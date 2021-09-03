https://ria.ru/20210903/povestka-1748457716.html
Мировая зеленая повестка должна перейти к прагматизму, считает Решетников
Мировая зеленая повестка должна перейти к прагматизму, считает Решетников - РИА Новости, 03.09.2021
Мировая зеленая повестка должна перейти к прагматизму, считает Решетников
Мировое сообщество в диалоге с населением и бизнесом должно обсудить, кто и сколько заплатит за переход к зелёной экономике, считает глава Минэкономразвития... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T05:12
2021-09-03T05:12
2021-09-03T05:12
экономика
максим решетников
россия
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Мировое сообщество в диалоге с населением и бизнесом должно обсудить, кто и сколько заплатит за переход к зелёной экономике, считает глава Минэкономразвития Максим Решетников.По его мнению, форсированный переход к зелёной повестке, зеленой экономике, который сейчас провозглашается во многих странах запада, несет в себе риски инфляции. Например, по его словам, переход к низкоуглеродной металлургии приведет к росту стоимости металлов от 20% до 40%."А потребители готовы к удорожанию металла на 20-40% и всей линейки продукции, которая на это завязана? И так по всем позициям. Никто не говорит с потребителем, никто не говорит, сколько будет стоить зелёная повестка и кто ее в конечном итоге оплатит. Оплатит в конечном итоге потребитель", - подчеркнул глава Минэкономразвития."Когда мы ведем более детальные переговоры, просим показать планы, чтобы понять, как они этого будут достигать - той же углеродной нейтральности к 2050 году, в беседах - частных, закрытых - многие говорят о том, что да, мы на сегодняшний момент четко не понимаем, как мы этого будем достигать, мы не понимаем, сколько это будет стоить, но мы взяли на себя такой риск", - рассказал министр.При этом Решетников подчеркнул, что климатическая повестка напрямую касается России и не является навязанной другими странами, и в этом направлении ведется активная работа.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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экономика, максим решетников, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
Мировая зеленая повестка должна перейти к прагматизму, считает Решетников
Решетников: мировая зеленая повестка должна перейти от романтизма к прагматизму
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости.
Мировое сообщество в диалоге с населением и бизнесом должно обсудить, кто и сколько заплатит за переход к зелёной экономике, считает глава Минэкономразвития Максим Решетников
.
"Климатической повестке, с моей точки зрения, мировой, предстоит в ближайшие годы, скажем так, повзрослеть, точнее, уйти от романтизма и перейти к прагматизму, к конкретным расчетам - и на уровне стран перейти к предметному разговору с бизнесом, с населением - кто, что и сколько за это заплатит", - сказал Решетников, выступая на сессии ВЭФ
"Готова ли Россия к глобальной ESG-трансформации?".
По его мнению, форсированный переход к зелёной повестке, зеленой экономике, который сейчас провозглашается во многих странах запада, несет в себе риски инфляции. Например, по его словам, переход к низкоуглеродной металлургии приведет к росту стоимости металлов от 20% до 40%.
"А потребители готовы к удорожанию металла на 20-40% и всей линейки продукции, которая на это завязана? И так по всем позициям. Никто не говорит с потребителем, никто не говорит, сколько будет стоить зелёная повестка и кто ее в конечном итоге оплатит. Оплатит в конечном итоге потребитель", - подчеркнул глава Минэкономразвития.
"Когда мы ведем более детальные переговоры, просим показать планы, чтобы понять, как они этого будут достигать - той же углеродной нейтральности к 2050 году, в беседах - частных, закрытых - многие говорят о том, что да, мы на сегодняшний момент четко не понимаем, как мы этого будем достигать, мы не понимаем, сколько это будет стоить, но мы взяли на себя такой риск", - рассказал министр.
При этом Решетников подчеркнул, что климатическая повестка напрямую касается России
и не является навязанной другими странами, и в этом направлении ведется активная работа.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.