Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210903/otnosheniya-1748594428.html
Эксперт рассказал о перспективе развития российско-японских отношений
Эксперт рассказал о перспективе развития российско-японских отношений - РИА Новости, 03.09.2021
Эксперт рассказал о перспективе развития российско-японских отношений
Политолог, профессор университета Цукуба Ицуро Накамура рассказал РИА Новости о том, как могут развиваться российско-японские отношения после ухода в отставку... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T16:58
2021-09-03T16:58
в мире
япония
шикотан
фумио кисида
итуруп
таро коно
обсуждение мирного договора россии и японии
есихидэ суга
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577300877_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_20ab3fb57f7227d8c2dcd52e43089343.jpg
ТОКИО, 3 сен – РИА Новости. Политолог, профессор университета Цукуба Ицуро Накамура рассказал РИА Новости о том, как могут развиваться российско-японские отношения после ухода в отставку премьер-министра Японии Ёсихидэ Суги.Ёсихидэ Суга объявил в пятницу, что не будет выставлять свою кандидатуру на выборах лидера правящей Либерально-демократической партии 29 сентября. Это означает, что он перестанет занимать пост премьер-министра страны. Пока что официально заявил о своем намерении выдвинуть кандидатуру на выборах только бывший министр иностранных дел Фумио Кисида. Министр по делам административной реформы, отвечающий за вопросы вакцинации, Таро Коно дал понять, что рассмотрит этот вопрос, посоветовавшись с соратниками по партии."Кисида долгое время при премьер-министре Абэ занимал пост министра иностранных дел, вел переговоры с Сергеем Лавровым по территориальному вопросу. Он понимает всю сложность ведения этих переговоров. Именно поэтому, я думаю, он может отложить вопрос о передаче островов в стол, а всерьез заняться совместной экономической деятельностью японских предприятий на северных территориях", - сказал эксперт."Северными территориями" или "четырьмя северными островами" в Японии называют Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.Эксперт пояснил, что "Кисида – представитель либерального направления в политике"."Националистически настроенный (экс-премьер-министр) Синдзо Абэ ради сохранения баланса назначил Кисиду на пост министра иностранных дел. То, что Абэ смог вести активные переговоры с Путиным по территориальному вопросу, получилось благодаря тому, что Кисида держал под контролем антироссийски настроенный японский МИД", - сказал Накамура.При этом еще одному потенциальному кандидату на пост главы правящей партии и на кресло премьер-министра Таро Коно - популярной фигуре у населения, Накамура дал намного более жесткую характеристику. Коно в разные годы в правительстве Синдзо Абэ занимал пост министра иностранных дел и министра обороны. При Суге стал министром по делам административной реформы, а также отвечает за вопросы вакцинации в стране."Возможно, премьер-министром станет Таро Коно. Ему свойственная грубая политическая манера. Это министр, который может злоупотреблять властью", - сказал Накамура.Выборы главы правящей Либерально-демократической партии состоятся 29 сентября. Новый глава партии займет и кресло премьер-министра. Под руководством нового главы партии ЛДП пойдет на выборы депутатов ключевой нижней палаты парламента, которые состоятся не позднее 21 октября и предопределят расстановку политических сил в стране на ближайшие четыре года.
https://ria.ru/20210903/gosduma-1748576566.html
https://ria.ru/20210903/dogovor-1748487920.html
https://ria.ru/20210902/tokio-1748395917.html
япония
шикотан
итуруп
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577300877_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e430649f98360870b829cdd9321d1801.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, япония, шикотан, фумио кисида, итуруп, таро коно, обсуждение мирного договора россии и японии, есихидэ суга
16:58 03.09.2021
 
Эксперт рассказал о перспективе развития российско-японских отношений

Политолог Накамура рассказал о развитии российско-японских отношений после смены премьера

© AP Photo / Koji SasaharaЕсихидэ Суга в нижней палате парламента после избрания новым премьер-министром Японии
Есихидэ Суга в нижней палате парламента после избрания новым премьер-министром Японии - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© AP Photo / Koji Sasahara
Читать ria.ru в
ТОКИО, 3 сен – РИА Новости. Политолог, профессор университета Цукуба Ицуро Накамура рассказал РИА Новости о том, как могут развиваться российско-японские отношения после ухода в отставку премьер-министра Японии Ёсихидэ Суги.
Ёсихидэ Суга объявил в пятницу, что не будет выставлять свою кандидатуру на выборах лидера правящей Либерально-демократической партии 29 сентября. Это означает, что он перестанет занимать пост премьер-министра страны. Пока что официально заявил о своем намерении выдвинуть кандидатуру на выборах только бывший министр иностранных дел Фумио Кисида. Министр по делам административной реформы, отвечающий за вопросы вакцинации, Таро Коно дал понять, что рассмотрит этот вопрос, посоветовавшись с соратниками по партии.
Депутат Государственной Думы Елена Панина на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
Вчера, 15:43
В Госдуме заявили, что Токио должен осознать выгодность предложений Москвы
"Кисида долгое время при премьер-министре Абэ занимал пост министра иностранных дел, вел переговоры с Сергеем Лавровым по территориальному вопросу. Он понимает всю сложность ведения этих переговоров. Именно поэтому, я думаю, он может отложить вопрос о передаче островов в стол, а всерьез заняться совместной экономической деятельностью японских предприятий на северных территориях", - сказал эксперт.
"Северными территориями" или "четырьмя северными островами" в Японии называют Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.
Эксперт пояснил, что "Кисида – представитель либерального направления в политике".
"Националистически настроенный (экс-премьер-министр) Синдзо Абэ ради сохранения баланса назначил Кисиду на пост министра иностранных дел. То, что Абэ смог вести активные переговоры с Путиным по территориальному вопросу, получилось благодаря тому, что Кисида держал под контролем антироссийски настроенный японский МИД", - сказал Накамура.
Президент РФ Владимир Путин на встрече в формате видеоконференции с модераторами и спикерами сессий Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
Вчера, 10:02
Путин назвал отсутствие мирного договора с Японией нонсенсом
При этом еще одному потенциальному кандидату на пост главы правящей партии и на кресло премьер-министра Таро Коно - популярной фигуре у населения, Накамура дал намного более жесткую характеристику. Коно в разные годы в правительстве Синдзо Абэ занимал пост министра иностранных дел и министра обороны. При Суге стал министром по делам административной реформы, а также отвечает за вопросы вакцинации в стране.
"Возможно, премьер-министром станет Таро Коно. Ему свойственная грубая политическая манера. Это министр, который может злоупотреблять властью", - сказал Накамура.
Выборы главы правящей Либерально-демократической партии состоятся 29 сентября. Новый глава партии займет и кресло премьер-министра. Под руководством нового главы партии ЛДП пойдет на выборы депутатов ключевой нижней палаты парламента, которые состоятся не позднее 21 октября и предопределят расстановку политических сил в стране на ближайшие четыре года.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
2 сентября, 16:49
Токио отказывается признавать итоги Второй мировой войны, заявила Захарова
 
В миреЯпонияШикотанФумио КисидаИтурупТаро КоноОбсуждение мирного договора России и ЯпонииЕсихидэ Суга
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:01Программа "Дальневосточная ипотека" способствует развитию городов Приморья
05:49Аэропорт Паланы на Камчатке оснастят новой авиационной техникой
05:42Шестаков: во Владивостоке достаточно территории для проведения Олимпиады
05:28В России создадут единую базу амурских тигров
05:21Центр "Амурский тигр" готовится к сплошному учету хищников
05:13Экипировку "Сотник" могут оснастить оптическими приборами
04:51Шамьюнов: "Дальневосточный гектар" имеет большой потенциал для туризма
04:39Орлов назвал предварительный ущерб от наводнений в Амурской области
04:39Яценюк пожаловался, что Россия превращает украинскую ГТС в металлолом
04:25Талибы пообещали дать женщинам в хиджабе доступ к образованию и работе
04:25"Туризм.РФ" будет развивать инфраструктуру Сахалина совместно с властями
04:21РЭЦ назвал число экспортеров среди малого и среднего бизнеса
04:15Глава Минприроды назвал размер ущерба от наводнений
04:14Генсек ШОС: ЕАЭС и "Один пояс, один путь" укрепят сотрудничество в Евразии
04:10Россиян научили выбирать безопасную шаурму
04:05Глава Минприроды назвал экологические угрозы для Байкала
04:00ЕАЭС и ШОС подпишут меморандум о сотрудничестве в ближайшие дни
03:46"Уникальный опыт": японца впечатлила русская баня
03:40В России растет популяция амурского тигра
03:20Ученый: платформа "Северный полюс" привлечет зарубежных исследователей
Лента новостейМолния