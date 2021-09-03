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Viasat и КиноПоиск договорились о сотрудничестве
Viasat и КиноПоиск договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 03.09.2021
Viasat и КиноПоиск договорились о сотрудничестве
Телеканал TV1000 Русское Кино (входит в группу компаний Viasat) будет показывать в эфире оригинальные проекты видеосервиса КиноПоиск (принадлежит "Яндексу"). По РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T13:35
2021-09-03T13:35
пресс-релизы
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МОСКВА, 3 сен – Пресс-служба Viasat. Телеканал TV1000 Русское Кино (входит в группу компаний Viasat) будет показывать в эфире оригинальные проекты видеосервиса КиноПоиск (принадлежит "Яндексу"). По договоренностям сторон фильм "Мажор" будет доступен зрителям канала на эксклюзивной основе.Группа компаний Viasat – лидер рынка платного телевидения России – и "Яндекс" начинают сотрудничество по оригинальным проектам видеосервиса КиноПоиск, который принадлежит "Яндексу". В рамках нового стратегического партнерства телеканал TV1000 Русское Кино покажет в эфире фильмы и сериалы от КиноПоиска, такие как "Мажор. Фильм", "Беспринципные", "Настя, соберись!", "Проект "Анна Николаевна" (первый сезон) и "Анна Николаевна: Начало. Спецвыпуск".Стороны уже договорились о трансляции на эксклюзивной основе на телеканале TV1000 Русское Кино фильма "Мажор" с Павлом Прилучным в главной роли. Его телепремьера состоится на TV1000 Русское Кино 12 сентября. Фильм "Мажор" является продолжением популярного одноименного сериала. Его производитель – кинокомпания "Среда", известная по сериалам "Метод", "Пищеблок", "Последний министр" и другим. Аудитория фильма "Мажор" на КиноПоиске – более 1 миллиона смотрящих подписчиков Яндекс Плюс, при этом полмиллиона подписчиков фильм собрал за первые 10 дней после премьеры на сервисе, а в январе 2021 лента стала самой просматриваемой на КиноПоиске по количеству зрителей."Группа компаний Viasat – наш давний стратегический партнёр, мы рады, что теперь он выступает в новом качестве, а популярные сериалы от КиноПоиска станут доступны зрителям канала TV1000 Русское Кино", – комментирует директор по контенту медиасервисов "Яндекса" Ольга Филипук.Группа компаний Viasat занимает лидирующее место среди коммерческих (негосударственных) холдингов платного ТВ по долее аудитории (Источник: Mediascope, TV Index+, Россия 0+, Total day; Total Ind., Январь – Июнь 2021, Share%).Мажоритарным владельцем совместного предприятия, осуществляющего распространение и развитие вещания телеканалов Viasat в России, является Национальная Медиа Группа, которой принадлежит 80% совместного предприятия, 20% - принадлежат фонду Baring Vostok.В России и странах СНГ Viasat владеет 13 популярными каналами платного телевидения, в числе которых - TV1000, TV1000 Русское Кино, TV1000 Action, пакет телеканалов ViP (ViP Serial, ViP Megahit, ViP Comedy и другие), а также онлайн-кинотеатр ViP Play.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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РИА Новости
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пресс-релизы
13:35 03.09.2021
 

Viasat и КиноПоиск договорились о сотрудничестве

© Пресс-служба ViasatКадр из фильма "Мажор. Фильм"
Кадр из фильма Мажор. Фильм
© Пресс-служба Viasat
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен – Пресс-служба Viasat. Телеканал TV1000 Русское Кино (входит в группу компаний Viasat) будет показывать в эфире оригинальные проекты видеосервиса КиноПоиск (принадлежит "Яндексу"). По договоренностям сторон фильм "Мажор" будет доступен зрителям канала на эксклюзивной основе.
Группа компаний Viasat – лидер рынка платного телевидения России – и "Яндекс" начинают сотрудничество по оригинальным проектам видеосервиса КиноПоиск, который принадлежит "Яндексу". В рамках нового стратегического партнерства телеканал TV1000 Русское Кино покажет в эфире фильмы и сериалы от КиноПоиска, такие как "Мажор. Фильм", "Беспринципные", "Настя, соберись!", "Проект "Анна Николаевна" (первый сезон) и "Анна Николаевна: Начало. Спецвыпуск".
Стороны уже договорились о трансляции на эксклюзивной основе на телеканале TV1000 Русское Кино фильма "Мажор" с Павлом Прилучным в главной роли. Его телепремьера состоится на TV1000 Русское Кино 12 сентября. Фильм "Мажор" является продолжением популярного одноименного сериала. Его производитель – кинокомпания "Среда", известная по сериалам "Метод", "Пищеблок", "Последний министр" и другим. Аудитория фильма "Мажор" на КиноПоиске – более 1 миллиона смотрящих подписчиков Яндекс Плюс, при этом полмиллиона подписчиков фильм собрал за первые 10 дней после премьеры на сервисе, а в январе 2021 лента стала самой просматриваемой на КиноПоиске по количеству зрителей.
"Самое главное для нас — это наш зритель. Мы заинтересованы в трансляции рейтинговых сериалов и фильмов на канале TV1000 Русское Кино, которые уже зарекомендовали себя и хорошо узнаваемы. Успех развития бизнеса кроется в грамотной синергии холдингов. Именно поэтому мы настроены на сотрудничество и партнёрские программы с крупными игроками рынка. Новая сделка с "Яндексом" для нас — это вектор для привлечения лояльной аудитории на канал TV1000 Русское Кино", – отмечает генеральный директор Viasat Алексей Кроль.
"Группа компаний Viasat – наш давний стратегический партнёр, мы рады, что теперь он выступает в новом качестве, а популярные сериалы от КиноПоиска станут доступны зрителям канала TV1000 Русское Кино", – комментирует директор по контенту медиасервисов "Яндекса" Ольга Филипук.
Группа компаний Viasat занимает лидирующее место среди коммерческих (негосударственных) холдингов платного ТВ по долее аудитории (Источник: Mediascope, TV Index+, Россия 0+, Total day; Total Ind., Январь – Июнь 2021, Share%).
Мажоритарным владельцем совместного предприятия, осуществляющего распространение и развитие вещания телеканалов Viasat в России, является Национальная Медиа Группа, которой принадлежит 80% совместного предприятия, 20% - принадлежат фонду Baring Vostok.
В России и странах СНГ Viasat владеет 13 популярными каналами платного телевидения, в числе которых - TV1000, TV1000 Русское Кино, TV1000 Action, пакет телеканалов ViP (ViP Serial, ViP Megahit, ViP Comedy и другие), а также онлайн-кинотеатр ViP Play.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
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