https://ria.ru/20210903/pogoda-1748472035.html

В Москве в пятницу ожидаются дожди и облачная погода

В Москве в пятницу ожидаются дожди и облачная погода - РИА Новости, 03.09.2021

В Москве в пятницу ожидаются дожди и облачная погода

Облачная погода, дожди во второй половине дня и до плюс 13 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T08:05

2021-09-03T08:05

2021-09-03T08:05

общество

московская область (подмосковье)

москва

погода

александр синенков

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Облачная погода, дожди во второй половине дня и до плюс 13 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков."В Москве облачно с прояснениями, во второй половине дня временами дождь. Температура воздуха - плюс 11-13, в Подмосковье - плюс 9-14", - сообщил он.Синоптик добавил, что температурный фон на 3-4 градуса ниже положенной климатической нормы. Ветер будет юго-западный, западный 5-10 метров в секунду, вечером - порывы до 17 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 733 миллиметра ртутного столба, вечером начнет расти.

https://ria.ru/20210902/zamorozki-1748428481.html

московская область (подмосковье)

москва

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общество, московская область (подмосковье), москва, погода, александр синенков