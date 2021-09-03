https://ria.ru/20210903/politika-1748513223.html

Внешняя политика России после выборов вряд ли изменится, заявил Лавров

Внешняя политика России после выборов вряд ли изменится, заявил Лавров - РИА Новости, 03.09.2021

Внешняя политика России после выборов вряд ли изменится, заявил Лавров

Основания для изменения внешнеполитического курса РФ вряд ли появятся после выборов в ГД, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T11:47

2021-09-03T11:47

2021-09-03T11:57

политика

выборы в государственную думу

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Основания для изменения внешнеполитического курса РФ вряд ли появятся после выборов в ГД, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Внешнеполитический курс определяет президент, поэтому не вижу оснований, законодательных или политических, чтобы этот внешнеполитический курс менялся ", - ответил Лавров на вопрос о возможности перемены курса после выборов в ГД, выступая на просветительском марафоне "Новое знание".

https://ria.ru/20210830/lavrov-1747811612.html

россия

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2021

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политика, выборы в государственную думу, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров