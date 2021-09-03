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В Минвостокразвития оценили перспективы каботажных перевозок по Севморпути

В Минвостокразвития оценили перспективы каботажных перевозок по Севморпути - РИА Новости, 03.09.2021

В Минвостокразвития оценили перспективы каботажных перевозок по Севморпути

Объем каботажных перевозок по Северному морскому пути (СМП) из Санкт-Петербурга до конца года может составить 340 тысяч тонн, сообщил глава Минвостокразвития РФ РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T04:01

2021-09-03T04:01

2021-09-03T04:01

экономика

северный морской путь

алексей чекунков

россия

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – РИА Новости. Объем каботажных перевозок по Северному морскому пути (СМП) из Санкт-Петербурга до конца года может составить 340 тысяч тонн, сообщил глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков.ВЭФ проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, северный морской путь, алексей чекунков, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)