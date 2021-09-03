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Росгвардия за пять лет уничтожила на Северном Кавказе 250 боевиков
Росгвардия за пять лет уничтожила на Северном Кавказе 250 боевиков - РИА Новости, 03.09.2021
Росгвардия за пять лет уничтожила на Северном Кавказе 250 боевиков
Росгвардия с 2016 по 2021 год уничтожила на Северном Кавказе 250 боевиков, ликвидировала 29 баз подготовки незаконных вооруженных формирований, сообщили в... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T09:25
2021-09-03T09:25
безопасность
белоруссия
северный кавказ
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
россия
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Росгвардия с 2016 по 2021 год уничтожила на Северном Кавказе 250 боевиков, ликвидировала 29 баз подготовки незаконных вооруженных формирований, сообщили в пресс-службе ведомства."С 2016 по 2021 года Объединенной группировкой войск (сил) на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации проведено свыше 4 тысяч специальных операций, в ходе которых ликвидировано 250 боевиков, обнаружено и уничтожено 29 баз подготовки незаконных вооруженных формирований, 193 стоянки боевиков и 517 схронов", - говорится в сообщении.Кроме того, уточняется, что за это же время в рамках проведенных мероприятий было изъято более 4,5 тысячи единиц огнестрельного оружия, а также около 300 тысяч боеприпасов различного калибра, более тонны взрывчатых веществ.В пресс-службе Росгвардии также добавили, что ведомство активно взаимодействует с антитеррористическими подразделениями других государств. Российские силовики неоднократно выезжали в Китай, Объединенные Арабские Эмираты, Белоруссию, Казахстан для отработки антитеррористической подготовки.
https://radiosputnik.ria.ru/20210808/pozhary-1744941874.html
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безопасность, белоруссия, северный кавказ, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия
09:25 03.09.2021
 
Росгвардия за пять лет уничтожила на Северном Кавказе 250 боевиков

Росгвардия с 2016 по 2021 год уничтожила на Северном Кавказе 250 боевиков

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник Росгвардии
Сотрудник Росгвардии - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Росгвардия с 2016 по 2021 год уничтожила на Северном Кавказе 250 боевиков, ликвидировала 29 баз подготовки незаконных вооруженных формирований, сообщили в пресс-службе ведомства.
"С 2016 по 2021 года Объединенной группировкой войск (сил) на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации проведено свыше 4 тысяч специальных операций, в ходе которых ликвидировано 250 боевиков, обнаружено и уничтожено 29 баз подготовки незаконных вооруженных формирований, 193 стоянки боевиков и 517 схронов", - говорится в сообщении.
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Кроме того, уточняется, что за это же время в рамках проведенных мероприятий было изъято более 4,5 тысячи единиц огнестрельного оружия, а также около 300 тысяч боеприпасов различного калибра, более тонны взрывчатых веществ.
В пресс-службе Росгвардии также добавили, что ведомство активно взаимодействует с антитеррористическими подразделениями других государств. Российские силовики неоднократно выезжали в Китай, Объединенные Арабские Эмираты, Белоруссию, Казахстан для отработки антитеррористической подготовки.
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БезопасностьБелоруссияСеверный КавказФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Россия
 
 
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