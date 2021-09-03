https://ria.ru/20210903/putin-1748482231.html

Россия открыта для сотрудничества со странами АТР, заявил Путин

Россия открыта для сотрудничества со странами АТР, заявил Путин - РИА Новости, 03.09.2021

Россия открыта для сотрудничества со странами АТР, заявил Путин

Россия открыта для взаимовыгодного сотрудничества со всеми странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T09:31

2021-09-03T09:31

2021-09-03T10:15

владимир путин

россия

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

экономика

владивосток

дальневосточный федеральный университет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748489849_0:262:3175:2048_1920x0_80_0_0_c86b7b069ebd7d13af97c63d73259776.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Россия открыта для взаимовыгодного сотрудничества со всеми странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ)."...Россия открыта для взаимовыгодного партнерства со всеми странами Азиатско-Тихоокеанского региона", - сказал президент.Он отметил, что АТР, на долю которого приходится треть мирового ВВП, уже долгие годы является локомотивом глобальной экономики. Темпы развития, которые демонстрируют страны региона, устойчиво превосходят среднемировые.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210903/dogovor-1748487920.html

https://ria.ru/20210903/putin-1748483349.html

россия

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф), экономика, владивосток, дальневосточный федеральный университет