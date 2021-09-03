https://ria.ru/20210903/prostranstvo-1750617404.html
Новое общественное пространство появилось на месте пустыря в Щербинке
Новое общественное пространство появилось на месте пустыря в Щербинке - РИА Новости, 17.09.2021
Новое общественное пространство появилось на месте пустыря в Щербинке
Новое общественное пространство появилось на месте пустыря в Щербинке в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-03T12:11
2021-09-03T12:11
2021-09-17T21:14
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Новое общественное пространство появилось на месте пустыря в Щербинке в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что при благоустройстве учли мнение местных жителей.
https://ria.ru/20210825/prostranstvo-1747403325.html
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щербинка, москва, городское хозяйство москвы