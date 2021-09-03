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Внешняя политика России после выборов вряд ли изменится, заявил Лавров
Внешняя политика России после выборов вряд ли изменится, заявил Лавров - РИА Новости, 03.09.2021
Внешняя политика России после выборов вряд ли изменится, заявил Лавров
Основания для изменения внешнеполитического курса РФ вряд ли появятся после выборов в ГД, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T11:47
2021-09-03T11:57
политика
выборы в государственную думу
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Основания для изменения внешнеполитического курса РФ вряд ли появятся после выборов в ГД, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Внешнеполитический курс определяет президент, поэтому не вижу оснований, законодательных или политических, чтобы этот внешнеполитический курс менялся ", - ответил Лавров на вопрос о возможности перемены курса после выборов в ГД, выступая на просветительском марафоне "Новое знание".
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политика, выборы в государственную думу, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров
11:47 03.09.2021 (обновлено: 11:57 03.09.2021)
 
Внешняя политика России после выборов вряд ли изменится, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: не вижу оснований, чтобы после выборов изменился внешнеполитический курс

© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время переговоров с министром европейских и международных дел Австрии Александром Шалленбергом в Вене
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время переговоров с министром европейских и международных дел Австрии Александром Шалленбергом в Вене - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / МИД РФ
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Основания для изменения внешнеполитического курса РФ вряд ли появятся после выборов в ГД, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Внешнеполитический курс определяет президент, поэтому не вижу оснований, законодательных или политических, чтобы этот внешнеполитический курс менялся ", - ответил Лавров на вопрос о возможности перемены курса после выборов в ГД, выступая на просветительском марафоне "Новое знание".
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ПолитикаВыборы в Государственную думуРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей Лавров
 
 
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