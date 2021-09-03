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Широкополосный интернет появится в отдаленных районах Камчатки к 2023 году

Широкополосный интернет появится в отдаленных районах Камчатки к 2023 году - РИА Новости, 03.09.2021

Широкополосный интернет появится в отдаленных районах Камчатки к 2023 году

Соглашение о сотрудничестве, предполагающее строительство оптоволоконной линии, которая пройдет от центральных до северных районов Камчатки, подписали... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T05:44

2021-09-03T05:44

2021-09-03T05:44

экономика

камчатский край

владивосток

дальневосточный федеральный университет

владимир солодов

россия

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 сен - РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве, предполагающее строительство оптоволоконной линии, которая пройдет от центральных до северных районов Камчатки, подписали губернатор региона Владимир Солодов и генеральный директор компании "ИнтерКамСервис" Константин Рябцев в рамках Восточного экономического форума, сообщает пресс-служба правительства Камчатского края.Проект предполагает создание магистральной волоконно-оптической линии связи по маршруту Эссо (Анавгай) – Усть-Хайрюзово – Тигиль – Палана – Оссора общей протяженностью более 800 километров. Кроме того, будут построены распределительные сети с возможностью подключения всех домов в населенных пунктах по маршруту прохождения линии связи, сказали в пресс-службе.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

камчатский край

владивосток

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, камчатский край, владивосток, дальневосточный федеральный университет, владимир солодов, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)