https://ria.ru/20210903/rekonstruktsiya-1748458495.html
Приамурье договорилось о реконструкции золото-извлекательной фабрики
Приамурье договорилось о реконструкции золото-извлекательной фабрики - РИА Новости, 03.09.2021
Приамурье договорилось о реконструкции золото-извлекательной фабрики
Соглашение о реконструкции Албынской золото-извлекательной фабрики и строительстве дополнительных мощностей подписала Амурская область на Восточном... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T05:31
2021-09-03T05:31
2021-09-03T05:31
экономика
амурская область
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 сен - РИА Новости. Соглашение о реконструкции Албынской золото-извлекательной фабрики и строительстве дополнительных мощностей подписала Амурская область на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), сообщает правительство региона."На ВЭФ подписано соглашение о реконструкции Албынской золото-извлекательной фабрики и строительстве дополнительных мощностей. Соглашение подписали АО "Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики", правительство Амурской области и акционерное общество "Управляющая компания "Петропавловск", - говорится в сообщении.Группа компаний "Петропавловск" намерена использовать существующую золото-извлекательную фабрику для переработки руд нового месторождения Угличикан."Албынский рудник – этот один из ключевых активов, на котором уже была построена фабрика, которая сейчас "дорабатывает" окисленные руды. Сейчас мы работаем с упорными рудами, которые требуют другой технологии. Предусмотрено несколько этапов развития Албынского узла. Уже сейчас мы хотим модернизировать Албынскую фабрику. Следующий шаг – это строительство отдельной фабрики, которая будет перерабатывать все руды: и упорные и неупорные, и флотоконцентрат будет отправляться на Покровку. И следующий этап – это добыча на месторождении Угличикан с последующей переработкой на Албынской фабрике", - отметил замгендиректора компании "Петропавловск" по развитию региона Сергей Шумилов, слова которого приводятся в сообщении.Власти добавляют, что объем капитальных вложений составит около 11 миллиардов рублей, будет создано не менее 250 новых рабочих мест.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://radiosputnik.ria.ru/20210602/zoloto-1735238442.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, амурская область, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
Приамурье договорилось о реконструкции золото-извлекательной фабрики
Приамурье договорилось на ВЭФ о реконструкции Албынской золото-извлекательной фабрики
БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 сен - РИА Новости.
Соглашение о реконструкции Албынской золото-извлекательной фабрики и строительстве дополнительных мощностей подписала Амурская область
на Восточном экономическом форуме (ВЭФ)
, сообщает правительство региона.
"На ВЭФ подписано соглашение о реконструкции Албынской золото-извлекательной фабрики и строительстве дополнительных мощностей. Соглашение подписали АО "Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики", правительство Амурской области и акционерное общество "Управляющая компания "Петропавловск", - говорится в сообщении.
Группа компаний "Петропавловск" намерена использовать существующую золото-извлекательную фабрику для переработки руд нового месторождения Угличикан.
"Албынский рудник – этот один из ключевых активов, на котором уже была построена фабрика, которая сейчас "дорабатывает" окисленные руды. Сейчас мы работаем с упорными рудами, которые требуют другой технологии. Предусмотрено несколько этапов развития Албынского узла. Уже сейчас мы хотим модернизировать Албынскую фабрику. Следующий шаг – это строительство отдельной фабрики, которая будет перерабатывать все руды: и упорные и неупорные, и флотоконцентрат будет отправляться на Покровку. И следующий этап – это добыча на месторождении Угличикан с последующей переработкой на Албынской фабрике", - отметил замгендиректора компании "Петропавловск" по развитию региона Сергей Шумилов, слова которого приводятся в сообщении.
Власти добавляют, что объем капитальных вложений составит около 11 миллиардов рублей, будет создано не менее 250 новых рабочих мест.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.