https://ria.ru/20210903/zaderzhanie-1748612273.html

В Новой Москве задержали приезжего, подозреваемого в изнасиловании

В Новой Москве задержали приезжего, подозреваемого в изнасиловании - РИА Новости, 03.09.2021

В Новой Москве задержали приезжего, подозреваемого в изнасиловании

Полицейские новой Москвы задержали 22-летнего мужчину по подозрению в изнасиловании и покушении на изнасилование двух женщин, им оказался приезжий из ближнего... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T18:35

2021-09-03T18:35

2021-09-03T18:35

происшествия

москва

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

следственный комитет россии (ск рф)

новая москва

россия

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Полицейские новой Москвы задержали 22-летнего мужчину по подозрению в изнасиловании и покушении на изнасилование двух женщин, им оказался приезжий из ближнего зарубежья, сообщили в пресс-службе столичного ГУМВД."Полицейские УВД по ТиНАО задержали подозреваемого в изнасиловании. Сотрудниками ОУР УВД по ТиНАО ГУ МВД России по Москве задержан 22-летний мужчина по подозрению в покушении на изнасилование и изнасиловании", - говорится в сообщении.Установлено, что фигурант уголовного дела ночью 28 августа на Фитаревской улице применил силу к 21-летней женщине, схватив ее за лицо и повалив на землю, а после изнасиловал. Также 1 сентября он напал на 43-летнюю женщину, которую схватил за капюшон и начал душить, а после повалил на землю и попытался изнасиловать, но женщине удалось убежать."В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на улице Сосенский Стан. Им оказался 22-летний приезжий из ближнего зарубежья", - отмечается в сообщении.Как сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова, следствие в пятницу ходатайствует перед судом об аресте мужчины."Ему предъявлено обвинение в совершении двух эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 131 (изнасилование) и ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 131 (покушение на изнасилование)", - добавила Иванова.

https://ria.ru/20210816/zaderzhanie-1745969567.html

https://ria.ru/20210610/iznasilovanie-1736523168.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф), новая москва, россия