Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210903/soglashenie-1748456016.html
На ВЭФ заключили соглашения по развитию туризма и строительства
На ВЭФ заключили соглашения по развитию туризма и строительства - РИА Новости, 03.09.2021
На ВЭФ заключили соглашения по развитию туризма и строительства
Минвостокразвития России и Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики на полях Восточного экономического форума в присутствии вице-премьера, полпреда... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T04:48
2021-09-03T04:48
экономика
юрий трутнев
россия
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581704573_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2246f28d6a265c37a6c16dad08a36c2f.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – РИА Новости. Минвостокразвития России и Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики на полях Восточного экономического форума в присутствии вице-премьера, полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева подписали соглашения о создании гольф-клуба, металлургического завода, Фонда технологических инвестиций и инфраструктуры в рамках дальневосточной концессии, передает корреспондент РИА Новости.В присутствии Трутнева прошло подписания четырех соглашений. Одно из них касается создания Фонда технологических инвестиций "Восход". Меморандум об этом заключили Минвостокразвития России и холдинговая компания "Интеррос". В качестве приоритетных направлений деятельности фонда будут рассматриваться высокотехнологические проекты по таким направлениям, как зеленые технологии, экологический мониторинг и безопасность, возобновляемые источники энергии, цифровые технологии и индустрия 4.0, биотехнология и медицина, образовательные технологии."Считаю работу важной. Мы докладывали вчера Путину, что по всем направлениям идет рост... но развитие высоких технологий – та задача, которую предстоит решить. И создание венчурного фонда с частным капиталом имеет принципиальное значение. Мы обязаны разработать прозрачный механизм поддержки... это поможет развитию высоких технологий", - сказал Трутнев.Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики и компания "Приморский металлургический завод" заключили инвестиционное соглашение о строительстве металлургического завода на территории опережающего развития (ТОР) "Большой Камень" в Приморском крае. Проект нового резидента ТОР "Большой Камень" предполагает строительство металлургического завода для производства 1,5 миллиона тонн широкоформатного толстолистового проката в год и 250 тысяч тонн в год труб большого диаметра. Основным потребителем листового проката станет единственная в России крупнотоннажная судоверфь "Звезда", также являющаяся резидентом указанной ТОР.Трутнев поблагодарил участников подписания и попросил передать благодарность главе "Роснефти" Игорю Сечину за то, что он помогает выполнять поручения президента РФ по развитию Дальнего Востока.Также подписано соглашение по созданию парка развлечений и гольф-клуба. Соглашение о строительстве объектов мирового уровня с развитой инфраструктурой заключено между Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, Корпорацией развития Приморского края, Инвестиционным агентством Приморского края и компанией "Восток Резортс". Общий объем инвестиций составит 23,5 миллиарда рублей. Планируется строительство первого тематического парка развлечений и курортно-гостиничного комплекса "Парк Русский" на территории площадью более 50 гектаров и гольф-клуба мирового уровня, в инфраструктуру которого будет включен отель."Нам нужны проекты, надо создавать условия для отдыха людей, привлечения туристов в Приморье, это большая и важная работа", - сказал Трутнев.Кроме того, соглашение о сотрудничестве подписано между Минвостокразвития России, ДОМ.РФ и Магаданской областью. Для реализации проектов по строительству объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры на территории Магадана планируется использовать инфраструктурные облигации ДОМ.РФ и механизм "Дальневосточная концессия" .В планах региональных властей провести комплексную застройку территории Горохового поля на берегу реки Магаданки. В Магадане впервые за долгие годы будет строиться жилищный комплекс на 100 тысяч квадратных метров.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://ria.ru/20210902/putin-1748345084.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581704573_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_55b6715fe0fbc6c71e6e1b30d9ef72b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, юрий трутнев, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
04:48 03.09.2021
 
На ВЭФ заключили соглашения по развитию туризма и строительства

Соглашения по развитию туризма и строительства подписали на ВЭФ в присутствии Трутнева

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкЮрий Трутнев
Юрий Трутнев - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – РИА Новости. Минвостокразвития России и Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики на полях Восточного экономического форума в присутствии вице-премьера, полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева подписали соглашения о создании гольф-клуба, металлургического завода, Фонда технологических инвестиций и инфраструктуры в рамках дальневосточной концессии, передает корреспондент РИА Новости.
В присутствии Трутнева прошло подписания четырех соглашений. Одно из них касается создания Фонда технологических инвестиций "Восход". Меморандум об этом заключили Минвостокразвития России и холдинговая компания "Интеррос". В качестве приоритетных направлений деятельности фонда будут рассматриваться высокотехнологические проекты по таким направлениям, как зеленые технологии, экологический мониторинг и безопасность, возобновляемые источники энергии, цифровые технологии и индустрия 4.0, биотехнология и медицина, образовательные технологии.
"Считаю работу важной. Мы докладывали вчера Путину, что по всем направлениям идет рост... но развитие высоких технологий – та задача, которую предстоит решить. И создание венчурного фонда с частным капиталом имеет принципиальное значение. Мы обязаны разработать прозрачный механизм поддержки... это поможет развитию высоких технологий", - сказал Трутнев.
Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики и компания "Приморский металлургический завод" заключили инвестиционное соглашение о строительстве металлургического завода на территории опережающего развития (ТОР) "Большой Камень" в Приморском крае. Проект нового резидента ТОР "Большой Камень" предполагает строительство металлургического завода для производства 1,5 миллиона тонн широкоформатного толстолистового проката в год и 250 тысяч тонн в год труб большого диаметра. Основным потребителем листового проката станет единственная в России крупнотоннажная судоверфь "Звезда", также являющаяся резидентом указанной ТОР.
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Дальневосточного морского тренажерного центра Морского государственного университета имени адмирала Г. И. Невельского - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Вчера, 13:01
Путин призвал полностью реализовать мероприятия нацпрограммы развития ДФО
Трутнев поблагодарил участников подписания и попросил передать благодарность главе "Роснефти" Игорю Сечину за то, что он помогает выполнять поручения президента РФ по развитию Дальнего Востока.
Также подписано соглашение по созданию парка развлечений и гольф-клуба. Соглашение о строительстве объектов мирового уровня с развитой инфраструктурой заключено между Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, Корпорацией развития Приморского края, Инвестиционным агентством Приморского края и компанией "Восток Резортс". Общий объем инвестиций составит 23,5 миллиарда рублей. Планируется строительство первого тематического парка развлечений и курортно-гостиничного комплекса "Парк Русский" на территории площадью более 50 гектаров и гольф-клуба мирового уровня, в инфраструктуру которого будет включен отель.
"Нам нужны проекты, надо создавать условия для отдыха людей, привлечения туристов в Приморье, это большая и важная работа", - сказал Трутнев.
Кроме того, соглашение о сотрудничестве подписано между Минвостокразвития России, ДОМ.РФ и Магаданской областью. Для реализации проектов по строительству объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры на территории Магадана планируется использовать инфраструктурные облигации ДОМ.РФ и механизм "Дальневосточная концессия" .
В планах региональных властей провести комплексную застройку территории Горохового поля на берегу реки Магаданки. В Магадане впервые за долгие годы будет строиться жилищный комплекс на 100 тысяч квадратных метров.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
 
ЭкономикаЮрий ТрутневРоссияВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:45Посол ФРГ в Киеве назвал препятствия для вступления Украины в НАТО
14:44Мэр Рима обратилась в прокуратуру из-за большого числа кабанов в столице
14:43В США осудили Байдена за отказ ввести санкции против "Северного потока — 2"
14:42Власти Таиланда призвали к взаимному признанию сертификатов вакцинации
14:37Разработан метод быстрой оценки клеточного иммунитета против коронавируса
14:35Посол России в Кабуле оценил риски экономического давления на Афганистан
14:28Из магазинов в Кабуле пропал сахар
14:26Сайт Readovka после проверки исключили из реестра запрещенных
14:26Посол России рассказал о ходе эвакуации из Афганистана
14:23Голикова рассказала, когда военные получат единовременные выплаты
14:20Силы сопротивления в Панджшере заявили об уничтожении 450 талибов
14:17Трутнев открыл выставку "Улица Дальнего Востока" на ВЭФ
14:16При Зеленском на Украине убивают свободу слова, заявили в Раде
14:14"Украина брошена": японцы разочаровались во встрече Зеленского и Байдена
14:09Талибы заявили, что займут Панджшер в ближайшие дни
14:07На Сахалине произошло землетрясение
14:02Попова оценила риск введения локдауна в России
14:02В РПЦ рассказали о конфликте православных в Чехии
13:58В России отменили обязательную самоизоляцию для приезжающих из Британии
13:57ЕС для поддержки афганцев нужны контакты с талибами, заявил Боррель
Лента новостейМолния