https://ria.ru/20210903/povestka-1748457716.html

Мировая зеленая повестка должна перейти к прагматизму, считает Решетников

Мировая зеленая повестка должна перейти к прагматизму, считает Решетников - РИА Новости, 03.09.2021

Мировая зеленая повестка должна перейти к прагматизму, считает Решетников

Мировое сообщество в диалоге с населением и бизнесом должно обсудить, кто и сколько заплатит за переход к зелёной экономике, считает глава Минэкономразвития... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T05:12

2021-09-03T05:12

2021-09-03T05:12

экономика

максим решетников

россия

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Мировое сообщество в диалоге с населением и бизнесом должно обсудить, кто и сколько заплатит за переход к зелёной экономике, считает глава Минэкономразвития Максим Решетников.По его мнению, форсированный переход к зелёной повестке, зеленой экономике, который сейчас провозглашается во многих странах запада, несет в себе риски инфляции. Например, по его словам, переход к низкоуглеродной металлургии приведет к росту стоимости металлов от 20% до 40%."А потребители готовы к удорожанию металла на 20-40% и всей линейки продукции, которая на это завязана? И так по всем позициям. Никто не говорит с потребителем, никто не говорит, сколько будет стоить зелёная повестка и кто ее в конечном итоге оплатит. Оплатит в конечном итоге потребитель", - подчеркнул глава Минэкономразвития."Когда мы ведем более детальные переговоры, просим показать планы, чтобы понять, как они этого будут достигать - той же углеродной нейтральности к 2050 году, в беседах - частных, закрытых - многие говорят о том, что да, мы на сегодняшний момент четко не понимаем, как мы этого будем достигать, мы не понимаем, сколько это будет стоить, но мы взяли на себя такой риск", - рассказал министр.При этом Решетников подчеркнул, что климатическая повестка напрямую касается России и не является навязанной другими странами, и в этом направлении ведется активная работа.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

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экономика, максим решетников, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)