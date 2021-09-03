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В Мосгордуме оценили идею продавать воздух с Патриарших прудов
В Мосгордуме оценили идею продавать воздух с Патриарших прудов - РИА Новости, 03.09.2021
В Мосгордуме оценили идею продавать воздух с Патриарших прудов
Идею продавать воздух с Патриарших прудов можно назвать свежей, как глоток московского воздуха, но при условии, что покупателя не вводят в заблуждение, сообщил... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T18:27
2021-09-03T18:33
общество
москва
московская городская дума
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Идею продавать воздух с Патриарших прудов можно назвать свежей, как глоток московского воздуха, но при условии, что покупателя не вводят в заблуждение, сообщил РИА Новости депутат Мосгордумы, глава комиссии МГД по предпринимательству, инновационному развитию и информационным технологиям Валерий Головченко.Ранее в социальных сетях появились фотографии с палаткой на Патриарших прудах в Москве, где якобы продают местный воздух по цене 100 рублей за 0,5 литра."Если покупателя не вводят в заблуждение о содержимом, а продавец добропорядочно отображает продажу в отчетности и уплачивает налоги, то считаю идею свежей, как глоток московского воздуха", - сказал Головченко.
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общество, москва, московская городская дума
18:27 03.09.2021 (обновлено: 18:33 03.09.2021)
 
В Мосгордуме оценили идею продавать воздух с Патриарших прудов

Депутат МГД Головченко: идею продавать воздух с Патриарших прудов можно назвать свежей

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкГорожане отдыхают на Патриарших прудах в Москве
Горожане отдыхают на Патриарших прудах в Москве - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Идею продавать воздух с Патриарших прудов можно назвать свежей, как глоток московского воздуха, но при условии, что покупателя не вводят в заблуждение, сообщил РИА Новости депутат Мосгордумы, глава комиссии МГД по предпринимательству, инновационному развитию и информационным технологиям Валерий Головченко.
Ранее в социальных сетях появились фотографии с палаткой на Патриарших прудах в Москве, где якобы продают местный воздух по цене 100 рублей за 0,5 литра.
"Если покупателя не вводят в заблуждение о содержимом, а продавец добропорядочно отображает продажу в отчетности и уплачивает налоги, то считаю идею свежей, как глоток московского воздуха", - сказал Головченко.
 
ОбществоМоскваМосковская городская дума
 
 
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