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В Свердловской области проспавший 1 сентября учитель продолжил работать

В Свердловской области проспавший 1 сентября учитель продолжил работать - РИА Новости, 03.09.2021

В Свердловской области проспавший 1 сентября учитель продолжил работать

Учителя в Нижнем Тагиле, проспавшего 1 сентября, увольнять не будут, сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T16:38

2021-09-03T16:38

2021-09-03T16:42

общество

образование - общество

школа

нижний тагил

свердловская область

евгений куйвашев

александр алексеев

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 сен - РИА Новости. Учителя в Нижнем Тагиле, проспавшего 1 сентября, увольнять не будут, сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев."Прочитал, что в Нижнем Тагиле совсем молодой учитель 1 сентября не пришел на линейку к своему классу, и разгневанные родители готовы были его съесть. На самом деле Александр Алексеев только в этом году закончил педагогический колледж. Это его первый рабочий год, да еще и с классным руководством. Парень всю ночь готовился, а потом честно признался, что проспал. Конечно, увольнять учителя никто не будет, хоть с классного руководства его и сняли", - написал глава региона на своей странице в Instagram.Он напомнил, что школы год были на дистанционном обучении и только сейчас возвращаются к нормальной жизни."Всем тяжело перестраиваться, не только детям и родителям, но и педагогам. Давайте будем добрее друг к другу. Все мы просыпали. Да и я просыпал и школу, и институт, и на работу пару раз опаздывал. Уверен, ученики Александра уже через год с улыбкой вспомнят этот День знаний. А для учителя это тоже урок и ценный опыт", - подчеркнул Куйвашев.

https://ria.ru/20210902/tanets-1748427539.html

нижний тагил

свердловская область

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общество, образование - общество, школа, нижний тагил, свердловская область, евгений куйвашев, александр алексеев