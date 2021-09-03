https://ria.ru/20210903/zaklyuchennye-1748601874.html

Титов предложил разрешить заключенным пользоваться телефонами и интернетом

Титов предложил разрешить заключенным пользоваться телефонами и интернетом - РИА Новости, 03.09.2021

Титов предложил разрешить заключенным пользоваться телефонами и интернетом

Заключенным в России нужно разрешить пользоваться телефонной связью и интернетом для поддержания общения с родственниками, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T17:30

2021-09-03T17:30

2021-09-03T17:30

общество

владивосток

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

борис титов

россия

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Заключенным в России нужно разрешить пользоваться телефонной связью и интернетом для поддержания общения с родственниками, заявил в интервью РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов."Мы считаем, что во всем мире нахождение в изоляции не может быть абсолютным, и поэтому никакого ущерба для следствия не может быть от того, что заключенные, находясь в СИЗО или колонии, могут иметь постоянные разговоры с родственниками через телефонную связь", - сказал он на полях ВЭФ.Кроме этого, по мнению Титова, заключенные должны иметь право пользоваться компьютерами и интернетом."Конечно, в тех ограничениях, которые необходимы, чтобы они никак не оказывали влияние на ход следствия... Огромное количество случаев, когда людям не дают свиданий с родственниками месяцами, а на стадии следствия и годами", - добавил собеседник.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году - новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210525/zaklyuchennye-1733779360.html

https://ria.ru/20200929/nakazanie-1577919387.html

владивосток

россия

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2021

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общество, владивосток, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), борис титов, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)