Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210903/soglashenie-1748459059.html
Широкополосный интернет появится в отдаленных районах Камчатки к 2023 году
Широкополосный интернет появится в отдаленных районах Камчатки к 2023 году - РИА Новости, 03.09.2021
Широкополосный интернет появится в отдаленных районах Камчатки к 2023 году
Соглашение о сотрудничестве, предполагающее строительство оптоволоконной линии, которая пройдет от центральных до северных районов Камчатки, подписали... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T05:44
2021-09-03T05:44
экономика
камчатский край
владивосток
дальневосточный федеральный университет
владимир солодов
россия
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/01/1748096017_422:0:4063:2048_1920x0_80_0_0_565b87f8ec29e93bce0678d83c89275f.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 сен - РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве, предполагающее строительство оптоволоконной линии, которая пройдет от центральных до северных районов Камчатки, подписали губернатор региона Владимир Солодов и генеральный директор компании "ИнтерКамСервис" Константин Рябцев в рамках Восточного экономического форума, сообщает пресс-служба правительства Камчатского края.Проект предполагает создание магистральной волоконно-оптической линии связи по маршруту Эссо (Анавгай) – Усть-Хайрюзово – Тигиль – Палана – Оссора общей протяженностью более 800 километров. Кроме того, будут построены распределительные сети с возможностью подключения всех домов в населенных пунктах по маршруту прохождения линии связи, сказали в пресс-службе.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
камчатский край
владивосток
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/01/1748096017_1268:0:3999:2048_1920x0_80_0_0_82580f9faa116886deda72d0fcc0cba3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, камчатский край, владивосток, дальневосточный федеральный университет, владимир солодов, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
05:44 03.09.2021
 
Широкополосный интернет появится в отдаленных районах Камчатки к 2023 году

В поселках Оссора и Палану Камчатского края появится скоростной интернет к 2023 году

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкРегионы России. Камчатка
Регионы России. Камчатка - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 сен - РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве, предполагающее строительство оптоволоконной линии, которая пройдет от центральных до северных районов Камчатки, подписали губернатор региона Владимир Солодов и генеральный директор компании "ИнтерКамСервис" Константин Рябцев в рамках Восточного экономического форума, сообщает пресс-служба правительства Камчатского края.

"Соглашение носит для Камчатки принципиальное значение. Этим соглашением мы договариваемся о строительстве оптиковолоконной линии на север, в отдаленные районы Камчатского края по поручению президента РФ, данному год назад. Важно, что в проект вкладывает средства частный инвестор при незначительном софинансировании со стороны регионального бюджета... В 2023 году рассчитываем, что интернет придет в поселок Оссора, в 2022 году в - Палану и Тигиль", - сказал Солодов.

Проект предполагает создание магистральной волоконно-оптической линии связи по маршруту Эссо (Анавгай) – Усть-Хайрюзово – Тигиль – Палана – Оссора общей протяженностью более 800 километров. Кроме того, будут построены распределительные сети с возможностью подключения всех домов в населенных пунктах по маршруту прохождения линии связи, сказали в пресс-службе.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
 
ЭкономикаКамчатский крайВладивостокДальневосточный федеральный университетВладимир СолодовРоссияВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:45Посол ФРГ в Киеве назвал препятствия для вступления Украины в НАТО
14:44Мэр Рима обратилась в прокуратуру из-за большого числа кабанов в столице
14:43В США осудили Байдена за отказ ввести санкции против "Северного потока — 2"
14:42Власти Таиланда призвали к взаимному признанию сертификатов вакцинации
14:37Разработан метод быстрой оценки клеточного иммунитета против коронавируса
14:35Посол России в Кабуле оценил риски экономического давления на Афганистан
14:28Из магазинов в Кабуле пропал сахар
14:26Сайт Readovka после проверки исключили из реестра запрещенных
14:26Посол России рассказал о ходе эвакуации из Афганистана
14:23Голикова рассказала, когда военные получат единовременные выплаты
14:20Силы сопротивления в Панджшере заявили об уничтожении 450 талибов
14:17Трутнев открыл выставку "Улица Дальнего Востока" на ВЭФ
14:16При Зеленском на Украине убивают свободу слова, заявили в Раде
14:14"Украина брошена": японцы разочаровались во встрече Зеленского и Байдена
14:09Талибы заявили, что займут Панджшер в ближайшие дни
14:07На Сахалине произошло землетрясение
14:02Попова оценила риск введения локдауна в России
14:02В РПЦ рассказали о конфликте православных в Чехии
13:58В России отменили обязательную самоизоляцию для приезжающих из Британии
13:57ЕС для поддержки афганцев нужны контакты с талибами, заявил Боррель
Лента новостейМолния