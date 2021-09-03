https://ria.ru/20210903/sotrudnichestvo-1748545190.html

Viasat и КиноПоиск договорились о сотрудничестве

Viasat и КиноПоиск договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 03.09.2021

Viasat и КиноПоиск договорились о сотрудничестве

Телеканал TV1000 Русское Кино (входит в группу компаний Viasat) будет показывать в эфире оригинальные проекты видеосервиса КиноПоиск (принадлежит "Яндексу"). По РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T13:35

2021-09-03T13:35

2021-09-03T13:35

пресс-релизы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748545173_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_aab3b9c2e8008bc2179f8e6dd443f816.jpg

МОСКВА, 3 сен – Пресс-служба Viasat. Телеканал TV1000 Русское Кино (входит в группу компаний Viasat) будет показывать в эфире оригинальные проекты видеосервиса КиноПоиск (принадлежит "Яндексу"). По договоренностям сторон фильм "Мажор" будет доступен зрителям канала на эксклюзивной основе.Группа компаний Viasat – лидер рынка платного телевидения России – и "Яндекс" начинают сотрудничество по оригинальным проектам видеосервиса КиноПоиск, который принадлежит "Яндексу". В рамках нового стратегического партнерства телеканал TV1000 Русское Кино покажет в эфире фильмы и сериалы от КиноПоиска, такие как "Мажор. Фильм", "Беспринципные", "Настя, соберись!", "Проект "Анна Николаевна" (первый сезон) и "Анна Николаевна: Начало. Спецвыпуск".Стороны уже договорились о трансляции на эксклюзивной основе на телеканале TV1000 Русское Кино фильма "Мажор" с Павлом Прилучным в главной роли. Его телепремьера состоится на TV1000 Русское Кино 12 сентября. Фильм "Мажор" является продолжением популярного одноименного сериала. Его производитель – кинокомпания "Среда", известная по сериалам "Метод", "Пищеблок", "Последний министр" и другим. Аудитория фильма "Мажор" на КиноПоиске – более 1 миллиона смотрящих подписчиков Яндекс Плюс, при этом полмиллиона подписчиков фильм собрал за первые 10 дней после премьеры на сервисе, а в январе 2021 лента стала самой просматриваемой на КиноПоиске по количеству зрителей."Группа компаний Viasat – наш давний стратегический партнёр, мы рады, что теперь он выступает в новом качестве, а популярные сериалы от КиноПоиска станут доступны зрителям канала TV1000 Русское Кино", – комментирует директор по контенту медиасервисов "Яндекса" Ольга Филипук.Группа компаний Viasat занимает лидирующее место среди коммерческих (негосударственных) холдингов платного ТВ по долее аудитории (Источник: Mediascope, TV Index+, Россия 0+, Total day; Total Ind., Январь – Июнь 2021, Share%).Мажоритарным владельцем совместного предприятия, осуществляющего распространение и развитие вещания телеканалов Viasat в России, является Национальная Медиа Группа, которой принадлежит 80% совместного предприятия, 20% - принадлежат фонду Baring Vostok.В России и странах СНГ Viasat владеет 13 популярными каналами платного телевидения, в числе которых - TV1000, TV1000 Русское Кино, TV1000 Action, пакет телеканалов ViP (ViP Serial, ViP Megahit, ViP Comedy и другие), а также онлайн-кинотеатр ViP Play.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы