лидер Сил сопротивления Ахмад Масуд бежали.Однако позднее Салех опроверг эти заявления, отметив, что сопротивление продолжается, он не покидал страну и остается в Панджшере.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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в мире, афганистан, панджшер (провинция)
19:05 04.09.2021 (обновлено: 20:26 04.09.2021)
 
Талибы заявили о захвате офиса губернатора провинции Панджшер

Times of India: талибы заявили о захвате офиса губернатора провинции Панджшер

© REUTERS / StringerБоевики Талибана* возле аэропорта Кабула
Боевики Талибана* возле аэропорта Кабула - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
© REUTERS / Stringer
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НЬЮ-ДЕЛИ, 4 сен — РИА Новости. Издание Times of India сообщило, что, по неподтвержденным данным, боевики "Талибана"* вошли в столицу провинции Панджшер и заняли офис губернатора.
Между тем Фронт национального сопротивления Афганистана, который объединяет противостоящие талибам силы, заявил, что боевики достигли высот Дарбанд на границе провинции Капис с Панджшером, но наступление было остановлено.
"Оборона оплота Афганистана непоколебима", — написал официальный представитель Фронта Фахим Дашти в Twitter.
Он утверждал, что силам сопротивления удалось за день уничтожить около 600 талибов и захватить более тысячи.
Бойцы афганского движение сопротивления Талибану* в провинции Панджшер - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
Вчера, 10:14Захват власти в Афганистане талибами
Сопротивление в Панджшере устроило для талибов засаду, сообщил источник
В начале августа движение "Талибан" на фоне вывода американских войск начало массированное наступление на правительственные силы в Афганистане. Пятнадцатого августа талибы вошли в столицу Кабул и взяли под контроль президентский дворец.
Единственной неподконтрольной "Талибану" провинцией оставался Панджшер к северо-востоку от Кабула.
Накануне представитель талибов Билал Карими заявил, что регион перешел под их контроль. Источник РИА Новости в штаб-квартире полиции в Кабуле утверждал, что вице-президент Афганистана Амрулла Салех и лидер Сил сопротивления Ахмад Масуд бежали.
Однако позднее Салех опроверг эти заявления, отметив, что сопротивление продолжается, он не покидал страну и остается в Панджшере.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Панджшерское сопротивление: кто противостоит талибам в Афганистане
26 августа, 19:51Инфографика
Панджшерское сопротивление: кто противостоит талибам в Афганистане
Инфографика
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреАфганистанПанджшер (провинция)
 
 
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