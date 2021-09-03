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Мишустин рассказал, сколько человек получат единовременные выплаты
Мишустин рассказал, сколько человек получат единовременные выплаты - РИА Новости, 03.09.2021
Мишустин рассказал, сколько человек получат единовременные выплаты
Поддержку в виде единовременных выплат получат порядка 45 миллионов россиян, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T13:35
2021-09-03T13:51
общество
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Поддержку в виде единовременных выплат получат порядка 45 миллионов россиян, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.По инициативе президента РФ Владимира Путина единовременные выплаты получат все российские пенсионеры (по 10 тысяч рублей), а также военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов (по 15 тысяч)."Вчера начались единовременные выплаты по 10 тысяч рублей пенсионерам. С этой инициативой глава государства выступил на съезде партии "Единая Россия", мы оперативно сделали все, чтобы выделить на реализацию этой инициативы свыше 430 миллиардов рублей. Это средства на помощь пенсионерам. в том числе работающим, а также инвалидам и тем, кто потерял кормильца", - сказал Мишустин на заседании правительства.По его словам, также направили еще более 21 миллиарда рублей на выплаты пенсионерам, которые проходили военную и приравненную к ней службу. "В ближайшее время деньги начнут поступать людям", - отметил премьер."Всего поддержку от государства получат около 45 миллионов человек. Средства перечисляются автоматически по принципу "социального казначейства", - сказал Мишустин на заседании правительства."Татьяна Алексеевна, просьба, как вы уже это сказали, держать эту работу под личным контролем. Все должно быть просто, удобно, для людей. Тем более, что речь идет о нашем старшем поколении. Нужно защитить их от лишних переживаний в первую очередь", - сказал Мишустин на заседании правительства РФ.
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общество, михаил мишустин, россия
13:35 03.09.2021 (обновлено: 13:51 03.09.2021)
 
Мишустин рассказал, сколько человек получат единовременные выплаты

Премьер Мишустин: поддержку в виде разовых выплат получат около 45 миллионов человек

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с лекцией в формате открытого урока в рамках II просветительского марафона "Новое Знание"
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с лекцией в формате открытого урока в рамках II просветительского марафона Новое Знание - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Поддержку в виде единовременных выплат получат порядка 45 миллионов россиян, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
По инициативе президента РФ Владимира Путина единовременные выплаты получат все российские пенсионеры (по 10 тысяч рублей), а также военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов (по 15 тысяч).
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"Вчера начались единовременные выплаты по 10 тысяч рублей пенсионерам. С этой инициативой глава государства выступил на съезде партии "Единая Россия", мы оперативно сделали все, чтобы выделить на реализацию этой инициативы свыше 430 миллиардов рублей. Это средства на помощь пенсионерам. в том числе работающим, а также инвалидам и тем, кто потерял кормильца", - сказал Мишустин на заседании правительства.
По его словам, также направили еще более 21 миллиарда рублей на выплаты пенсионерам, которые проходили военную и приравненную к ней службу. "В ближайшее время деньги начнут поступать людям", - отметил премьер.
"Всего поддержку от государства получат около 45 миллионов человек. Средства перечисляются автоматически по принципу "социального казначейства", - сказал Мишустин на заседании правительства.
"Татьяна Алексеевна, просьба, как вы уже это сказали, держать эту работу под личным контролем. Все должно быть просто, удобно, для людей. Тем более, что речь идет о нашем старшем поколении. Нужно защитить их от лишних переживаний в первую очередь", - сказал Мишустин на заседании правительства РФ.
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ОбществоМихаил МишустинРоссия
 
 
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