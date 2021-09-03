https://ria.ru/20210903/putin-1748481779.html
Путин заявил об интересе к развитию Дальнего Востока
Путин заявил об интересе к развитию Дальнего Востока - РИА Новости, 03.09.2021
Путин заявил об интересе к развитию Дальнего Востока
Интерес к развитию Дальнего Востока показывает, что экономическая жизнь после пандемии восстанавливается, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T09:30
2021-09-03T09:30
2021-09-03T10:12
экономика
владимир путин
дальний восток
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
монголия
владивосток
дальневосточный федеральный университет
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Интерес к развитию Дальнего Востока показывает, что экономическая жизнь после пандемии восстанавливается, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ)."Я приветствую всех участников и гостей Восточного экономического форума. После вынужденного перерыва, связанного с эпидемией, Владивосток вновь принимает руководителей компаний, предпринимателей, экспертов из десятков стран мира. Очень приятно, что на наши приглашения откликнулись президенты Казахстана и Монголии - они принимают участие в пленарном заседании по видеосвязи; направили свои приветствия форуму лидеры Китая, Индии, Таиланда", - сказал Путин."Столь широкое представительство, интерес к развитию российского Дальнего Востока показывает, что экономическая жизнь восстанавливается, входит в привычное деловое русло, и Россия открыта для взаимовыгодного партнерства со всеми странами азиатско-тихоокеанского региона", - подчеркнул президент.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://ria.ru/20210903/putin-1748488463.html
https://ria.ru/20210903/zdorove-1748487274.html
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экономика, владимир путин, дальний восток, восточный экономический форум — 2021 (вэф), монголия, владивосток, дальневосточный федеральный университет, россия
09:30 03.09.2021 (обновлено: 10:12 03.09.2021)
Путин заявил об интересе к развитию Дальнего Востока
Президент Путин заявил об интересе к развитию Дальнего Востока