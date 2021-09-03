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Тверская область
https://ria.ru/20210903/transport-1748609399.html
Руденя: в Конаковском районе запустят новую транспортную модель
Руденя: в Конаковском районе запустят новую транспортную модель - РИА Новости, 03.09.2021
Руденя: в Конаковском районе запустят новую транспортную модель
Региональный перевозчик "Транспорт Верхневолжья" с марта 2022 года начнет работу в Конаковском районе, сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя. РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T18:19
2021-09-03T18:19
тверская область
конаковский район
тверская область
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 3 сен – РИА Новости. Региональный перевозчик "Транспорт Верхневолжья" с марта 2022 года начнет работу в Конаковском районе, сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя.В пресс-службе регионального правительства отметили, что на линиях в Конаковском районе будут работать современные автобусы, оформленные в едином стиле и приспособленные для маломобильных граждан. Они будут оснащены валидаторами для безналичной оплаты проезда, системами навигации, видеорегистраторами, информационными табло, тахографами, климат-контролем. В автобусах будет проводится дезинфекция, акции по раздаче бесплатных масок для профилактики распространения коронавируса.Жители Конаковского района смогут оплатить проезд не только за наличный расчёт, но и банковской картой и через QR-код с помощью мобильного приложения "Волга".Новая транспортная модель внедрена в Твери и Калининском районе Тверской области с марта 2020 года. С июля 2021 года она распространена также на Ржевскую, Зубцовскую, Старицкую и Кимрскую агломерации Тверской области, напомнили в пресс-службе.
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конаковский район, тверская область, игорь руденя
18:19 03.09.2021
 

Руденя: в Конаковском районе запустят новую транспортную модель

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиРуденя: важна духовно-нравственная составляющая воспитания детей
Руденя: важна духовно-нравственная составляющая воспитания детей - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
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ТВЕРЬ, 3 сен – РИА Новости. Региональный перевозчик "Транспорт Верхневолжья" с марта 2022 года начнет работу в Конаковском районе, сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя.
"С марта 2022 года в Конаковском районе запускается новая транспортная модель. Кроме того, планируется приоритетная программа газификация муниципалитета", – сказал Руденя в эфире телеканала "Россия 24" Тверь.
В пресс-службе регионального правительства отметили, что на линиях в Конаковском районе будут работать современные автобусы, оформленные в едином стиле и приспособленные для маломобильных граждан. Они будут оснащены валидаторами для безналичной оплаты проезда, системами навигации, видеорегистраторами, информационными табло, тахографами, климат-контролем. В автобусах будет проводится дезинфекция, акции по раздаче бесплатных масок для профилактики распространения коронавируса.
Жители Конаковского района смогут оплатить проезд не только за наличный расчёт, но и банковской картой и через QR-код с помощью мобильного приложения "Волга".
Новая транспортная модель внедрена в Твери и Калининском районе Тверской области с марта 2020 года. С июля 2021 года она распространена также на Ржевскую, Зубцовскую, Старицкую и Кимрскую агломерации Тверской области, напомнили в пресс-службе.
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Тверская областьКонаковский районТверская областьИгорь Руденя
 
 
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