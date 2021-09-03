Глава РЖД оценил стоимость второго этапа модернизации Восточного полигона
Глава РЖД Белозеров: стоимость второго этапа модернизации Восточного полигона выросла
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГенеральный директор, председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Стоимость второго этапа модернизации Восточного полигона из-за роста цен на металлы и другие стройматериалы выросла с 720 до 777 миллиардов рублей, сообщил на площадке Восточного экономического форума (ВЭФ) гендиректор РЖД Олег Белозёров.
"Нужно создавать резервы пропускной способности для того, чтобы к нам приходили проекты, если можно так сказать. Последнее - изменение стоимости металлопроката, стоимости строительных материалов. За последние полгода мы видим рост порядка 30-40%. это повлияет на стоимость проекта (второго этапа модернизации Восточного полигона - ред.). на сегодняшний момент мы... все эти документы... советом директоров утвердили, стоимость была 720, стала 777 миллиардов рублей", - сказал он на сессии "Новые звезды Дальнего Востока: эволюция крупнейших проектов".
"Будем сейчас, соответственно, как инвестпроект рассматривать, как сбалансировать эту ситуацию", - добавил он.
В апреле замгендиректора РЖД Андрей Макаров сообщал, что компания фиксирует рост цен на металлы, используемые на железнодорожных стройках, на 30-50%, и старается не допустить увеличения стоимости проектов, в том числе на Восточном полигоне. По его словам, Минстрой и Главгосэкспертиза проверили расчеты, что если такой тренд роста стоимости материалов продолжится, то стоимость второго этапа Восточного полигона может потенциально вырасти на 40 миллиардов рублей.
Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.