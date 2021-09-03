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Титов предложил разрешить заключенным пользоваться телефонами и интернетом
Титов предложил разрешить заключенным пользоваться телефонами и интернетом - РИА Новости, 03.09.2021
Титов предложил разрешить заключенным пользоваться телефонами и интернетом
Заключенным в России нужно разрешить пользоваться телефонной связью и интернетом для поддержания общения с родственниками, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T17:30
2021-09-03T17:30
общество
владивосток
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
борис титов
россия
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Заключенным в России нужно разрешить пользоваться телефонной связью и интернетом для поддержания общения с родственниками, заявил в интервью РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов."Мы считаем, что во всем мире нахождение в изоляции не может быть абсолютным, и поэтому никакого ущерба для следствия не может быть от того, что заключенные, находясь в СИЗО или колонии, могут иметь постоянные разговоры с родственниками через телефонную связь", - сказал он на полях ВЭФ.Кроме этого, по мнению Титова, заключенные должны иметь право пользоваться компьютерами и интернетом."Конечно, в тех ограничениях, которые необходимы, чтобы они никак не оказывали влияние на ход следствия... Огромное количество случаев, когда людям не дают свиданий с родственниками месяцами, а на стадии следствия и годами", - добавил собеседник.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году - новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://ria.ru/20210525/zaklyuchennye-1733779360.html
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общество, владивосток, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), борис титов, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
17:30 03.09.2021
 
Титов предложил разрешить заключенным пользоваться телефонами и интернетом

Бизнес-омбудсмен Титов предложил разрешить заключенным телефоны и интернет

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкУполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов во время интервью на стенде МИА "Россия сегодня" на VI Восточном экономическом форуме
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов во время интервью на стенде МИА Россия сегодня на VI Восточном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Заключенным в России нужно разрешить пользоваться телефонной связью и интернетом для поддержания общения с родственниками, заявил в интервью РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.
"Мы считаем, что во всем мире нахождение в изоляции не может быть абсолютным, и поэтому никакого ущерба для следствия не может быть от того, что заключенные, находясь в СИЗО или колонии, могут иметь постоянные разговоры с родственниками через телефонную связь", - сказал он на полях ВЭФ.
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Кроме этого, по мнению Титова, заключенные должны иметь право пользоваться компьютерами и интернетом.
"Конечно, в тех ограничениях, которые необходимы, чтобы они никак не оказывали влияние на ход следствия... Огромное количество случаев, когда людям не дают свиданий с родственниками месяцами, а на стадии следствия и годами", - добавил собеседник.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году - новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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ОбществоВладивостокФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Борис ТитовРоссияВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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