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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210903/vaktsina-1748523277.html
В Сан-Марино приняли более тысячи туристов, приехавших за "Спутником V"
В Сан-Марино приняли более тысячи туристов, приехавших за "Спутником V" - РИА Новости, 03.09.2021
В Сан-Марино приняли более тысячи туристов, приехавших за "Спутником V"
Сан-Марино завершило бронирование туров в рамках "вакцинного туризма", республику посетили свыше 1200 человек, которым была сделана прививка от коронавируса... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T12:19
2021-09-03T12:19
распространение коронавируса
в мире
сан-марино
европа
российский фонд прямых инвестиций
коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
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РИМ, 3 сен – РИА Новости, Александр Логунов. Сан-Марино завершило бронирование туров в рамках "вакцинного туризма", республику посетили свыше 1200 человек, которым была сделана прививка от коронавируса российским препаратом "Спутник V", рассказал РИА Новости представитель медицинских властей государства на Апеннинах."Почти все они приехали именно потому, что хотели именно "Спутник", а не другие вакцины", - заявил он.По словам собеседника агентства, последним днем подачи заявок стало 31 августа, и весь сентябрь будет продолжаться введение вторых доз вакцины или, при необходимости, отдельных прививок. Например, как в случае с аргентинцами, которые сделали у себя первую дозу и за второй приезжают в Сан-Марино, отметил он.Гендиректор Институт социального обеспечения Сан-Марино (ISS) Алессандра Бруски выразила крайнее удовлетворение итогами инициативы. В коммюнике она заявила, что туристы, прибывшие в Сан-Марино ради вакцинации, с трудом находили места в гостиницах."Мы получаем запросы о продлении этого предложения, но это оказалось невозможным. Последние уколы будут сделаны до конца сентября. Мы гордимся тем, что смогли с помощью этой инициативы внести свой вклад в вакцинацию людей", - отметила она, напомнив о "небольших затратах" на вакцинацию в размере 50 евро за две дозы препарата.В рамках кампании по вакцинации населения российскую вакцину в Сан-Марино применяли в 83% случаях. В конце июля республика достигла уровня порога массовой вакцинации в 70% населения. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что эффективность российской вакцины "Спутник V" в Сан-Марино составила 94,8%.
https://ria.ru/20210810/ampuly-1745259402.html
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в мире, сан-марино, европа, российский фонд прямых инвестиций, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v"
12:19 03.09.2021
 
В Сан-Марино приняли более тысячи туристов, приехавших за "Спутником V"

В Сан-Марино приняли свыше 1,2 тысячи туристов, приехавших за прививкой "Спутником V"

© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанкПункт вакцинации российским препаратом Sputnik V ("Гам-КОВИД-Вак") в Сан-Марино
Пункт вакцинации российским препаратом Sputnik V (Гам-КОВИД-Вак) в Сан-Марино - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Алессандро Рота
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РИМ, 3 сен – РИА Новости, Александр Логунов. Сан-Марино завершило бронирование туров в рамках "вакцинного туризма", республику посетили свыше 1200 человек, которым была сделана прививка от коронавируса российским препаратом "Спутник V", рассказал РИА Новости представитель медицинских властей государства на Апеннинах.
"Почти все они приехали именно потому, что хотели именно "Спутник", а не другие вакцины", - заявил он.
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По словам собеседника агентства, последним днем подачи заявок стало 31 августа, и весь сентябрь будет продолжаться введение вторых доз вакцины или, при необходимости, отдельных прививок. Например, как в случае с аргентинцами, которые сделали у себя первую дозу и за второй приезжают в Сан-Марино, отметил он.
"Мы сделали 2141 прививку на 1220 человек – за сентябрь это число вырастет на десяток. Фактически кампания завершилась", - сказал представитель. Он добавил, что в рамках программы Сан-Марино посетили граждане 73 стран, в том числе экзотических и крайне удаленных от Европы.
Гендиректор Институт социального обеспечения Сан-Марино (ISS) Алессандра Бруски выразила крайнее удовлетворение итогами инициативы. В коммюнике она заявила, что туристы, прибывшие в Сан-Марино ради вакцинации, с трудом находили места в гостиницах.
"Мы получаем запросы о продлении этого предложения, но это оказалось невозможным. Последние уколы будут сделаны до конца сентября. Мы гордимся тем, что смогли с помощью этой инициативы внести свой вклад в вакцинацию людей", - отметила она, напомнив о "небольших затратах" на вакцинацию в размере 50 евро за две дозы препарата.
В рамках кампании по вакцинации населения российскую вакцину в Сан-Марино применяли в 83% случаях. В конце июля республика достигла уровня порога массовой вакцинации в 70% населения. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что эффективность российской вакцины "Спутник V" в Сан-Марино составила 94,8%.
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Распространение коронавирусаВ миреСан-МариноЕвропаРоссийский фонд прямых инвестицийКоронавирусыРоссияКоронавирус COVID-19Вакцина "Спутник V"
 
 
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