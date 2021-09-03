Новое общественное пространство появилось на месте пустыря в Щербинке

"Завершили благоустройство сквера на улице Спортивная, дом 2-6 в городском округе Щербинка ТиНАО. На месте неухоженной территории: создали дорожно-тропиночную сеть с учетом потребностей маломобильных горожан, обустроили игровую площадку с подвесными качелями и батутами и две воркаут-зоны, установили парковую мебель – скамейки и кресла, полностью обновили освещение, создали живую изгородь, дополнительно высадили деревья и кустарники, разбили цветники", - говорится в сообщении.