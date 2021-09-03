Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210903/vaktsina-1748535697.html
В Белоруссию поступила первая партия вакцины "Спутник Лайт"
В Белоруссию поступила первая партия вакцины "Спутник Лайт" - РИА Новости, 03.09.2021
В Белоруссию поступила первая партия вакцины "Спутник Лайт"
Российская вакцина от коронавируса "Спутник Лайт" поступила в Белоруссию, сообщила в пятницу пресс-служба Минздрава республики. РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T12:59
2021-09-03T12:59
распространение коронавируса
белоруссия
минск
здоровье - общество
министерство здравоохранения белоруссии
коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600742931_0:991:2048:2143_1920x0_80_0_0_f06e47ed5ac139f1db080b869e7f394f.jpg
МИНСК, 3 сен - РИА Новости. Российская вакцина от коронавируса "Спутник Лайт" поступила в Белоруссию, сообщила в пятницу пресс-служба Минздрава республики."Первая партия вакцины "Спутник Лайт"... поступила в Беларусь", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Глава белорусского Минздрава Дмитрий Пиневич поблагодарил российскую сторону за поставку вакцины, и отметил, что в Минске с нетерпением ждали поступления этого препарата.Как указал Пиневич, Белоруссия входит в сезон повышенной эпидемической заболеваемости, в этой связи вакцинация от гриппа и коронавируса будут идти параллельно. "Спутник Лайт" предназначен - и подтвержден нашим советом (Республиканским экспертным советом по иммунизации – ред.) - для применения в виде ревакцинации, вакцинации пациентов после перенесения COVID-19 и вакцинации молодежи до 23 лет. Полагаю, наши студенты смогут привиться этой вакциной. Она одноэтапная с достижением очень эффективных показателей", - заметил руководитель ведомства.Пиневич уточнил, что "Спутником Лайт" в республике можно будет привиться уже в конце следующей недели. Он также выразил надежду, что в скором времени эту вакцину начнут разливать на мощностях белорусского предприятия "Белмедпрепараты".Сейчас вакцинация в Белоруссии против COVID-19 ведется китайским препаратом Sinopharm и российским "Спутником V".Однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" зарегистрирована в России в начале мая, ее эффективность составила 79,4%, что выше, чем у многих вакцин, требующих двух уколов. Препарат "Спутник Лайт" - это первый компонент вакцины "Спутник V". Серьезных нежелательных явлений после иммунизации препаратом не зарегистрировано.
https://ria.ru/20210821/vaktsina-1746667396.html
белоруссия
минск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600742931_0:886:2048:2422_1920x0_80_0_0_fc2f336b30c2627b83979732fd7ce8bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
белоруссия, минск, здоровье - общество, министерство здравоохранения белоруссии, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v", вакцина "спутник лайт"
12:59 03.09.2021
 
В Белоруссию поступила первая партия вакцины "Спутник Лайт"

Минздрав Белоруссии: первая партия вакцины "Спутник Лайт" поступила в республику

© РИА Новости / Пресс-служба НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи / Перейти в фотобанкУпаковка однокомпонентной вакцины от COVID-19 "Спутник Лайт"
Упаковка однокомпонентной вакцины от COVID-19 Спутник Лайт - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Пресс-служба НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МИНСК, 3 сен - РИА Новости. Российская вакцина от коронавируса "Спутник Лайт" поступила в Белоруссию, сообщила в пятницу пресс-служба Минздрава республики.
"Первая партия вакцины "Спутник Лайт"... поступила в Беларусь", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Глава белорусского Минздрава Дмитрий Пиневич поблагодарил российскую сторону за поставку вакцины, и отметил, что в Минске с нетерпением ждали поступления этого препарата.
Как указал Пиневич, Белоруссия входит в сезон повышенной эпидемической заболеваемости, в этой связи вакцинация от гриппа и коронавируса будут идти параллельно. "Спутник Лайт" предназначен - и подтвержден нашим советом (Республиканским экспертным советом по иммунизации – ред.) - для применения в виде ревакцинации, вакцинации пациентов после перенесения COVID-19 и вакцинации молодежи до 23 лет. Полагаю, наши студенты смогут привиться этой вакциной. Она одноэтапная с достижением очень эффективных показателей", - заметил руководитель ведомства.
Ампула с однокомпонентной вакциной Спутник Лайт - РИА Новости, 1920, 21.08.2021
21 августа, 12:46Распространение коронавируса
Мурашко: эксперты разрешили использовать "Спутник Лайт" для пожилых
Пиневич уточнил, что "Спутником Лайт" в республике можно будет привиться уже в конце следующей недели. Он также выразил надежду, что в скором времени эту вакцину начнут разливать на мощностях белорусского предприятия "Белмедпрепараты".
Сейчас вакцинация в Белоруссии против COVID-19 ведется китайским препаратом Sinopharm и российским "Спутником V".
Однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" зарегистрирована в России в начале мая, ее эффективность составила 79,4%, что выше, чем у многих вакцин, требующих двух уколов. Препарат "Спутник Лайт" - это первый компонент вакцины "Спутник V". Серьезных нежелательных явлений после иммунизации препаратом не зарегистрировано.
 
Распространение коронавирусаБелоруссияМинскЗдоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения БелоруссииКоронавирусыРоссияКоронавирус COVID-19Вакцина "Спутник V"Вакцина "Спутник Лайт"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:48СК возбудил дело из-за смерти подозреваемого в изнасилованиях в Самаре
14:48Хамид Карзай призвал талибов и сопротивление Панджшера к диалогу
14:45Посол ФРГ в Киеве назвал препятствия для вступления Украины в НАТО
14:44Мэр Рима обратилась в прокуратуру из-за большого числа кабанов в столице
14:43В США осудили Байдена за отказ ввести санкции против "Северного потока — 2"
14:42Власти Таиланда призвали к взаимному признанию сертификатов вакцинации
14:37Разработан метод быстрой оценки клеточного иммунитета против коронавируса
14:35Посол России в Кабуле оценил риски экономического давления на Афганистан
14:28Из магазинов в Кабуле пропал сахар
14:26Сайт Readovka после проверки исключили из реестра запрещенных
14:26Посол России рассказал о ходе эвакуации из Афганистана
14:23Голикова рассказала, когда военные получат единовременные выплаты
14:20Силы сопротивления в Панджшере заявили об уничтожении 450 талибов
14:17Трутнев открыл выставку "Улица Дальнего Востока" на ВЭФ
14:16При Зеленском на Украине убивают свободу слова, заявили в Раде
14:14"Украина брошена": японцы разочаровались во встрече Зеленского и Байдена
14:09Талибы заявили, что займут Панджшер в ближайшие дни
14:07На Сахалине произошло землетрясение
14:02Попова оценила риск введения локдауна в России
14:02В РПЦ рассказали о конфликте православных в Чехии
Лента новостейМолния