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Глава РЖД оценил стоимость второго этапа модернизации Восточного полигона
Глава РЖД оценил стоимость второго этапа модернизации Восточного полигона - РИА Новости, 03.09.2021
Глава РЖД оценил стоимость второго этапа модернизации Восточного полигона
Стоимость второго этапа модернизации Восточного полигона из-за роста цен на металлы и другие стройматериалы выросла с 720 до 777 миллиардов рублей, сообщил на... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T04:04
2021-09-03T04:04
экономика
ржд
андрей макаров
дальневосточный федеральный университет
главгосэкспертиза
олег белозеров
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Стоимость второго этапа модернизации Восточного полигона из-за роста цен на металлы и другие стройматериалы выросла с 720 до 777 миллиардов рублей, сообщил на площадке Восточного экономического форума (ВЭФ) гендиректор РЖД Олег Белозёров."Будем сейчас, соответственно, как инвестпроект рассматривать, как сбалансировать эту ситуацию", - добавил он.В апреле замгендиректора РЖД Андрей Макаров сообщал, что компания фиксирует рост цен на металлы, используемые на железнодорожных стройках, на 30-50%, и старается не допустить увеличения стоимости проектов, в том числе на Восточном полигоне. По его словам, Минстрой и Главгосэкспертиза проверили расчеты, что если такой тренд роста стоимости материалов продолжится, то стоимость второго этапа Восточного полигона может потенциально вырасти на 40 миллиардов рублей.Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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экономика, ржд, андрей макаров, дальневосточный федеральный университет, главгосэкспертиза, олег белозеров, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
04:04 03.09.2021
 
Глава РЖД оценил стоимость второго этапа модернизации Восточного полигона

Глава РЖД Белозеров: стоимость второго этапа модернизации Восточного полигона выросла

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГенеральный директор, председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров
Генеральный директор, председатель правления ОАО РЖД Олег Белозеров - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Стоимость второго этапа модернизации Восточного полигона из-за роста цен на металлы и другие стройматериалы выросла с 720 до 777 миллиардов рублей, сообщил на площадке Восточного экономического форума (ВЭФ) гендиректор РЖД Олег Белозёров.
"Нужно создавать резервы пропускной способности для того, чтобы к нам приходили проекты, если можно так сказать. Последнее - изменение стоимости металлопроката, стоимости строительных материалов. За последние полгода мы видим рост порядка 30-40%. это повлияет на стоимость проекта (второго этапа модернизации Восточного полигона - ред.). на сегодняшний момент мы... все эти документы... советом директоров утвердили, стоимость была 720, стала 777 миллиардов рублей", - сказал он на сессии "Новые звезды Дальнего Востока: эволюция крупнейших проектов".
"Будем сейчас, соответственно, как инвестпроект рассматривать, как сбалансировать эту ситуацию", - добавил он.
В апреле замгендиректора РЖД Андрей Макаров сообщал, что компания фиксирует рост цен на металлы, используемые на железнодорожных стройках, на 30-50%, и старается не допустить увеличения стоимости проектов, в том числе на Восточном полигоне. По его словам, Минстрой и Главгосэкспертиза проверили расчеты, что если такой тренд роста стоимости материалов продолжится, то стоимость второго этапа Восточного полигона может потенциально вырасти на 40 миллиардов рублей.
Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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Глава РЖД оценил стоимость третьего этапа модернизации Восточного полигона
 
ЭкономикаРЖДАндрей МакаровДальневосточный федеральный университетГлавгосэкспертизаОлег БелозеровВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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