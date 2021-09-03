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В "Долине смерти" в Ленобласти появится мемориал героям Войны

В "Долине смерти" в Ленобласти появится мемориал героям Войны - РИА Новости, 03.09.2021

В "Долине смерти" в Ленобласти появится мемориал героям Войны

Власти Ленинградской области увековечат память погибших красноармейцев в жестоких боях вблизи поселка Тельмана Тосненского района региона в годы Великой... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T12:30

2021-09-03T12:30

2021-09-03T12:30

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С.–ПEТЕРБУРГ, 3 сен — РИА Новости. Власти Ленинградской области увековечат память погибших красноармейцев в жестоких боях вблизи поселка Тельмана Тосненского района региона в годы Великой Отечественной войны, создав на месте противотанкового рва мемориал, сообщил заместитель председателя областного правительства, председатель регионального комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.По его словам, также сейчас идет разработка законопроекта, который будет регулировать вопрос проведения хозяйственных работ на таких землях.Долина смертиВ субботу, 4 сентября, исполняется 80 лет со дня первого боя Ижевского батальона на "Тельмановском рубеже" — в поселке Тельмана Тосненского района Ленинградской области. Бои, на данных территориях, начались в сентябре 1941 года. В связи с нависшей угрозой взятия Ленинграда было решено возвести инженерные укрепления: ДЗОТы, ДОТы, сети траншей и многое другое. Для этого ежедневно привлекалось более шести тысяч человек мирного населения."Система комплексных противотанковых рвов стала комплексом внешнего пояса оборонительных сооружений вокруг Ленинграда. Данные укрепления остановили войска фашистов и все дальнейшие попытки прорыва обороны пресекались. Также поселок Тельмана считался наиболее вероятным местом наступления противника, в том числе танкового", — рассказала председатель комитета по молодежной политике Ленинградской области Марина Григорьева.Таким образом, относительно небольшой участок фронта стал одним из ключевых и наиболее кровопролитных на Колпинском направлении. Боевые действия на нем шли четыре года. Из-за колоссальных потерь противотанковый ров, протяженностью несколько десятков километров, был доверху заполнен телами погибших, из-за чего и получил среди бойцов название — Долина смерти.По ее словам, поисковые работы были начаты только весной 2021 года, после того как стало известно, что во время земляных работ были найдены человеческие останки. На место были вызваны сотрудники правоохранительных органов, районной и региональной администрации. Стройка на участке была приостановлена, на месте начали работать поисковики совместно с представителями регионального Следственного комитета и саперов ЗВО. В ходе исследования участка также обнаружены обломки танка Т-34 с останками, предположительно, одного из членов экипажа.Таким образом, в ходе поисковых работ было найдено воинское захоронение, которое сейчас паспортизировано. Поисковики обнаружили местоположение еще двух неучтенных воинских захоронений на частной территории, где произвели разведку.Поиски продолжаютсяПо словам подполковника запаса, первого заместителя руководителя Военно-исторического центра СЗФО Сергея Мачинского, поиски останков не всегда возможны из-за сложностей с собственниками земли, на которой когда-то шли ожесточенные бои. Землевладельцы не соглашаются на проведение раскопок, пытаясь самостоятельно избавиться от захоронений. В результате многочисленных конфликтов к делу подключились правоохранительные органы, региональная и районная администрации. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту повреждения и уничтожения воинских захоронений ( пункт "а" ч. 2 ст. 243.4 УК РФ).В результате поисковики все же смогли попасть на место захоронений и приступить к раскопкам. Так, с 6 гектаров обследованной территории рубежа и с 500 метров исследованного противотанкового рва были подняты останки 76 бойцов Красной армии, личности 11 солдат были установлены. Еще 21 солдат обнаружен в братской могиле. Останки еще одного человека принадлежат солдату Германской армии.Сохраняя памятьОтветственный секретарь общенациональной общественной организации "Поисковое движение России", сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России" Елена Цунаева заметила, что точное количество погибших на Тельмановском рубеже неизвестно, так как многие, кто покоятся на данной территории, до сих пор числятся как "пропавшие без вести".Кроме того, Цунаева напомнила о планах на весну 2022 года — на Тельмановском рубеже пройдёт большая "Вахта Памяти" — поисковые экспедиции, захоронения воинов, найденных поисковиками, церемонии передачи личных вещей найденных солдат, их потомкам. В акции примут участие порядка 200 человек — поисковики из Ленинградской области, Санкт-Петербурга и других регионов страны.В свою очередь, Владимир Цой уточнил, что в настоящий момент идет работа над созданием регионального закона. Он должен запретить осуществлять хозяйственную деятельность на территориях боевых действий до завершения изыскательско-поисковых работ. В случае обнаружения останков воинов Краснов Армии Ленинградская область берет на себя расходы их по поднятию и перезахоронению.

https://ria.ru/20210617/ostanki-1737442521.html

https://ria.ru/20210426/poiskoviki-1729985222.html

https://ria.ru/20210628/fedzakon-1738883700.html

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общество, ленинградская область, ленинград, поисковое движение россии, россия