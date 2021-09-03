Широкополосный интернет появится в отдаленных районах Камчатки к 2023 году
В поселках Оссора и Палану Камчатского края появится скоростной интернет к 2023 году
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 сен - РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве, предполагающее строительство оптоволоконной линии, которая пройдет от центральных до северных районов Камчатки, подписали губернатор региона Владимир Солодов и генеральный директор компании "ИнтерКамСервис" Константин Рябцев в рамках Восточного экономического форума, сообщает пресс-служба правительства Камчатского края.
"Соглашение носит для Камчатки принципиальное значение. Этим соглашением мы договариваемся о строительстве оптиковолоконной линии на север, в отдаленные районы Камчатского края по поручению президента РФ, данному год назад. Важно, что в проект вкладывает средства частный инвестор при незначительном софинансировании со стороны регионального бюджета... В 2023 году рассчитываем, что интернет придет в поселок Оссора, в 2022 году в - Палану и Тигиль", - сказал Солодов.
Проект предполагает создание магистральной волоконно-оптической линии связи по маршруту Эссо (Анавгай) – Усть-Хайрюзово – Тигиль – Палана – Оссора общей протяженностью более 800 километров. Кроме того, будут построены распределительные сети с возможностью подключения всех домов в населенных пунктах по маршруту прохождения линии связи, сказали в пресс-службе.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.