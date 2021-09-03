06:51 03.09.2021 (обновлено: 06:58 03.09.2021)
В Южной Корее заявили о необходимости развития взаимоотношений с Россией
Вице-премьер Южной Кореи Нам Ги: Сеулу и Москве необходимо развивать сотрудничество
© Александр КряжевМинистр планирования и финансов Республики Корея Хон Нам Ги на V Восточном экономическом форуме во Владивостоке
© Александр Кряжев
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Сеулу и Москве следует развивать сотрудничество в новых отраслях промышленности, сказал вице-премьер, министр планирования и финансов Южной Кореи Хон Нам Ги.
"Нам необходимо оперативно продвигать совместные проекты в ключевых отраслях, чтобы создать успешные примеры и получить ощутимые результаты. Рассчитываю на практические результаты, такие как подписание договоров о коммерческой деятельности между компаниями двух стран к концу текущего года. Во-вторых, необходимо развивать сотрудничество в новых отраслях промышленности в таких как цифровая и зеленая промышленность", - сказал он в видеообращении на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
Он подчеркнул, что странам также необходимо укрепить цифровое сотрудничество за счет дальнейшего развития корейско-российской инновационной платформы, сочетающей фундаментальные технологии России и прикладные технологии Кореи, кроме того, необходимо расширить горизонты сотрудничества в зеленой промышленности посредством участия корейских компаний в проекте строительства арктической станции на основе водорода.
"Более того, надеюсь на на тесное сотрудничество в процессе установления нового международного порядка, включая глобальные технические стандарты и цифровые нормы", - добавил вице-премьер Южной Кореи.
Он также выразил надежду на скорейшее начало работы корейско-российского инвестиционного фонда, соглашение о создании которого было достигнуто на межправкомиссии в 2019 году. По его словам, чтобы противостоять трудностям нынешних дней, Сеулу и Москве необходимо вывести экономическое сотрудничество на качественно новый уровень.
"Девять мостов" в концепции российско-корейского торгово-экономического сотрудничества подразумевают под собой природный газ, железные дороги, порты, электроэнергетику, "Северный морской путь", судостроение, сельское хозяйство, рыбное хозяйство, создание рабочих мест.
ВЭФ проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.