Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ленинградская область
Ленинградская область
https://ria.ru/20210903/memorial-1748526039.html
В "Долине смерти" в Ленобласти появится мемориал героям Войны
В "Долине смерти" в Ленобласти появится мемориал героям Войны - РИА Новости, 03.09.2021
В "Долине смерти" в Ленобласти появится мемориал героям Войны
Власти Ленинградской области увековечат память погибших красноармейцев в жестоких боях вблизи поселка Тельмана Тосненского района региона в годы Великой... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T12:30
2021-09-03T12:30
ленинградская область
общество
ленинградская область
ленинград
поисковое движение россии
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748524693_0:0:739:415_1920x0_80_0_0_b00dd9d1ed9272a5a7271f7ce5eb1e0f.jpg
С.–ПEТЕРБУРГ, 3 сен — РИА Новости. Власти Ленинградской области увековечат память погибших красноармейцев в жестоких боях вблизи поселка Тельмана Тосненского района региона в годы Великой Отечественной войны, создав на месте противотанкового рва мемориал, сообщил заместитель председателя областного правительства, председатель регионального комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.По его словам, также сейчас идет разработка законопроекта, который будет регулировать вопрос проведения хозяйственных работ на таких землях.Долина смертиВ субботу, 4 сентября, исполняется 80 лет со дня первого боя Ижевского батальона на "Тельмановском рубеже" — в поселке Тельмана Тосненского района Ленинградской области. Бои, на данных территориях, начались в сентябре 1941 года. В связи с нависшей угрозой взятия Ленинграда было решено возвести инженерные укрепления: ДЗОТы, ДОТы, сети траншей и многое другое. Для этого ежедневно привлекалось более шести тысяч человек мирного населения."Система комплексных противотанковых рвов стала комплексом внешнего пояса оборонительных сооружений вокруг Ленинграда. Данные укрепления остановили войска фашистов и все дальнейшие попытки прорыва обороны пресекались. Также поселок Тельмана считался наиболее вероятным местом наступления противника, в том числе танкового", — рассказала председатель комитета по молодежной политике Ленинградской области Марина Григорьева.Таким образом, относительно небольшой участок фронта стал одним из ключевых и наиболее кровопролитных на Колпинском направлении. Боевые действия на нем шли четыре года. Из-за колоссальных потерь противотанковый ров, протяженностью несколько десятков километров, был доверху заполнен телами погибших, из-за чего и получил среди бойцов название — Долина смерти.По ее словам, поисковые работы были начаты только весной 2021 года, после того как стало известно, что во время земляных работ были найдены человеческие останки. На место были вызваны сотрудники правоохранительных органов, районной и региональной администрации. Стройка на участке была приостановлена, на месте начали работать поисковики совместно с представителями регионального Следственного комитета и саперов ЗВО. В ходе исследования участка также обнаружены обломки танка Т-34 с останками, предположительно, одного из членов экипажа.Таким образом, в ходе поисковых работ было найдено воинское захоронение, которое сейчас паспортизировано. Поисковики обнаружили местоположение еще двух неучтенных воинских захоронений на частной территории, где произвели разведку.Поиски продолжаютсяПо словам подполковника запаса, первого заместителя руководителя Военно-исторического центра СЗФО Сергея Мачинского, поиски останков не всегда возможны из-за сложностей с собственниками земли, на которой когда-то шли ожесточенные бои. Землевладельцы не соглашаются на проведение раскопок, пытаясь самостоятельно избавиться от захоронений. В результате многочисленных конфликтов к делу подключились правоохранительные органы, региональная и районная администрации. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту повреждения и уничтожения воинских захоронений ( пункт "а" ч. 2 ст. 243.4 УК РФ).В результате поисковики все же смогли попасть на место захоронений и приступить к раскопкам. Так, с 6 гектаров обследованной территории рубежа и с 500 метров исследованного противотанкового рва были подняты останки 76 бойцов Красной армии, личности 11 солдат были установлены. Еще 21 солдат обнаружен в братской могиле. Останки еще одного человека принадлежат солдату Германской армии.Сохраняя памятьОтветственный секретарь общенациональной общественной организации "Поисковое движение России", сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России" Елена Цунаева заметила, что точное количество погибших на Тельмановском рубеже неизвестно, так как многие, кто покоятся на данной территории, до сих пор числятся как "пропавшие без вести".Кроме того, Цунаева напомнила о планах на весну 2022 года — на Тельмановском рубеже пройдёт большая "Вахта Памяти" — поисковые экспедиции, захоронения воинов, найденных поисковиками, церемонии передачи личных вещей найденных солдат, их потомкам. В акции примут участие порядка 200 человек — поисковики из Ленинградской области, Санкт-Петербурга и других регионов страны.В свою очередь, Владимир Цой уточнил, что в настоящий момент идет работа над созданием регионального закона. Он должен запретить осуществлять хозяйственную деятельность на территориях боевых действий до завершения изыскательско-поисковых работ. В случае обнаружения останков воинов Краснов Армии Ленинградская область берет на себя расходы их по поднятию и перезахоронению.
https://ria.ru/20210617/ostanki-1737442521.html
https://ria.ru/20210426/poiskoviki-1729985222.html
https://ria.ru/20210628/fedzakon-1738883700.html
ленинградская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748524693_59:0:612:415_1920x0_80_0_0_e0291a8a3c66f206ece623d815a9ac10.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, ленинградская область, ленинград, поисковое движение россии, россия
12:30 03.09.2021
 

В "Долине смерти" в Ленобласти появится мемориал героям Войны

© Фото : правительство Ленинградской областиМемориал воинам Красной армии погибшим во время Великой Отечественной войны
Мемориал воинам Красной армии погибшим во время Великой Отечественной войны - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© Фото : правительство Ленинградской области
Читать ria.ru в
С.–ПEТЕРБУРГ, 3 сен — РИА Новости. Власти Ленинградской области увековечат память погибших красноармейцев в жестоких боях вблизи поселка Тельмана Тосненского района региона в годы Великой Отечественной войны, создав на месте противотанкового рва мемориал, сообщил заместитель председателя областного правительства, председатель регионального комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.
По его словам, также сейчас идет разработка законопроекта, который будет регулировать вопрос проведения хозяйственных работ на таких землях.

Долина смерти

В субботу, 4 сентября, исполняется 80 лет со дня первого боя Ижевского батальона на "Тельмановском рубеже" — в поселке Тельмана Тосненского района Ленинградской области. Бои, на данных территориях, начались в сентябре 1941 года. В связи с нависшей угрозой взятия Ленинграда было решено возвести инженерные укрепления: ДЗОТы, ДОТы, сети траншей и многое другое. Для этого ежедневно привлекалось более шести тысяч человек мирного населения.
"Система комплексных противотанковых рвов стала комплексом внешнего пояса оборонительных сооружений вокруг Ленинграда. Данные укрепления остановили войска фашистов и все дальнейшие попытки прорыва обороны пресекались. Также поселок Тельмана считался наиболее вероятным местом наступления противника, в том числе танкового", — рассказала председатель комитета по молодежной политике Ленинградской области Марина Григорьева.
Место уничтоженного захоронения времен Великой Отечественной войны в поселке Тельмана Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
17 июня, 17:32
В Ленобласти на месте уничтоженного захоронения нашли останки 50 человек
Таким образом, относительно небольшой участок фронта стал одним из ключевых и наиболее кровопролитных на Колпинском направлении. Боевые действия на нем шли четыре года. Из-за колоссальных потерь противотанковый ров, протяженностью несколько десятков километров, был доверху заполнен телами погибших, из-за чего и получил среди бойцов название — Долина смерти.
"В советское время данные земли были переданы совхозу "Тельмана". О том, что там могут находить непогребнные останки комитету по молодежной политике стало известно в 2019 году, когда была налажена работа с поисковыми организациями. Однако данная территория находилась и находится в ведении юридических лиц, из-за чего поисковики не могли начать полноценные работы", — пояснила чиновница.
По ее словам, поисковые работы были начаты только весной 2021 года, после того как стало известно, что во время земляных работ были найдены человеческие останки. На место были вызваны сотрудники правоохранительных органов, районной и региональной администрации. Стройка на участке была приостановлена, на месте начали работать поисковики совместно с представителями регионального Следственного комитета и саперов ЗВО. В ходе исследования участка также обнаружены обломки танка Т-34 с останками, предположительно, одного из членов экипажа.
Таким образом, в ходе поисковых работ было найдено воинское захоронение, которое сейчас паспортизировано. Поисковики обнаружили местоположение еще двух неучтенных воинских захоронений на частной территории, где произвели разведку.
"Участниками экспедиции найден и частично обозначен на местности второй противотанковый ров и останки примерно ста человек. Опознанные воины из 125-й, 70-й и 268-й стрелковых дивизий дают нам основание утверждать, что здесь держали оборону Ленинграда подразделения 55-й армии Ленинградского фронта. Осенью мы сможем перезахоронить останки на этом же участке как положено ─ с воинскими почестями", — подытожила спикер.

Поиски продолжаются

По словам подполковника запаса, первого заместителя руководителя Военно-исторического центра СЗФО Сергея Мачинского, поиски останков не всегда возможны из-за сложностей с собственниками земли, на которой когда-то шли ожесточенные бои. Землевладельцы не соглашаются на проведение раскопок, пытаясь самостоятельно избавиться от захоронений. В результате многочисленных конфликтов к делу подключились правоохранительные органы, региональная и районная администрации. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту повреждения и уничтожения воинских захоронений ( пункт "а" ч. 2 ст. 243.4 УК РФ).
Раскоп. Братская могила безымянных солдат - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
26 апреля, 14:23Союзное государство
Война выглядит так: журналисты союзных СМИ окунулись в будни поисковиков
В результате поисковики все же смогли попасть на место захоронений и приступить к раскопкам. Так, с 6 гектаров обследованной территории рубежа и с 500 метров исследованного противотанкового рва были подняты останки 76 бойцов Красной армии, личности 11 солдат были установлены. Еще 21 солдат обнаружен в братской могиле. Останки еще одного человека принадлежат солдату Германской армии.

Сохраняя память

Ответственный секретарь общенациональной общественной организации "Поисковое движение России", сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России" Елена Цунаева заметила, что точное количество погибших на Тельмановском рубеже неизвестно, так как многие, кто покоятся на данной территории, до сих пор числятся как "пропавшие без вести".
"Разработан план поисковых работ, в который будет включено два этапа: непосредственно поисковые работы — запланированные на 20-е числа апреля до 9 мая, и, вполне возможно, что они продлятся до конца мая. А также разведка обследуемых территорий, которая, скорее всего, будет растянута во времени", — подытожила спикер.
Кроме того, Цунаева напомнила о планах на весну 2022 года — на Тельмановском рубеже пройдёт большая "Вахта Памяти" — поисковые экспедиции, захоронения воинов, найденных поисковиками, церемонии передачи личных вещей найденных солдат, их потомкам. В акции примут участие порядка 200 человек — поисковики из Ленинградской области, Санкт-Петербурга и других регионов страны.
Депутаты на первом пленарном заседании весенней сессии Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
28 июня, 12:25Ленинградская область
Власти Ленобласти предлагают принять федзакон о работах на месте боев ВОВ
В свою очередь, Владимир Цой уточнил, что в настоящий момент идет работа над созданием регионального закона. Он должен запретить осуществлять хозяйственную деятельность на территориях боевых действий до завершения изыскательско-поисковых работ. В случае обнаружения останков воинов Краснов Армии Ленинградская область берет на себя расходы их по поднятию и перезахоронению.
"Мы также рассматриваем возможность создания на этой территории достопримечательного места, которое подразумевает ограничение хозяйственной деятельности. Я считаю, что на участке, где проходит обнаруженный поисковиками противотанковый ров с большим числом останков незахороненных бойцов, имеет смысл ограничить хозяйственную деятельность, чтобы мы не попирали память бойцов, которые отдали свои жизни за Ленинград. Это место достойно встать в один ряд с таким мемориалом, как "Невский пятачок", чтобы о нем знали наши дети и гости Ленинградской области, чтобы они знали о той цене, которую заплатила наша страна за победу в Великой Отечественной войне", ― добавил чиновник.
 
Ленинградская областьОбществоЛенинградская областьЛенинградПоисковое движение РоссииРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:28Из магазинов в Кабуле пропал сахар
14:26Сайт Readovka после проверки исключили из реестра запрещенных
14:26Посол России рассказал о ходе эвакуации из Афганистана
14:23Голикова рассказала, когда военные получат единовременные выплаты
14:20Силы сопротивления в Панджшере заявили об уничтожении 450 талибов
14:17Трутнев открыл выставку "Улица Дальнего Востока" на ВЭФ
14:16При Зеленском на Украине убивают свободу слова, заявили в Раде
14:14"Украина брошена": японцы разочаровались во встрече Зеленского и Байдена
14:09Талибы заявили, что займут Панджшер в ближайшие дни
14:07На Сахалине произошло землетрясение
14:02Попова оценила риск введения локдауна в России
14:02В РПЦ рассказали о конфликте православных в Чехии
13:58В России отменили обязательную самоизоляцию для приезжающих из Британии
13:57ЕС для поддержки афганцев нужны контакты с талибами, заявил Боррель
13:57Греф оценил риск глобального финансового кризиса
13:55В Москве у бизнесмена отобрали 27 миллионов рублей
13:53Москва не будет поставлять оружие в Афганистан, заявил посол
13:46Россия не вмешивается в дела Афганистана, заявил посол в Кабуле
13:46Азербайджан опроверг сообщения о задержании лидера "Мужского государства"
13:44Посол в Кабуле рассказал, что могло привести к эскалации вокруг Панджшера
Лента новостейМолния