https://ria.ru/20210903/vaktsina-1748535697.html

В Белоруссию поступила первая партия вакцины "Спутник Лайт"

В Белоруссию поступила первая партия вакцины "Спутник Лайт" - РИА Новости, 03.09.2021

В Белоруссию поступила первая партия вакцины "Спутник Лайт"

Российская вакцина от коронавируса "Спутник Лайт" поступила в Белоруссию, сообщила в пятницу пресс-служба Минздрава республики. РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T12:59

2021-09-03T12:59

2021-09-03T12:59

распространение коронавируса

белоруссия

минск

здоровье - общество

министерство здравоохранения белоруссии

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россия

коронавирус covid-19

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МИНСК, 3 сен - РИА Новости. Российская вакцина от коронавируса "Спутник Лайт" поступила в Белоруссию, сообщила в пятницу пресс-служба Минздрава республики."Первая партия вакцины "Спутник Лайт"... поступила в Беларусь", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Глава белорусского Минздрава Дмитрий Пиневич поблагодарил российскую сторону за поставку вакцины, и отметил, что в Минске с нетерпением ждали поступления этого препарата.Как указал Пиневич, Белоруссия входит в сезон повышенной эпидемической заболеваемости, в этой связи вакцинация от гриппа и коронавируса будут идти параллельно. "Спутник Лайт" предназначен - и подтвержден нашим советом (Республиканским экспертным советом по иммунизации – ред.) - для применения в виде ревакцинации, вакцинации пациентов после перенесения COVID-19 и вакцинации молодежи до 23 лет. Полагаю, наши студенты смогут привиться этой вакциной. Она одноэтапная с достижением очень эффективных показателей", - заметил руководитель ведомства.Пиневич уточнил, что "Спутником Лайт" в республике можно будет привиться уже в конце следующей недели. Он также выразил надежду, что в скором времени эту вакцину начнут разливать на мощностях белорусского предприятия "Белмедпрепараты".Сейчас вакцинация в Белоруссии против COVID-19 ведется китайским препаратом Sinopharm и российским "Спутником V".Однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" зарегистрирована в России в начале мая, ее эффективность составила 79,4%, что выше, чем у многих вакцин, требующих двух уколов. Препарат "Спутник Лайт" - это первый компонент вакцины "Спутник V". Серьезных нежелательных явлений после иммунизации препаратом не зарегистрировано.

https://ria.ru/20210821/vaktsina-1746667396.html

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