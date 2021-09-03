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В Москве в пятницу ожидаются дожди и облачная погода
В Москве в пятницу ожидаются дожди и облачная погода - РИА Новости, 03.09.2021
В Москве в пятницу ожидаются дожди и облачная погода
Облачная погода, дожди во второй половине дня и до плюс 13 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T08:05
2021-09-03T08:05
2021-09-03T08:05
общество
московская область (подмосковье)
москва
погода
александр синенков
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Облачная погода, дожди во второй половине дня и до плюс 13 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков."В Москве облачно с прояснениями, во второй половине дня временами дождь. Температура воздуха - плюс 11-13, в Подмосковье - плюс 9-14", - сообщил он.Синоптик добавил, что температурный фон на 3-4 градуса ниже положенной климатической нормы. Ветер будет юго-западный, западный 5-10 метров в секунду, вечером - порывы до 17 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 733 миллиметра ртутного столба, вечером начнет расти.
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общество, московская область (подмосковье), москва, погода, александр синенков
В Москве в пятницу ожидаются дожди и облачная погода
В Москве в пятницу ожидаются дожди, облачная погода и до плюс 13 градусов