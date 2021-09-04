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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210904/afganistan-1748670878.html
Талибы заявили, что взяли под контроль еще два района Панджшера
Талибы заявили, что взяли под контроль еще два района Панджшера - РИА Новости, 04.09.2021
Талибы заявили, что взяли под контроль еще два района Панджшера
Стратегически важный район афганской провинции Панджшер Хиндж, а также район Аннаба перешли под контроль талибов, сообщил представитель талибов Билал Карими на... РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T09:59
2021-09-04T10:29
захват власти в афганистане талибами
в мире
талибан
афганистан
панджшер (провинция)
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КАБУЛ, 4 сен - РИА Новости. Стратегически важный район афганской провинции Панджшер Хиндж, а также район Аннаба перешли под контроль талибов, сообщил представитель талибов Билал Карими на своей странице в Twitter.По его словам, таким образом, под контроль талибов перешли четыре района: Шутал, Аннаба, Парьян и Хиндж. Он добавил, что талибы продвигаются к центру провинции.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане, 15 августа талибы вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а на следующий день объявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.Захват власти талибами произошел на фоне вывода войск США, который завершился в ночь на 31 августа. Единственной неподконтрольной "Талибану"* провинцией оставался Панджшер к северо-востоку от Кабула. В четверг телеканал Al-Jazeera проинформировал со ссылкой на источник в "Талибане"*, что талибы решили начать военную операцию против сил "Фронта сопротивления" в провинции Панджшер после провала переговоров с лидером сопротивления Ахмадом Масудом. Россия обсуждала с талибами ситуацию вокруг Панджшера и дала четкий сигнал о необходимости мирного решения, говорил ранее РИА Новости посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов.В пятницу представитель талибов Билал Карими заявил, что Панджшер перешел под контроль "Талибана"*. Источник РИА Новости в штаб-квартире полиции в Кабуле утверждал, что все солдаты сопротивления в Панджшере захвачены талибами, вице-президент Афганистана Амрулла Салех и лидер сил сопротивления Ахмад Масуд бежали. Однако позднее Салех опроверг заявление талибов о захвате Панджшера, отметив, что сопротивление продолжается, он не покидал страну, а остается в Панджшере.* Террористическая организация, запрещенная на территории России
https://ria.ru/20210904/afganistan-1748671852.html
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в мире, талибан, афганистан, панджшер (провинция)
09:59 04.09.2021 (обновлено: 10:29 04.09.2021)
 
Талибы заявили, что взяли под контроль еще два района Панджшера

Билал Карими: талибы взяли под контроль стратегически важный район Панджшера Хиндж

© AP Photo / Jalaluddin SekandarБойцы афганского движение сопротивления Талибану* в провинции Панджшер
Бойцы афганского движение сопротивления Талибану* в провинции Панджшер - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
© AP Photo / Jalaluddin Sekandar
Читать ria.ru в
КАБУЛ, 4 сен - РИА Новости. Стратегически важный район афганской провинции Панджшер Хиндж, а также район Аннаба перешли под контроль талибов, сообщил представитель талибов Билал Карими на своей странице в Twitter.

"Последние новости гласят, что Хиндж, самый стратегический район Панджшера, и район Аннаба недалеко от столицы провинции также были полностью захвачены, осталось только главное здание района Абшар", — сообщил он.

По его словам, таким образом, под контроль талибов перешли четыре района: Шутал, Аннаба, Парьян и Хиндж. Он добавил, что талибы продвигаются к центру провинции.
В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане, 15 августа талибы вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а на следующий день объявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
Бойцы афганского движение сопротивления Талибану* в провинции Панджшер - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
Вчера, 10:14Захват власти в Афганистане талибами
Сопротивление в Панджшере устроило для талибов засаду, сообщил источник
Захват власти талибами произошел на фоне вывода войск США, который завершился в ночь на 31 августа. Единственной неподконтрольной "Талибану"* провинцией оставался Панджшер к северо-востоку от Кабула. В четверг телеканал Al-Jazeera проинформировал со ссылкой на источник в "Талибане"*, что талибы решили начать военную операцию против сил "Фронта сопротивления" в провинции Панджшер после провала переговоров с лидером сопротивления Ахмадом Масудом. Россия обсуждала с талибами ситуацию вокруг Панджшера и дала четкий сигнал о необходимости мирного решения, говорил ранее РИА Новости посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов.
В пятницу представитель талибов Билал Карими заявил, что Панджшер перешел под контроль "Талибана"*. Источник РИА Новости в штаб-квартире полиции в Кабуле утверждал, что все солдаты сопротивления в Панджшере захвачены талибами, вице-президент Афганистана Амрулла Салех и лидер сил сопротивления Ахмад Масуд бежали. Однако позднее Салех опроверг заявление талибов о захвате Панджшера, отметив, что сопротивление продолжается, он не покидал страну, а остается в Панджшере.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России
Панджшерское сопротивление: кто противостоит талибам в Афганистане
26 августа, 19:51Инфографика
Панджшерское сопротивление: кто противостоит талибам в Афганистане
Инфографика
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреТалибанАфганистанПанджшер (провинция)
 
 
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