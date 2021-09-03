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Глава Сахалина рассказал об ожиданиях закона об углеродной нейтральности
Глава Сахалина рассказал об ожиданиях закона об углеродной нейтральности - РИА Новости, 03.09.2021
Глава Сахалина рассказал об ожиданиях закона об углеродной нейтральности
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко надеется, что закон об углеродной нейтральности будет принят Госдумой до конца этого года, об этом он сообщил в РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T06:58
2021-09-03T06:58
экономика
сахалинская область
валерий лимаренко
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – РИА Новости. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко надеется, что закон об углеродной нейтральности будет принят Госдумой до конца этого года, об этом он сообщил в интервью РИА Новости в пятницу на полях ВЭФ.Проект федерального закона о проведении эксперимента внесен в правительство РФ 1 июля. В настоящее время он проходит процедуры согласования в аппарате правительства и администрации президента.Основой этой деятельности, по словам губернатора, будет договор с предприятиями о сокращении углеродного следа."Если какое-то предприятие, например, энергетическое, работает на угле, то выбрасывает один углеродный след, а если будет работать на газе, след будет меньше. Поэтому ставится задача, чтобы переводить угольные котельные на газ. Или заменять бензиновый транспорт на электрический, чем мы сейчас и занимаемся. Процесс уменьшения углеродного следа идет вот таким способом", - пояснил Лимаренко.По его словам, сократить углеродный след можно и за счет поглощения, для этого нужно высаживать леса. Целью этой работы является свести к нулю баланс между углеродным следом и его поглощением, отметил губернатор.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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экономика, сахалинская область, валерий лимаренко, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
06:58 03.09.2021
 
Глава Сахалина рассказал об ожиданиях закона об углеродной нейтральности

Лимаренко надеется, что закон об углеродной нейтральности будет принят в этом году

© РИА Новости / Нина ЗотинаГубернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – РИА Новости. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко надеется, что закон об углеродной нейтральности будет принят Госдумой до конца этого года, об этом он сообщил в интервью РИА Новости в пятницу на полях ВЭФ.
"Мы рассчитываем, что уже в конце этого года он (закон) будет принят. Там буквально сказано: в 2025 году Сахалин должен прийти к углеродной нейтральности. Согласно этому закону, мы обязуемся организовать систему учета углеродных единиц, следа, систему мониторинга. Будем разрабатывать программы снижения углеродного следа, программы его поглощения. Всем этим мы будем заниматься", - рассказал Лимаренко.
Проект федерального закона о проведении эксперимента внесен в правительство РФ 1 июля. В настоящее время он проходит процедуры согласования в аппарате правительства и администрации президента.
Основой этой деятельности, по словам губернатора, будет договор с предприятиями о сокращении углеродного следа.
"Если какое-то предприятие, например, энергетическое, работает на угле, то выбрасывает один углеродный след, а если будет работать на газе, след будет меньше. Поэтому ставится задача, чтобы переводить угольные котельные на газ. Или заменять бензиновый транспорт на электрический, чем мы сейчас и занимаемся. Процесс уменьшения углеродного следа идет вот таким способом", - пояснил Лимаренко.
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По его словам, сократить углеродный след можно и за счет поглощения, для этого нужно высаживать леса. Целью этой работы является свести к нулю баланс между углеродным следом и его поглощением, отметил губернатор.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
 
ЭкономикаСахалинская областьВалерий ЛимаренкоВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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