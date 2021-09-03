https://ria.ru/20210903/transport-1748609399.html

Руденя: в Конаковском районе запустят новую транспортную модель

Руденя: в Конаковском районе запустят новую транспортную модель - РИА Новости, 03.09.2021

Руденя: в Конаковском районе запустят новую транспортную модель

Региональный перевозчик "Транспорт Верхневолжья" с марта 2022 года начнет работу в Конаковском районе, сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя. РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T18:19

2021-09-03T18:19

2021-09-03T18:19

тверская область

конаковский район

тверская область

игорь руденя

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ТВЕРЬ, 3 сен – РИА Новости. Региональный перевозчик "Транспорт Верхневолжья" с марта 2022 года начнет работу в Конаковском районе, сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя.В пресс-службе регионального правительства отметили, что на линиях в Конаковском районе будут работать современные автобусы, оформленные в едином стиле и приспособленные для маломобильных граждан. Они будут оснащены валидаторами для безналичной оплаты проезда, системами навигации, видеорегистраторами, информационными табло, тахографами, климат-контролем. В автобусах будет проводится дезинфекция, акции по раздаче бесплатных масок для профилактики распространения коронавируса.Жители Конаковского района смогут оплатить проезд не только за наличный расчёт, но и банковской картой и через QR-код с помощью мобильного приложения "Волга".Новая транспортная модель внедрена в Твери и Калининском районе Тверской области с марта 2020 года. С июля 2021 года она распространена также на Ржевскую, Зубцовскую, Старицкую и Кимрскую агломерации Тверской области, напомнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20210622/investproekty-1738098553.html

конаковский район

тверская область

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конаковский район, тверская область, игорь руденя