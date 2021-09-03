https://ria.ru/20210903/putin-1748482231.html
Россия открыта для сотрудничества со странами АТР, заявил Путин
Россия открыта для сотрудничества со странами АТР, заявил Путин - РИА Новости, 03.09.2021
Россия открыта для сотрудничества со странами АТР, заявил Путин
Россия открыта для взаимовыгодного сотрудничества со всеми странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T09:31
2021-09-03T09:31
2021-09-03T10:15
владимир путин
россия
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
экономика
владивосток
дальневосточный федеральный университет
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Россия открыта для взаимовыгодного сотрудничества со всеми странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ)."...Россия открыта для взаимовыгодного партнерства со всеми странами Азиатско-Тихоокеанского региона", - сказал президент.Он отметил, что АТР, на долю которого приходится треть мирового ВВП, уже долгие годы является локомотивом глобальной экономики. Темпы развития, которые демонстрируют страны региона, устойчиво превосходят среднемировые.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://ria.ru/20210903/dogovor-1748487920.html
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владимир путин, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф), экономика, владивосток, дальневосточный федеральный университет
09:31 03.09.2021 (обновлено: 10:15 03.09.2021)
Россия открыта для сотрудничества со странами АТР, заявил Путин
Президент Путин: Россия открыта для сотрудничества со всеми странами АТР