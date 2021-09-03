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Туристы смогут оформить многократные визы в Россию

Туристы смогут оформить многократные визы в Россию - РИА Новости, 03.09.2021

Туристы смогут оформить многократные визы в Россию

Иностранные туристы смогут оформить себе многократную визу в Россию на срок до 6 месяцев, их срок пребывания будет устанавливаться при оформлении визы, следует... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T18:32

2021-09-03T18:32

2021-09-03T18:32

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Иностранные туристы смогут оформить себе многократную визу в Россию на срок до 6 месяцев, их срок пребывания будет устанавливаться при оформлении визы, следует из постановления правительства Российской Федерации, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.Согласно 17 пункту положения, суммарный срок пребывания иностранца в России по многократной визе устанавливается при оформлении визы, но он не должен превышать 90 дней в течение каждого периода в 180 дней за рядом исключений.Кроме того, уточняется, что туристическая виза выдается на основании подтверждения о приеме иностранного туриста организацией из федерального реестра туроператоров.Постановление также утверждает порядок оформления подтверждения о бронировании места в гостинице. Согласно ему, в подтверждении о бронировании должно быть название гостиницы, сведения об иностранце-туристе, а также его дата заезда и выезда.

https://ria.ru/20210903/ispaniya-1748497708.html

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в мире, новости - туризм, россия