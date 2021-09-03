https://ria.ru/20210903/samoubiystvo-1748603955.html

Подследственный покончил с собой в ИВС в Свердловской области

Подследственный покончил с собой в ИВС в Свердловской области - РИА Новости, 03.09.2021

Подследственный покончил с собой в ИВС в Свердловской области

Мужчина, подозреваемый в том, что откусил супруге нос, покончил жизнь самоубийством в ИВС города Серов Свердловской области, проводится проверка, сообщил... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T17:43

2021-09-03T17:43

2021-09-03T17:58

происшествия

серов

свердловская область

александр шульга

следственный комитет россии (ск рф)

валерий горелых

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 сен – РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в том, что откусил супруге нос, покончил жизнь самоубийством в ИВС города Серов Свердловской области, проводится проверка, сообщил журналистам руководитель пресс-службы ГУМВД по региону Валерий Горелых.По его словам, мужчина 28 августа был помещен в камеру ИВС территориального ОВД в связи с подозрением на причастность к преступлению, предусмотренному частью 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека)."Находясь в увеселительном заведении со своей спутницей жизни, приревновал ее и откусил нос. 30 августа Серовский районный суд в отношении него избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 27 октября включительно. Тело мужчины сотрудники полиции обнаружили при подаче пищи. В специальном помещении он содержался один. Установлено, что он покончил жизнь самоубийством", - сказал Горелых.Он добавил, что ранее этот человек по кличке Шарфик уже привлекался к уголовной ответственности за кражи, грабеж, угон и уклонение от административного надзора."По данному факту проводится проверка, по ее итогам будет принято обоснованное решение, в том числе дана оценка тому, насколько грамотно и оперативно действовал дежурный наряд", - отметил Горелых.Старший помощник руководителя СУСК РФ по Свердловской области Александр Шульга в свою очередь сообщил журналистам, что сотрудники Серовского межрайонного следственного отдела областного СК выясняют обстоятельства произошедшего. Точная причина смерти мужчины будет установлена в ходе назначенной судебно-медицинской экспертизы."Проведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, истребована и анализируется интересующая следствие служебная документация, должностные инструкции сотрудников МВД, находившихся в отделе полиции, процессуальные документы по доставлению гражданина в отдел полиции", - сказал Шульга.

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серов

свердловская область

россия

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происшествия, серов, свердловская область, александр шульга, следственный комитет россии (ск рф), валерий горелых, россия