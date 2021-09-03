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Нормативную базу для торговли углеродными единицами обсудят в октябре
Нормативную базу для торговли углеродными единицами обсудят в октябре - РИА Новости, 03.09.2021
Нормативную базу для торговли углеродными единицами обсудят в октябре
Президент России Владимир Путин на выступлении на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заявил, что в октябре с правительством обсудит создание нормативной базы... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T10:39
2021-09-03T10:39
экономика
владивосток
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
россия
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на выступлении на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заявил, что в октябре с правительством обсудит создание нормативной базы для торговли углеродными единицами.Он напомнил, что до 1 июля правительство должно сформировать всю нормативную базу для реализации в России климатических проектов и обращения так называемых "углеродных единиц"."Ход работы отдельно обсудим с правительством в самое ближайшее время. Думаю, что в октябре уже это сделаем", - заявил он.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://ria.ru/20210903/putin-1748490853.html
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экономика, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
10:39 03.09.2021
 
Нормативную базу для торговли углеродными единицами обсудят в октябре

Президент Путин и правительство обсудят нормативную базу по торговле углеродными единицами

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкТрансляция выступления президента РФ Владимира Путина на Восточном экономическом форуме во Владивостоке
Трансляция выступления президента РФ Владимира Путина на Восточном экономическом форуме во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на выступлении на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заявил, что в октябре с правительством обсудит создание нормативной базы для торговли углеродными единицами.
Он напомнил, что до 1 июля правительство должно сформировать всю нормативную базу для реализации в России климатических проектов и обращения так называемых "углеродных единиц".
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
10:17
Путин поручил проанализировать создание центра "зеленого" водорода
"Ход работы отдельно обсудим с правительством в самое ближайшее время. Думаю, что в октябре уже это сделаем", - заявил он.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
Президент РФ Владимир Путин на встрече в формате видеоконференции с модераторами и спикерами сессий Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
09:49
Путин попросил содействовать проектам по энергетике на Дальнем Востоке
 
ЭкономикаВладивостокВладимир ПутинДальневосточный федеральный университетРоссияВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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