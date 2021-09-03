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Первые сделки по продаже углеродных единиц Сахалин планирует на 2022 год

Первые сделки по продаже углеродных единиц Сахалин планирует на 2022 год - РИА Новости, 03.09.2021

Первые сделки по продаже углеродных единиц Сахалин планирует на 2022 год

Первые сделки по продаже углеродных единиц Сахалинская область планирует провести уже в следующем году, сообщил в пятницу в интервью РИА Новости губернатор... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T06:45

2021-09-03T06:45

2021-09-03T06:45

экономика

сахалинская область

сахалин

валерий лимаренко

дальневосточный федеральный университет

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Первые сделки по продаже углеродных единиц Сахалинская область планирует провести уже в следующем году, сообщил в пятницу в интервью РИА Новости губернатор региона Валерий Лимаренко.По словам главы региона, на рынке углеродных единиц у каждого предприятия будет своя квота исходя из оставляемого ими углеродного следа. Дополнительные квоты нужно будет покупать, а излишние можно продавать."Например, работает завод по переработке нефти, и у него будет такая-то квота, единиц столько-то, такой-то углеродный след. Если он не вписывается в эти квоты, то он их должен покупать дополнительно. А у кого-то, наоборот, существует запас, он может эту квоту продавать. Таким образом, появляются те, кто может продавать и покупать, существует биржа, рынок углеродных квот", - пояснил губернатор.Лимаренко отметил, что хоть и явление рынка углеродных единиц только начинает развиваться, важно подхватить эту тенденцию и быть в числе первых."Здесь (на Сахалине) присутствуют крупнейшие компании мирового энергетического рынка, и они уже увидели этот энергетический и климатический поворот - и уже принимают соответствующие решения, участвуют в этих процессах и поддерживают", - сказал Лимаренко, уточнив, что "это будет фактором конкурентоспособности".Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

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сахалинская область

сахалин

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экономика, сахалинская область, сахалин, валерий лимаренко, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум — 2021 (вэф)