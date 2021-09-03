Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210903/vizy-1748611294.html
Туристы смогут оформить многократные визы в Россию
Туристы смогут оформить многократные визы в Россию - РИА Новости, 03.09.2021
Туристы смогут оформить многократные визы в Россию
Иностранные туристы смогут оформить себе многократную визу в Россию на срок до 6 месяцев, их срок пребывания будет устанавливаться при оформлении визы, следует... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T18:32
2021-09-03T18:32
туризм
в мире
новости - туризм
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585246391_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_ab5917ccfe1271b1d08fa8aef3843faf.jpg
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Иностранные туристы смогут оформить себе многократную визу в Россию на срок до 6 месяцев, их срок пребывания будет устанавливаться при оформлении визы, следует из постановления правительства Российской Федерации, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.Согласно 17 пункту положения, суммарный срок пребывания иностранца в России по многократной визе устанавливается при оформлении визы, но он не должен превышать 90 дней в течение каждого периода в 180 дней за рядом исключений.Кроме того, уточняется, что туристическая виза выдается на основании подтверждения о приеме иностранного туриста организацией из федерального реестра туроператоров.Постановление также утверждает порядок оформления подтверждения о бронировании места в гостинице. Согласно ему, в подтверждении о бронировании должно быть название гостиницы, сведения об иностранце-туристе, а также его дата заезда и выезда.
https://ria.ru/20210903/ispaniya-1748497708.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585246391_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_710969cf99a64389aa691f2c4db99655.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, новости - туризм, россия
18:32 03.09.2021
 
Туристы смогут оформить многократные визы в Россию

Туристам разрешили оформлять многократные визы в Россию на срок до шести месяцев

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкКазаки-дружинники войскового казачьего общества "Центральное казачье войско" проводят профилактическую работу по соблюдению масочного режима в аэропорту Домодедово
Казаки-дружинники войскового казачьего общества Центральное казачье войско проводят профилактическую работу по соблюдению масочного режима в аэропорту Домодедово - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Иностранные туристы смогут оформить себе многократную визу в Россию на срок до 6 месяцев, их срок пребывания будет устанавливаться при оформлении визы, следует из постановления правительства Российской Федерации, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
"Обыкновенная туристическая виза может быть однократной или двукратной на срок до 3 месяцев либо многократной на срок до 6 месяцев. Суммарный срок пребывания иностранного гражданина на территории Российской Федерации по многократной туристической визе устанавливается в соответствии с абзацем третьим пункта 17 настоящего Положения", - говорится в документе. При этом ранее, согласно документу, иностранцы-туристы могли получить однократную или двукратную визу.
Согласно 17 пункту положения, суммарный срок пребывания иностранца в России по многократной визе устанавливается при оформлении визы, но он не должен превышать 90 дней в течение каждого периода в 180 дней за рядом исключений.
Кроме того, уточняется, что туристическая виза выдается на основании подтверждения о приеме иностранного туриста организацией из федерального реестра туроператоров.
Постановление также утверждает порядок оформления подтверждения о бронировании места в гостинице. Согласно ему, в подтверждении о бронировании должно быть название гостиницы, сведения об иностранце-туристе, а также его дата заезда и выезда.
Девушка с ноутбуком на пляже - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
Вчера, 11:29Туризм
Испания планирует выдавать визы "цифровым кочевникам"
 
ТуризмВ миреНовости - ТуризмРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:12Украинский паралимпиец вновь отказался фотографироваться с россиянами
06:06Украине предрекли энергетическую катастрофу
06:01Калинин: программа "Дальневосточная ипотека" способствует развитию Приморья
05:49Аэропорт Паланы на Камчатке оснастят новой авиационной техникой
05:42Шестаков: во Владивостоке достаточно территории для проведения Олимпиады
05:28В России создадут единую базу амурских тигров
05:21Центр "Амурский тигр" готовится к сплошному учету хищников
05:13Экипировку "Сотник" могут оснастить оптическими приборами
04:51Шамьюнов: "Дальневосточный гектар" имеет большой потенциал для туризма
04:39Орлов назвал предварительный ущерб от наводнений в Амурской области
04:39Яценюк пожаловался, что Россия превращает украинскую ГТС в металлолом
04:25Талибы пообещали дать женщинам в хиджабе доступ к образованию и работе
04:25"Туризм.РФ" будет развивать инфраструктуру Сахалина совместно с властями
04:21РЭЦ назвал число экспортеров среди малого и среднего бизнеса
04:15В Минприроды назвал размер ущерба от наводнений
04:14Генсек ШОС: ЕАЭС и "Один пояс, один путь" укрепят сотрудничество в Евразии
04:10Россиян научили выбирать безопасную шаурму
04:05В Минприроды назвали экологические угрозы для Байкала
04:00ЕАЭС и ШОС подпишут меморандум о сотрудничестве в ближайшие дни
03:46"Уникальный опыт": японца впечатлила русская баня
Лента новостейМолния