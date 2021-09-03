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Раскрыты подробности похищения девушки, найденной в Нижнем Новгороде
Раскрыты подробности похищения девушки, найденной в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 03.09.2021
Раскрыты подробности похищения девушки, найденной в Нижнем Новгороде
Похититель девушки в Нижнем Новгороде удерживал ее в подвале гаража и насиловал. Об этом потерпевшая рассказала на допросе у следователей. РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T17:37
2021-09-03T19:03
происшествия
нижегородская область
нижний новгород
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 сен — РИА Новости. Похититель девушки в Нижнем Новгороде удерживал ее в подвале гаража и насиловал. Об этом потерпевшая рассказала на допросе у следователей.Ранее стало известно, что 24 августа 23-летняя местная жительница ушла из дома и пропала. После этого ее мать написала заявление в полицию. Следственные органы возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России ("Убийство"). Вечером 2 сентября девушку обнаружили в подвальном помещении гаража в Приокском районе.Сейчас ее допрашивают и устанавливают обстоятельства происшествия."По версии следствия, 24 августа девушка встретилась с мужчиной, с которым она познакомилась на сайте знакомств, и уехала с ним в неизвестном направлении, после чего связь с ней прервалась", — говорится в сообщении следственного управления СК по Нижегородской области.Как рассказала жертва, преступник угрожал ей ножом. Он держал ее в заточении девять дней до того, как ее нашли.Возбуждено уголовное дело по пунктам "в" и "г" части 2 статьи 126 УК России — о похищении человека, совершенном с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья, а также с применением предметов, используемых в качестве оружия. По ней грозит до 12 лет тюрьмы с ограничением свободы на срок до двух лет или без него.
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нижегородская область
нижний новгород
россия
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происшествия, нижегородская область, нижний новгород, следственный комитет россии (ск рф), россия
17:37 03.09.2021 (обновлено: 19:03 03.09.2021)
 
Раскрыты подробности похищения девушки, найденной в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде возбудили дело о похищении после обнаружения в гараже пропавшей девушки

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 сен — РИА Новости. Похититель девушки в Нижнем Новгороде удерживал ее в подвале гаража и насиловал. Об этом потерпевшая рассказала на допросе у следователей.
Ранее стало известно, что 24 августа 23-летняя местная жительница ушла из дома и пропала. После этого ее мать написала заявление в полицию. Следственные органы возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России ("Убийство"). Вечером 2 сентября девушку обнаружили в подвальном помещении гаража в Приокском районе.
Сейчас ее допрашивают и устанавливают обстоятельства происшествия.
"По версии следствия, 24 августа девушка встретилась с мужчиной, с которым она познакомилась на сайте знакомств, и уехала с ним в неизвестном направлении, после чего связь с ней прервалась", — говорится в сообщении следственного управления СК по Нижегородской области.
Как рассказала жертва, преступник угрожал ей ножом. Он держал ее в заточении девять дней до того, как ее нашли.
Возбуждено уголовное дело по пунктам "в" и "г" части 2 статьи 126 УК России — о похищении человека, совершенном с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья, а также с применением предметов, используемых в качестве оружия. По ней грозит до 12 лет тюрьмы с ограничением свободы на срок до двух лет или без него.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
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ПроисшествияНижегородская областьНижний НовгородСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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