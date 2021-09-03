ВТБ поддержит строительство объектов туризма и торговли на Дальнем Востоке
МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. ВТБ примет участие в финансировании крупных проектов по строительству объектов туристической и торговой инфраструктуры на Дальнем Востоке, в том числе в отдаленных районах, говорится в пресс-релизе кредитной организации.
Соглашения об этом банк заключил на Восточном экономическом форуме.
ВТБ планирует профинансировать строительство гостиничного и водно-оздоровительного комплекса в Хабаровске холдинга "Невада Групп" по программе поддержки инвестиционных проектов в туристической сфере Ростуризма. Строящийся 11-этажный многофункциональный комплекс площадью около 60 тысяч квадратных метров будет включать отель на 152 номера, водно-оздоровительную часть с зоной современного аквапарка, СПА-центр, фитнес-клуб с бассейном, детский игровой центр, кафе и рестораны. Стоимость проекта оценивается в 7,5 миллиарда рублей.
Также в Уссурийске появится новый торгово-развлекательный центр площадью 55 тысяч квадратных метров. Строительство ТРЦ ВТБ профинансирует в рамках заключенного на ВЭФ соглашения с компанией "Дружба Уссурийск". Кроме торговых площадей, проект предусматривает зону для питания на 400 посадочных мест, кинокомплекс с пятью кинозалами вместимостью 625 зрителей и зал для киберспорта. Общий объем инвестиций в проект составит более 2,2 миллиарда рублей. Строительство планируют завершить к концу 2023 года.
Соглашение ВТБ с группой компаний "Столица" направлено на развитие торговой инфраструктуры на Сахалине. Банк окажет финансовую поддержку в строительстве 15 новых торговых объектов в районах Сахалинской области до конца 2022 года.
"Договоренности ВТБ на Восточном экономическом форуме охватывают разные сферы жизни Дальнего Востока. В том числе они внесут свой вклад в повышение туристической привлекательности региона и создание на его территории комфортной потребительской среды. ВТБ окажет качественную своевременную поддержку проектам наших дальневосточных партнеров, в том числе с привлечением инструментов господдержки. Мы активно работаем со средним и малым бизнесом Дальнего Востока, и видим позитивные изменения предпринимательского климата в регионе. В целом по стране наш кредитный портфель в сегменте СМБ по различным инвестиционным продуктам превышает 730 миллиардов рублей", − отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ Денис Бортников, слова которого приводит пресс-служба банка.