https://ria.ru/20210903/vozdukh-1748610177.html

В Мосгордуме оценили идею продавать воздух с Патриарших прудов

В Мосгордуме оценили идею продавать воздух с Патриарших прудов - РИА Новости, 03.09.2021

В Мосгордуме оценили идею продавать воздух с Патриарших прудов

Идею продавать воздух с Патриарших прудов можно назвать свежей, как глоток московского воздуха, но при условии, что покупателя не вводят в заблуждение, сообщил... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T18:27

2021-09-03T18:27

2021-09-03T18:33

общество

москва

московская городская дума

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/18/1733636908_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_9f7131cb4d63a8d52d3ffee91a9e3456.jpg

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Идею продавать воздух с Патриарших прудов можно назвать свежей, как глоток московского воздуха, но при условии, что покупателя не вводят в заблуждение, сообщил РИА Новости депутат Мосгордумы, глава комиссии МГД по предпринимательству, инновационному развитию и информационным технологиям Валерий Головченко.Ранее в социальных сетях появились фотографии с палаткой на Патриарших прудах в Москве, где якобы продают местный воздух по цене 100 рублей за 0,5 литра."Если покупателя не вводят в заблуждение о содержимом, а продавец добропорядочно отображает продажу в отчетности и уплачивает налоги, то считаю идею свежей, как глоток московского воздуха", - сказал Головченко.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, московская городская дума