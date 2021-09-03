https://ria.ru/20210903/otnosheniya-1748594428.html

Эксперт рассказал о перспективе развития российско-японских отношений

Эксперт рассказал о перспективе развития российско-японских отношений - РИА Новости, 03.09.2021

Эксперт рассказал о перспективе развития российско-японских отношений

Политолог, профессор университета Цукуба Ицуро Накамура рассказал РИА Новости о том, как могут развиваться российско-японские отношения после ухода в отставку... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T16:58

2021-09-03T16:58

2021-09-03T16:58

в мире

япония

шикотан

фумио кисида

итуруп

таро коно

обсуждение мирного договора россии и японии

есихидэ суга

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577300877_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_20ab3fb57f7227d8c2dcd52e43089343.jpg

ТОКИО, 3 сен – РИА Новости. Политолог, профессор университета Цукуба Ицуро Накамура рассказал РИА Новости о том, как могут развиваться российско-японские отношения после ухода в отставку премьер-министра Японии Ёсихидэ Суги.Ёсихидэ Суга объявил в пятницу, что не будет выставлять свою кандидатуру на выборах лидера правящей Либерально-демократической партии 29 сентября. Это означает, что он перестанет занимать пост премьер-министра страны. Пока что официально заявил о своем намерении выдвинуть кандидатуру на выборах только бывший министр иностранных дел Фумио Кисида. Министр по делам административной реформы, отвечающий за вопросы вакцинации, Таро Коно дал понять, что рассмотрит этот вопрос, посоветовавшись с соратниками по партии."Кисида долгое время при премьер-министре Абэ занимал пост министра иностранных дел, вел переговоры с Сергеем Лавровым по территориальному вопросу. Он понимает всю сложность ведения этих переговоров. Именно поэтому, я думаю, он может отложить вопрос о передаче островов в стол, а всерьез заняться совместной экономической деятельностью японских предприятий на северных территориях", - сказал эксперт."Северными территориями" или "четырьмя северными островами" в Японии называют Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.Эксперт пояснил, что "Кисида – представитель либерального направления в политике"."Националистически настроенный (экс-премьер-министр) Синдзо Абэ ради сохранения баланса назначил Кисиду на пост министра иностранных дел. То, что Абэ смог вести активные переговоры с Путиным по территориальному вопросу, получилось благодаря тому, что Кисида держал под контролем антироссийски настроенный японский МИД", - сказал Накамура.При этом еще одному потенциальному кандидату на пост главы правящей партии и на кресло премьер-министра Таро Коно - популярной фигуре у населения, Накамура дал намного более жесткую характеристику. Коно в разные годы в правительстве Синдзо Абэ занимал пост министра иностранных дел и министра обороны. При Суге стал министром по делам административной реформы, а также отвечает за вопросы вакцинации в стране."Возможно, премьер-министром станет Таро Коно. Ему свойственная грубая политическая манера. Это министр, который может злоупотреблять властью", - сказал Накамура.Выборы главы правящей Либерально-демократической партии состоятся 29 сентября. Новый глава партии займет и кресло премьер-министра. Под руководством нового главы партии ЛДП пойдет на выборы депутатов ключевой нижней палаты парламента, которые состоятся не позднее 21 октября и предопределят расстановку политических сил в стране на ближайшие четыре года.

https://ria.ru/20210903/gosduma-1748576566.html

https://ria.ru/20210903/dogovor-1748487920.html

https://ria.ru/20210902/tokio-1748395917.html

япония

шикотан

итуруп

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, япония, шикотан, фумио кисида, итуруп, таро коно, обсуждение мирного договора россии и японии, есихидэ суга