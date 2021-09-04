https://ria.ru/20210904/afganistan-1748671852.html

Сопротивление в Панджшере устроило для талибов засаду, сообщил источник

Сопротивление в Панджшере устроило для талибов засаду, сообщил источник - РИА Новости, 04.09.2021

Сопротивление в Панджшере устроило для талибов засаду, сообщил источник

Силы сопротивления в афганской провинции Панджшер заявили движению "Талибан"* о намерении сдаться, но когда талибы попытались войти в провинцию, они попали в... РИА Новости, 04.09.2021

2021-09-04T10:14

2021-09-04T10:14

2021-09-04T10:14

захват власти в афганистане талибами

в мире

талибан

афганистан

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КАБУЛ, 4 сен - РИА Новости. Силы сопротивления в афганской провинции Панджшер заявили движению "Талибан"* о намерении сдаться, но когда талибы попытались войти в провинцию, они попали в засаду, сообщил РИА Новости источник со стороны талибов.По данным источника, это случилось ночью, силы сопротивления отказались сдаваться.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане, 15 августа талибы вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а на следующий день объявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.Захват власти талибами произошел на фоне вывода войск США, который завершился в ночь на 31 августа. Единственной неподконтрольной "Талибану"* провинцией оставался Панджшер к северо-востоку от Кабула. В четверг телеканал Al-Jazeera проинформировал со ссылкой на источник в "Талибане"*, что талибы решили начать военную операцию против сил "Фронта сопротивления" в провинции Панджшер после провала переговоров с лидером сопротивления Ахмадом Масудом. Россия обсуждала с талибами ситуацию вокруг Панджшера и дала четкий сигнал о необходимости мирного решения, говорил ранее РИА Новости посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов.В пятницу представитель талибов Билал Карими заявил, что Панджшер перешел под контроль "Талибана"*. Источник РИА Новости в штаб-квартире полиции в Кабуле утверждал, что все солдаты сопротивления в Панджшере захвачены талибами, вице-президент Афганистана Амрулла Салех и лидер сил сопротивления Ахмад Масуд бежали. Однако позднее Салех опроверг заявление талибов о захвате Панджшера, отметив, что сопротивление продолжается, он не покидал страну, а остается в Панджшере.* Террористическая организация, запрещенная на территории России

афганистан

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, талибан, афганистан