https://ria.ru/20210903/putin-1748496068.html

Нормативную базу для торговли углеродными единицами обсудят в октябре

Нормативную базу для торговли углеродными единицами обсудят в октябре - РИА Новости, 03.09.2021

Нормативную базу для торговли углеродными единицами обсудят в октябре

Президент России Владимир Путин на выступлении на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заявил, что в октябре с правительством обсудит создание нормативной базы... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T10:39

2021-09-03T10:39

2021-09-03T10:39

экономика

владивосток

владимир путин

дальневосточный федеральный университет

россия

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748495100_0:155:3072:1883_1920x0_80_0_0_4f909831fae9df8a08dbff7cdccd0f17.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на выступлении на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заявил, что в октябре с правительством обсудит создание нормативной базы для торговли углеродными единицами.Он напомнил, что до 1 июля правительство должно сформировать всю нормативную базу для реализации в России климатических проектов и обращения так называемых "углеродных единиц"."Ход работы отдельно обсудим с правительством в самое ближайшее время. Думаю, что в октябре уже это сделаем", - заявил он.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210903/putin-1748490853.html

https://ria.ru/20210903/proekty-1748485058.html

владивосток

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)