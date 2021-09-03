https://ria.ru/20210903/rekonstruktsiya-1748458495.html

Приамурье договорилось о реконструкции золото-извлекательной фабрики

Приамурье договорилось о реконструкции золото-извлекательной фабрики - РИА Новости, 03.09.2021

Приамурье договорилось о реконструкции золото-извлекательной фабрики

Соглашение о реконструкции Албынской золото-извлекательной фабрики и строительстве дополнительных мощностей подписала Амурская область на Восточном... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T05:31

2021-09-03T05:31

2021-09-03T05:31

экономика

амурская область

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 сен - РИА Новости. Соглашение о реконструкции Албынской золото-извлекательной фабрики и строительстве дополнительных мощностей подписала Амурская область на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), сообщает правительство региона."На ВЭФ подписано соглашение о реконструкции Албынской золото-извлекательной фабрики и строительстве дополнительных мощностей. Соглашение подписали АО "Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики", правительство Амурской области и акционерное общество "Управляющая компания "Петропавловск", - говорится в сообщении.Группа компаний "Петропавловск" намерена использовать существующую золото-извлекательную фабрику для переработки руд нового месторождения Угличикан."Албынский рудник – этот один из ключевых активов, на котором уже была построена фабрика, которая сейчас "дорабатывает" окисленные руды. Сейчас мы работаем с упорными рудами, которые требуют другой технологии. Предусмотрено несколько этапов развития Албынского узла. Уже сейчас мы хотим модернизировать Албынскую фабрику. Следующий шаг – это строительство отдельной фабрики, которая будет перерабатывать все руды: и упорные и неупорные, и флотоконцентрат будет отправляться на Покровку. И следующий этап – это добыча на месторождении Угличикан с последующей переработкой на Албынской фабрике", - отметил замгендиректора компании "Петропавловск" по развитию региона Сергей Шумилов, слова которого приводятся в сообщении.Власти добавляют, что объем капитальных вложений составит около 11 миллиардов рублей, будет создано не менее 250 новых рабочих мест.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://radiosputnik.ria.ru/20210602/zoloto-1735238442.html

амурская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, амурская область, восточный экономический форум — 2021 (вэф)