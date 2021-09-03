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ВЭБ с "Росатомом" будут развивать общественный транспорт на Сахалине
ВЭБ с "Росатомом" будут развивать общественный транспорт на Сахалине - РИА Новости, 03.09.2021
ВЭБ с "Росатомом" будут развивать общественный транспорт на Сахалине
Власти Сахалинской области, ВЭБ и "Росатом" будут развивать инфраструктуру общественного транспорта острова, говорится в пресс-релизе ВЭБа. РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T04:10
2021-09-03T04:10
экономика
сахалинская область
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
вэб.рф (вэб)
россия
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости/Прайм. Власти Сахалинской области, ВЭБ и "Росатом" будут развивать инфраструктуру общественного транспорта острова, говорится в пресс-релизе ВЭБа."В рамках Восточного экономического форума правительство Сахалинской области, ВЭБ.РФ и "Росатом" подписали соглашение о комплексной модернизации и развитии общественного транспорта в регионе", - сказано в сообщении.Планируется внедрить интеллектуальную транспортную систему (ИТС), а также расширить сеть электрозарядных станций. В целом предполагается сделать упор на экологичных видах общественного транспорта.Госкорпорация "Росатом" выступит при этом в роли технологического партнера, а ВЭБ — финансового и методологического. Соглашение действует в течение пяти лет с возможностью пролонгации.Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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сахалинская область
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экономика, сахалинская область, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", вэб.рф (вэб), россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
04:10 03.09.2021
 
ВЭБ с "Росатомом" будут развивать общественный транспорт на Сахалине

ВЭБ с "Росатомом" будут развивать инфраструктуру общественного транспорта на Сахалине

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкВид города Южно-Сахалинска
Вид города Южно-Сахалинска - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости/Прайм. Власти Сахалинской области, ВЭБ и "Росатом" будут развивать инфраструктуру общественного транспорта острова, говорится в пресс-релизе ВЭБа.
"В рамках Восточного экономического форума правительство Сахалинской области, ВЭБ.РФ и "Росатом" подписали соглашение о комплексной модернизации и развитии общественного транспорта в регионе", - сказано в сообщении.
Планируется внедрить интеллектуальную транспортную систему (ИТС), а также расширить сеть электрозарядных станций. В целом предполагается сделать упор на экологичных видах общественного транспорта.
Госкорпорация "Росатом" выступит при этом в роли технологического партнера, а ВЭБ — финансового и методологического. Соглашение действует в течение пяти лет с возможностью пролонгации.
Министр транспорта РФ Виталий Савельев - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Вчера, 15:08
Минтранс поддержал строительство железнодорожного моста на Сахалин
Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
 
ЭкономикаСахалинская областьГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"ВЭБ.РФ (ВЭБ)РоссияВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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