https://ria.ru/20210903/sakhalin-1748454074.html

ВЭБ с "Росатомом" будут развивать общественный транспорт на Сахалине

ВЭБ с "Росатомом" будут развивать общественный транспорт на Сахалине - РИА Новости, 03.09.2021

ВЭБ с "Росатомом" будут развивать общественный транспорт на Сахалине

Власти Сахалинской области, ВЭБ и "Росатом" будут развивать инфраструктуру общественного транспорта острова, говорится в пресс-релизе ВЭБа. РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T04:10

2021-09-03T04:10

2021-09-03T04:10

экономика

сахалинская область

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

вэб.рф (вэб)

россия

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости/Прайм. Власти Сахалинской области, ВЭБ и "Росатом" будут развивать инфраструктуру общественного транспорта острова, говорится в пресс-релизе ВЭБа."В рамках Восточного экономического форума правительство Сахалинской области, ВЭБ.РФ и "Росатом" подписали соглашение о комплексной модернизации и развитии общественного транспорта в регионе", - сказано в сообщении.Планируется внедрить интеллектуальную транспортную систему (ИТС), а также расширить сеть электрозарядных станций. В целом предполагается сделать упор на экологичных видах общественного транспорта.Госкорпорация "Росатом" выступит при этом в роли технологического партнера, а ВЭБ — финансового и методологического. Соглашение действует в течение пяти лет с возможностью пролонгации.Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210902/sakhalin-1748374303.html

сахалинская область

россия

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экономика, сахалинская область, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", вэб.рф (вэб), россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)