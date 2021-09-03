https://ria.ru/20210903/pokhischenie-1748602851.html

Раскрыты подробности похищения девушки, найденной в Нижнем Новгороде

Раскрыты подробности похищения девушки, найденной в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 03.09.2021

Раскрыты подробности похищения девушки, найденной в Нижнем Новгороде

Похититель девушки в Нижнем Новгороде удерживал ее в подвале гаража и насиловал. Об этом потерпевшая рассказала на допросе у следователей. РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T17:37

2021-09-03T17:37

2021-09-03T19:03

происшествия

нижегородская область

нижний новгород

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 сен — РИА Новости. Похититель девушки в Нижнем Новгороде удерживал ее в подвале гаража и насиловал. Об этом потерпевшая рассказала на допросе у следователей.Ранее стало известно, что 24 августа 23-летняя местная жительница ушла из дома и пропала. После этого ее мать написала заявление в полицию. Следственные органы возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России ("Убийство"). Вечером 2 сентября девушку обнаружили в подвальном помещении гаража в Приокском районе.Сейчас ее допрашивают и устанавливают обстоятельства происшествия."По версии следствия, 24 августа девушка встретилась с мужчиной, с которым она познакомилась на сайте знакомств, и уехала с ним в неизвестном направлении, после чего связь с ней прервалась", — говорится в сообщении следственного управления СК по Нижегородской области.Как рассказала жертва, преступник угрожал ей ножом. Он держал ее в заточении девять дней до того, как ее нашли.Возбуждено уголовное дело по пунктам "в" и "г" части 2 статьи 126 УК России — о похищении человека, совершенном с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья, а также с применением предметов, используемых в качестве оружия. По ней грозит до 12 лет тюрьмы с ограничением свободы на срок до двух лет или без него.

https://ria.ru/20210830/ural-1747849585.html

нижегородская область

нижний новгород

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, нижегородская область, нижний новгород, следственный комитет россии (ск рф), россия