https://ria.ru/20210903/norvegiya-1748597833.html

Норвежская полиция обнаружила пропавшие артефакты древней Месопотамии

Норвежская полиция обнаружила пропавшие артефакты древней Месопотамии - РИА Новости, 03.09.2021

Норвежская полиция обнаружила пропавшие артефакты древней Месопотамии

Сотрудники норвежского национального управления по расследованию и судебному преследованию экономических и экологических преступлений (подразделение полиции -... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T17:10

2021-09-03T17:10

2021-09-03T18:41

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МУРМАНСК, 3 сен – РИА Новости. Сотрудники норвежского национального управления по расследованию и судебному преследованию экономических и экологических преступлений (подразделение полиции - ред.) во время обыска на юго-востоке страны изъяли большое количество древних артефактов древней Месопотамии, говорится в сообщении ведомства."Изъятые артефакты предположительно представляют собой клинопись и другие археологические объекты из древней Месопотамии. Всего изъято почти 100 объектов, относящихся к мировому культурному наследию. Сейчас их изучают эксперты для определения их подлинности и, по возможности, установления их происхождения", - говорится в сообщении.Как отметили в управлении, ранее о пропаже этих артефактов заявляли иракские власти. Исполняющая обязанности государственного обвинителя Мария Баш Даль пояснила, что полиция оказала помощь министерству культуры Норвегии, поскольку речь идет о большом количестве пропавших без вести древних артефактов, которые, возможно, были вывезены из Ирака контрабандой.В полиции не сообщают, где именно были найдены артефакты, но уточняют, что по делу был допрошен ряд свидетелей.

https://ria.ru/20210402/kartina-1603779512.html

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в мире, норвегия, новости культуры