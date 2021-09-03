https://ria.ru/20210903/soglashenie-1748456016.html

На ВЭФ заключили соглашения по развитию туризма и строительства

На ВЭФ заключили соглашения по развитию туризма и строительства - РИА Новости, 03.09.2021

На ВЭФ заключили соглашения по развитию туризма и строительства

Минвостокразвития России и Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики на полях Восточного экономического форума в присутствии вице-премьера, полпреда... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T04:48

2021-09-03T04:48

2021-09-03T04:48

экономика

юрий трутнев

россия

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – РИА Новости. Минвостокразвития России и Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики на полях Восточного экономического форума в присутствии вице-премьера, полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева подписали соглашения о создании гольф-клуба, металлургического завода, Фонда технологических инвестиций и инфраструктуры в рамках дальневосточной концессии, передает корреспондент РИА Новости.В присутствии Трутнева прошло подписания четырех соглашений. Одно из них касается создания Фонда технологических инвестиций "Восход". Меморандум об этом заключили Минвостокразвития России и холдинговая компания "Интеррос". В качестве приоритетных направлений деятельности фонда будут рассматриваться высокотехнологические проекты по таким направлениям, как зеленые технологии, экологический мониторинг и безопасность, возобновляемые источники энергии, цифровые технологии и индустрия 4.0, биотехнология и медицина, образовательные технологии."Считаю работу важной. Мы докладывали вчера Путину, что по всем направлениям идет рост... но развитие высоких технологий – та задача, которую предстоит решить. И создание венчурного фонда с частным капиталом имеет принципиальное значение. Мы обязаны разработать прозрачный механизм поддержки... это поможет развитию высоких технологий", - сказал Трутнев.Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики и компания "Приморский металлургический завод" заключили инвестиционное соглашение о строительстве металлургического завода на территории опережающего развития (ТОР) "Большой Камень" в Приморском крае. Проект нового резидента ТОР "Большой Камень" предполагает строительство металлургического завода для производства 1,5 миллиона тонн широкоформатного толстолистового проката в год и 250 тысяч тонн в год труб большого диаметра. Основным потребителем листового проката станет единственная в России крупнотоннажная судоверфь "Звезда", также являющаяся резидентом указанной ТОР.Трутнев поблагодарил участников подписания и попросил передать благодарность главе "Роснефти" Игорю Сечину за то, что он помогает выполнять поручения президента РФ по развитию Дальнего Востока.Также подписано соглашение по созданию парка развлечений и гольф-клуба. Соглашение о строительстве объектов мирового уровня с развитой инфраструктурой заключено между Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, Корпорацией развития Приморского края, Инвестиционным агентством Приморского края и компанией "Восток Резортс". Общий объем инвестиций составит 23,5 миллиарда рублей. Планируется строительство первого тематического парка развлечений и курортно-гостиничного комплекса "Парк Русский" на территории площадью более 50 гектаров и гольф-клуба мирового уровня, в инфраструктуру которого будет включен отель."Нам нужны проекты, надо создавать условия для отдыха людей, привлечения туристов в Приморье, это большая и важная работа", - сказал Трутнев.Кроме того, соглашение о сотрудничестве подписано между Минвостокразвития России, ДОМ.РФ и Магаданской областью. Для реализации проектов по строительству объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры на территории Магадана планируется использовать инфраструктурные облигации ДОМ.РФ и механизм "Дальневосточная концессия" .В планах региональных властей провести комплексную застройку территории Горохового поля на берегу реки Магаданки. В Магадане впервые за долгие годы будет строиться жилищный комплекс на 100 тысяч квадратных метров.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210902/putin-1748345084.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, юрий трутнев, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)