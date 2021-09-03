Титов предложил разрешить заключенным пользоваться телефонами и интернетом
Бизнес-омбудсмен Титов предложил разрешить заключенным телефоны и интернет
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкУполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов во время интервью на стенде МИА "Россия сегодня" на VI Восточном экономическом форуме
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Заключенным в России нужно разрешить пользоваться телефонной связью и интернетом для поддержания общения с родственниками, заявил в интервью РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.
"Мы считаем, что во всем мире нахождение в изоляции не может быть абсолютным, и поэтому никакого ущерба для следствия не может быть от того, что заключенные, находясь в СИЗО или колонии, могут иметь постоянные разговоры с родственниками через телефонную связь", - сказал он на полях ВЭФ.
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Кроме этого, по мнению Титова, заключенные должны иметь право пользоваться компьютерами и интернетом.
"Конечно, в тех ограничениях, которые необходимы, чтобы они никак не оказывали влияние на ход следствия... Огромное количество случаев, когда людям не дают свиданий с родственниками месяцами, а на стадии следствия и годами", - добавил собеседник.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году - новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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