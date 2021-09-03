https://ria.ru/20210903/sotrudnichestvo-1748463754.html

В Южной Корее заявили о необходимости развития взаимоотношений с Россией

В Южной Корее заявили о необходимости развития взаимоотношений с Россией - РИА Новости, 03.09.2021

В Южной Корее заявили о необходимости развития взаимоотношений с Россией

Сеулу и Москве следует развивать сотрудничество в новых отраслях промышленности, сказал вице-премьер, министр планирования и финансов Южной Кореи Хон Нам Ги. РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T06:51

2021-09-03T06:51

2021-09-03T06:58

экономика

технологии

южная корея

москва

дальневосточный федеральный университет

хон нам ги

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Сеулу и Москве следует развивать сотрудничество в новых отраслях промышленности, сказал вице-премьер, министр планирования и финансов Южной Кореи Хон Нам Ги.Он подчеркнул, что странам также необходимо укрепить цифровое сотрудничество за счет дальнейшего развития корейско-российской инновационной платформы, сочетающей фундаментальные технологии России и прикладные технологии Кореи, кроме того, необходимо расширить горизонты сотрудничества в зеленой промышленности посредством участия корейских компаний в проекте строительства арктической станции на основе водорода.Он также выразил надежду на скорейшее начало работы корейско-российского инвестиционного фонда, соглашение о создании которого было достигнуто на межправкомиссии в 2019 году. По его словам, чтобы противостоять трудностям нынешних дней, Сеулу и Москве необходимо вывести экономическое сотрудничество на качественно новый уровень."Девять мостов" в концепции российско-корейского торгово-экономического сотрудничества подразумевают под собой природный газ, железные дороги, порты, электроэнергетику, "Северный морской путь", судостроение, сельское хозяйство, рыбное хозяйство, создание рабочих мест.ВЭФ проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20210903/sotrudnichestvo-1748452668.html

южная корея

москва

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экономика, технологии, южная корея, москва, дальневосточный федеральный университет, хон нам ги, восточный экономический форум — 2021 (вэф)