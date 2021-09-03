https://ria.ru/20210903/turizm-1748463266.html

Кузбасс и "Сибшахтосрой" заключили соглашение о развитии туробъектов

Кузбасс и "Сибшахтосрой" заключили соглашение о развитии туробъектов - РИА Новости, 03.09.2021

Кузбасс и "Сибшахтосрой" заключили соглашение о развитии туробъектов

Кузбасс и компания "Сибшахтострой" на Восточном экономическом форуме заключили соглашение о развитии туристических объектов на горнолыжном курорте Шерегеш, что... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T06:50

2021-09-03T06:50

2021-09-03T06:50

туризм

экономика

кемеровская область

сергей цивилев

россия

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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КЕМЕРОВО, 3 сен - РИА Новости. Кузбасс и компания "Сибшахтострой" на Восточном экономическом форуме заключили соглашение о развитии туристических объектов на горнолыжном курорте Шерегеш, что позволит привлечь более 2 миллиардов рублей дополнительных средств, сообщает пресс-служба администрации правительства региона."Сегодня, 3 сентября, в рамках VI Восточного экономического форума Кузбасс заключил соглашение о сотрудничестве региона с ООО "ОК "Сибшахтострой" с целью развития территории горнолыжного курорта Шерегеш. Подписи поставили губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и генеральный директор компании Константин Ивушкин. В рамках соглашения о сотрудничестве ООО "ОК "Сибшахтострой" будут реализованы инвестиционные проекты по организации и развитию транспортной канатной дороги, а также сервисной и развлекательной зоны. Кроме того, планируется строительство гостиницы на 120 номеров с бассейном и СПА-комплексом", - говорится в сообщении.Уточняется, что, в зависимости от направления, работы в рамках соглашения будут завершены в конце 2021 года - начале 2026 года."Шерегеш активно развивается, он уже вошел в топ горнолыжных курортов России, зимой его посетило свыше двух миллионов туристов. Теперь у нас две задачи: сделать его круглогодичным и выйти на мировой уровень, занять достойное место в рейтинге мировых курортов. Реализация заключенного сегодня соглашения позволит привлечь для развития Шерегеша 2 миллиарда 138,2 миллиона рублей дополнительного финансирования, будет способствовать созданию 173 новых рабочих мест", - приводятся слова губернатора региона Сергея Цивилева.Развитие горнолыжного курорта Шерегеш входит в комплекс мероприятий программы социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года. На реализацию мероприятий программы будет направлено около 3,27 миллиарда рублей, в том числе 2,532 миллиарда – из средств федерального бюджета. Кроме того, по поручению президента России Владимира Путина курорт будет включен в нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства" в качестве пилотного проекта.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20200721/1574627236.html

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экономика, кемеровская область, сергей цивилев, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)