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Мишустин рассказал, сколько человек получат единовременные выплаты

Мишустин рассказал, сколько человек получат единовременные выплаты - РИА Новости, 03.09.2021

Мишустин рассказал, сколько человек получат единовременные выплаты

Поддержку в виде единовременных выплат получат порядка 45 миллионов россиян, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T13:35

2021-09-03T13:35

2021-09-03T13:51

общество

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Поддержку в виде единовременных выплат получат порядка 45 миллионов россиян, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.По инициативе президента РФ Владимира Путина единовременные выплаты получат все российские пенсионеры (по 10 тысяч рублей), а также военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов (по 15 тысяч)."Вчера начались единовременные выплаты по 10 тысяч рублей пенсионерам. С этой инициативой глава государства выступил на съезде партии "Единая Россия", мы оперативно сделали все, чтобы выделить на реализацию этой инициативы свыше 430 миллиардов рублей. Это средства на помощь пенсионерам. в том числе работающим, а также инвалидам и тем, кто потерял кормильца", - сказал Мишустин на заседании правительства.По его словам, также направили еще более 21 миллиарда рублей на выплаты пенсионерам, которые проходили военную и приравненную к ней службу. "В ближайшее время деньги начнут поступать людям", - отметил премьер."Всего поддержку от государства получат около 45 миллионов человек. Средства перечисляются автоматически по принципу "социального казначейства", - сказал Мишустин на заседании правительства."Татьяна Алексеевна, просьба, как вы уже это сказали, держать эту работу под личным контролем. Все должно быть просто, удобно, для людей. Тем более, что речь идет о нашем старшем поколении. Нужно защитить их от лишних переживаний в первую очередь", - сказал Мишустин на заседании правительства РФ.

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общество, михаил мишустин, россия