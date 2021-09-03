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В Минске назвали необоснованными обвинения в создании миграционного кризиса
В Минске назвали необоснованными обвинения в создании миграционного кризиса - РИА Новости, 03.09.2021
В Минске назвали необоснованными обвинения в создании миграционного кризиса
Обвинения европейскими странами властей Белоруссии в преднамеренном создании миграционного кризиса на границе с ЕС и якобы подвозе нелегалов к границе... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T07:50
2021-09-03T10:08
в мире
литва
грузия
африка
александр лукашенко
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МИНСК, 3 сен – РИА Новости. Обвинения европейскими странами властей Белоруссии в преднамеренном создании миграционного кризиса на границе с ЕС и якобы подвозе нелегалов к границе транспортом являются необоснованными, такого не было и быть не может, заявил в интервью РИА Новости заместитель председателя государственного пограничного комитета республики Роман Подлинев.В последнее время Литва, Латвия и Польша заявляют о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию. В четверг президент Польши ввел чрезвычайное положение на приграничных с Белоруссией территориях в связи с ситуацией с нелегальными мигрантами."Мы часто слышим на всех уровнях, что Беларусь якобы осуществляет мероприятия по организации незаконной миграции, создала "миграционный кризис", ведет "гибридную войну", якобы автомобилями, в том числе служебными, привозит нелегальных мигрантов к границе. Эти обвинения звучат не только в адрес пограничной службы, а в целом в адрес силового блока, правоохранителей. Мы считаем, что эти обвинения ни на чем не основаны, никакой доказательной базы этим заявлениям нет, не было и быть не может", - сказал замглавы ведомства.Он обратил внимание, что в предыдущие годы уже возникали ситуации, характеризующиеся ростом потока нелегальных мигрантов через Белоруссию. Например, по словам собеседника, в 2011-2014 годах был серьезный миграционный поток граждан Грузии, в период чемпионата мира по хоккею и после него нарушали в большом количестве границу выходцы из стран Азии и Африки, в 2015-2016 году был серьезный поток граждан Вьетнама. "И тогда мы все вопросы, связанные с борьбой с нелегальной миграцией, с коллегами из сопредельных стран ЕС решали конструктивно, проводили совместные мероприятия, обустраивали границу. И никаких вопросов о неких "миграционных кризисах" не возникало", - сказал Подлинев.Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов, спровоцировавших несанкционированные массовые акции протеста, которые в том числе подавлялись правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, заявлял, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". ЕС, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против отдельных белорусских официальных лиц, предприятий, отраслей, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
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в мире, литва, грузия, африка, александр лукашенко
07:50 03.09.2021 (обновлено: 10:08 03.09.2021)
 
В Минске назвали необоснованными обвинения в создании миграционного кризиса

Белорусские пограничники: обвинения со стороны ЕС в миграционном кризисе не обоснованы

© REUTERS / Kacper PempelПольские пограничники и группа мигрантов, застрявших на границе между Беларусью и Польшей возле села Уснарж-Горный, Польша
Польские пограничники и группа мигрантов, застрявших на границе между Беларусью и Польшей возле села Уснарж-Горный, Польша - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© REUTERS / Kacper Pempel
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МИНСК, 3 сен – РИА Новости. Обвинения европейскими странами властей Белоруссии в преднамеренном создании миграционного кризиса на границе с ЕС и якобы подвозе нелегалов к границе транспортом являются необоснованными, такого не было и быть не может, заявил в интервью РИА Новости заместитель председателя государственного пограничного комитета республики Роман Подлинев.
В последнее время Литва, Латвия и Польша заявляют о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию. В четверг президент Польши ввел чрезвычайное положение на приграничных с Белоруссией территориях в связи с ситуацией с нелегальными мигрантами.
Латвийский и белорусский пограничники общаются через реку - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
06:13
В Белоруссии обвинили соседние страны ЕС в нарушении международного права
"Мы часто слышим на всех уровнях, что Беларусь якобы осуществляет мероприятия по организации незаконной миграции, создала "миграционный кризис", ведет "гибридную войну", якобы автомобилями, в том числе служебными, привозит нелегальных мигрантов к границе. Эти обвинения звучат не только в адрес пограничной службы, а в целом в адрес силового блока, правоохранителей. Мы считаем, что эти обвинения ни на чем не основаны, никакой доказательной базы этим заявлениям нет, не было и быть не может", - сказал замглавы ведомства.
Он обратил внимание, что в предыдущие годы уже возникали ситуации, характеризующиеся ростом потока нелегальных мигрантов через Белоруссию. Например, по словам собеседника, в 2011-2014 годах был серьезный миграционный поток граждан Грузии, в период чемпионата мира по хоккею и после него нарушали в большом количестве границу выходцы из стран Азии и Африки, в 2015-2016 году был серьезный поток граждан Вьетнама. "И тогда мы все вопросы, связанные с борьбой с нелегальной миграцией, с коллегами из сопредельных стран ЕС решали конструктивно, проводили совместные мероприятия, обустраивали границу. И никаких вопросов о неких "миграционных кризисах" не возникало", - сказал Подлинев.

По его словам, особенность нынешней ситуации заключается в том, что, перестроив в последнее время систему охраны границы исходя из текущих угроз безопасности страны, белорусская сторона "дала возможность... коллегам, пограничникам сопредельных стран, охранять границу самостоятельно - делать самим то, что раньше делала белорусская сторона". "С 2017 года по начало 2021 года только органами пограничной службы Беларуси непосредственно на границе было задержано 1300 незаконных мигрантов различного гражданства. В этот же период такое же количество мигрантов было задержано в общей сложности тремя сопредельными странами ЕС – Латвией, Литвой и Польшей", - обратил внимание Подлинев.

Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов, спровоцировавших несанкционированные массовые акции протеста, которые в том числе подавлялись правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, заявлял, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". ЕС, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против отдельных белорусских официальных лиц, предприятий, отраслей, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.
Читайте полный текст интервью >>>
 
В миреЛитваГрузияАфрикаАлександр Лукашенко
 
 
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