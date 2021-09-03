В Белоруссию поступила первая партия вакцины "Спутник Лайт"
Минздрав Белоруссии: первая партия вакцины "Спутник Лайт" поступила в республику
© РИА Новости / Пресс-служба НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи / Перейти в фотобанкУпаковка однокомпонентной вакцины от COVID-19 "Спутник Лайт"
МИНСК, 3 сен - РИА Новости. Российская вакцина от коронавируса "Спутник Лайт" поступила в Белоруссию, сообщила в пятницу пресс-служба Минздрава республики.
"Первая партия вакцины "Спутник Лайт"... поступила в Беларусь", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Глава белорусского Минздрава Дмитрий Пиневич поблагодарил российскую сторону за поставку вакцины, и отметил, что в Минске с нетерпением ждали поступления этого препарата.
Как указал Пиневич, Белоруссия входит в сезон повышенной эпидемической заболеваемости, в этой связи вакцинация от гриппа и коронавируса будут идти параллельно. "Спутник Лайт" предназначен - и подтвержден нашим советом (Республиканским экспертным советом по иммунизации – ред.) - для применения в виде ревакцинации, вакцинации пациентов после перенесения COVID-19 и вакцинации молодежи до 23 лет. Полагаю, наши студенты смогут привиться этой вакциной. Она одноэтапная с достижением очень эффективных показателей", - заметил руководитель ведомства.
Пиневич уточнил, что "Спутником Лайт" в республике можно будет привиться уже в конце следующей недели. Он также выразил надежду, что в скором времени эту вакцину начнут разливать на мощностях белорусского предприятия "Белмедпрепараты".
Сейчас вакцинация в Белоруссии против COVID-19 ведется китайским препаратом Sinopharm и российским "Спутником V".
Однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" зарегистрирована в России в начале мая, ее эффективность составила 79,4%, что выше, чем у многих вакцин, требующих двух уколов. Препарат "Спутник Лайт" - это первый компонент вакцины "Спутник V". Серьезных нежелательных явлений после иммунизации препаратом не зарегистрировано.