Руденя: в Конаковском районе запустят новую транспортную модель
© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиРуденя: важна духовно-нравственная составляющая воспитания детей
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 3 сен – РИА Новости. Региональный перевозчик "Транспорт Верхневолжья" с марта 2022 года начнет работу в Конаковском районе, сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя.
"С марта 2022 года в Конаковском районе запускается новая транспортная модель. Кроме того, планируется приоритетная программа газификация муниципалитета", – сказал Руденя в эфире телеканала "Россия 24" Тверь.
В пресс-службе регионального правительства отметили, что на линиях в Конаковском районе будут работать современные автобусы, оформленные в едином стиле и приспособленные для маломобильных граждан. Они будут оснащены валидаторами для безналичной оплаты проезда, системами навигации, видеорегистраторами, информационными табло, тахографами, климат-контролем. В автобусах будет проводится дезинфекция, акции по раздаче бесплатных масок для профилактики распространения коронавируса.
Жители Конаковского района смогут оплатить проезд не только за наличный расчёт, но и банковской картой и через QR-код с помощью мобильного приложения "Волга".
Новая транспортная модель внедрена в Твери и Калининском районе Тверской области с марта 2020 года. С июля 2021 года она распространена также на Ржевскую, Зубцовскую, Старицкую и Кимрскую агломерации Тверской области, напомнили в пресс-службе.