Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210903/uchitel-1748589431.html
В Свердловской области проспавший 1 сентября учитель продолжил работать
В Свердловской области проспавший 1 сентября учитель продолжил работать - РИА Новости, 03.09.2021
В Свердловской области проспавший 1 сентября учитель продолжил работать
Учителя в Нижнем Тагиле, проспавшего 1 сентября, увольнять не будут, сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T16:38
2021-09-03T16:42
общество
образование - общество
школа
нижний тагил
свердловская область
евгений куйвашев
александр алексеев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/01/1576560273_0:336:2867:1949_1920x0_80_0_0_473439d890e8402eaf2dff50efb04ef9.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 сен - РИА Новости. Учителя в Нижнем Тагиле, проспавшего 1 сентября, увольнять не будут, сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев."Прочитал, что в Нижнем Тагиле совсем молодой учитель 1 сентября не пришел на линейку к своему классу, и разгневанные родители готовы были его съесть. На самом деле Александр Алексеев только в этом году закончил педагогический колледж. Это его первый рабочий год, да еще и с классным руководством. Парень всю ночь готовился, а потом честно признался, что проспал. Конечно, увольнять учителя никто не будет, хоть с классного руководства его и сняли", - написал глава региона на своей странице в Instagram.Он напомнил, что школы год были на дистанционном обучении и только сейчас возвращаются к нормальной жизни."Всем тяжело перестраиваться, не только детям и родителям, но и педагогам. Давайте будем добрее друг к другу. Все мы просыпали. Да и я просыпал и школу, и институт, и на работу пару раз опаздывал. Уверен, ученики Александра уже через год с улыбкой вспомнят этот День знаний. А для учителя это тоже урок и ценный опыт", - подчеркнул Куйвашев.
https://ria.ru/20210902/tanets-1748427539.html
нижний тагил
свердловская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/01/1576560273_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_f76fa4bced04ac37215b4726caa93927.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, образование - общество, школа, нижний тагил, свердловская область, евгений куйвашев, александр алексеев
16:38 03.09.2021 (обновлено: 16:42 03.09.2021)
 
В Свердловской области проспавший 1 сентября учитель продолжил работать

Глава Свердловской области Куйвашев: проспавший 1 сентября учитель продолжил работу

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкАзбука и букет цветов на парте
Азбука и букет цветов на парте - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 сен - РИА Новости. Учителя в Нижнем Тагиле, проспавшего 1 сентября, увольнять не будут, сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
"Прочитал, что в Нижнем Тагиле совсем молодой учитель 1 сентября не пришел на линейку к своему классу, и разгневанные родители готовы были его съесть. На самом деле Александр Алексеев только в этом году закончил педагогический колледж. Это его первый рабочий год, да еще и с классным руководством. Парень всю ночь готовился, а потом честно признался, что проспал. Конечно, увольнять учителя никто не будет, хоть с классного руководства его и сняли", - написал глава региона на своей странице в Instagram.
Он напомнил, что школы год были на дистанционном обучении и только сейчас возвращаются к нормальной жизни.
"Всем тяжело перестраиваться, не только детям и родителям, но и педагогам. Давайте будем добрее друг к другу. Все мы просыпали. Да и я просыпал и школу, и институт, и на работу пару раз опаздывал. Уверен, ученики Александра уже через год с улыбкой вспомнят этот День знаний. А для учителя это тоже урок и ценный опыт", - подчеркнул Куйвашев.
Школьные рюкзаки - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
2 сентября, 20:14
Учительница извинилась за танец живота на школьной линейке в Хабаровске
 
ОбществоОбразование - ОбществоШколаНижний ТагилСвердловская областьЕвгений КуйвашевАлександр Алексеев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:12Украинский паралимпиец вновь отказался фотографироваться с россиянами
06:06Украине предрекли энергетическую катастрофу
06:01Калинин: программа "Дальневосточная ипотека" способствует развитию Приморья
05:49Аэропорт Паланы на Камчатке оснастят новой авиационной техникой
05:42Шестаков: во Владивостоке достаточно территории для проведения Олимпиады
05:28В России создадут единую базу амурских тигров
05:21Центр "Амурский тигр" готовится к сплошному учету хищников
05:13Экипировку "Сотник" могут оснастить оптическими приборами
04:51Шамьюнов: "Дальневосточный гектар" имеет большой потенциал для туризма
04:39Орлов назвал предварительный ущерб от наводнений в Амурской области
04:39Яценюк пожаловался, что Россия превращает украинскую ГТС в металлолом
04:25Талибы пообещали дать женщинам в хиджабе доступ к образованию и работе
04:25"Туризм.РФ" будет развивать инфраструктуру Сахалина совместно с властями
04:21РЭЦ назвал число экспортеров среди малого и среднего бизнеса
04:15Глава Минприроды назвал размер ущерба от наводнений
04:14Генсек ШОС: ЕАЭС и "Один пояс, один путь" укрепят сотрудничество в Евразии
04:10Россиян научили выбирать безопасную шаурму
04:05Глава Минприроды назвал экологические угрозы для Байкала
04:00ЕАЭС и ШОС подпишут меморандум о сотрудничестве в ближайшие дни
03:46"Уникальный опыт": японца впечатлила русская баня
Лента новостейМолния