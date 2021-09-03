https://ria.ru/20210903/poligon-1748453682.html

Глава РЖД оценил стоимость второго этапа модернизации Восточного полигона

Глава РЖД оценил стоимость второго этапа модернизации Восточного полигона - РИА Новости, 03.09.2021

Глава РЖД оценил стоимость второго этапа модернизации Восточного полигона

Стоимость второго этапа модернизации Восточного полигона из-за роста цен на металлы и другие стройматериалы выросла с 720 до 777 миллиардов рублей, сообщил на... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T04:04

2021-09-03T04:04

2021-09-03T04:04

экономика

ржд

андрей макаров

дальневосточный федеральный университет

главгосэкспертиза

олег белозеров

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Стоимость второго этапа модернизации Восточного полигона из-за роста цен на металлы и другие стройматериалы выросла с 720 до 777 миллиардов рублей, сообщил на площадке Восточного экономического форума (ВЭФ) гендиректор РЖД Олег Белозёров."Будем сейчас, соответственно, как инвестпроект рассматривать, как сбалансировать эту ситуацию", - добавил он.В апреле замгендиректора РЖД Андрей Макаров сообщал, что компания фиксирует рост цен на металлы, используемые на железнодорожных стройках, на 30-50%, и старается не допустить увеличения стоимости проектов, в том числе на Восточном полигоне. По его словам, Минстрой и Главгосэкспертиза проверили расчеты, что если такой тренд роста стоимости материалов продолжится, то стоимость второго этапа Восточного полигона может потенциально вырасти на 40 миллиардов рублей.Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210902/poligon-1748294128.html

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экономика, ржд, андрей макаров, дальневосточный федеральный университет, главгосэкспертиза, олег белозеров, восточный экономический форум — 2021 (вэф)