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Заявившая о разрушенной жизни победительница лотереи умерла
Заявившая о разрушенной жизни победительница лотереи умерла - РИА Новости, 03.09.2021
Заявившая о разрушенной жизни победительница лотереи умерла
Выигравшая джекпот 56-летняя ирландка, которая заявила, что деньги разрушили ее жизнь, умерла. Об этом пишет Daily Mail. РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T22:16
2021-09-03T23:49
в мире
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Выигравшая джекпот 56-летняя ирландка, которая заявила, что деньги разрушили ее жизнь, умерла. Об этом пишет Daily Mail.Тело женщины нашли накануне утром. Прибывшие в ее дом врачи лишь констатировали смерть, полицейские не нашли ничего подозрительного в ее гибели, однако назначили вскрытие. Британка не была замужем, но у нее остались четверо братьев и сестер.В 2013 году Маргарет Лоури выиграла в лотерею 27 миллионов фунтов стерлингов (около 2,7 миллиарда рублей. — Прим. ред.). В интервью женщина рассказала, что купила билет в центре занятости, а до этого жила на 58 фунтов (5,8 тысячи рублей) в неделю.Часть выигрыша она потратила на покупку недвижимости — бунгало, паба и переделанную в развлекательный центр мельницу. Она также планировала построить жилье для нуждающихся и около половины состояния потратила на благотворительность.Позже женщина заявляла, что люди "украли миллионы" у нее и она пожалела о выигрыше."Я была счастлива раньше. Я человек, и все, что сделал этот джекпот, — это разрушил мою жизнь", — признавалась Лоури.Купленную мельницу не раз поджигали, в 2015 году женщину приговорили к исправительным работам за оскорбление таксиста, а в 2018-м ей пришлось выплатить 30 тысяч фунтов (около трех миллионов рублей) бывшему сотруднику, так как суд установил, что она его оскорбляла и уволила из прихоти.В 2019 году Лоури заявила, что выигрыш стал для нее адом. По ее словам, у нее осталось только пять миллионов фунтов. На момент смерти британка не работала, однако, как рассказал ее сосед, она занималась благотворительностью.
https://ria.ru/20210715/lotereya-1741318914.html
https://ria.ru/20210812/krasnodar-1745461773.html
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в мире, великобритания
22:16 03.09.2021 (обновлено: 23:49 03.09.2021)
 
Заявившая о разрушенной жизни победительница лотереи умерла

Победительница лотереи Лоури заявила о разрушенной жизни и умерла

© Depositphotos / ZentiliaЛотерейные шары
Лотерейные шары - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© Depositphotos / Zentilia
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Выигравшая джекпот 56-летняя ирландка, которая заявила, что деньги разрушили ее жизнь, умерла. Об этом пишет Daily Mail.
Тело женщины нашли накануне утром. Прибывшие в ее дом врачи лишь констатировали смерть, полицейские не нашли ничего подозрительного в ее гибели, однако назначили вскрытие. Британка не была замужем, но у нее остались четверо братьев и сестер.
В 2013 году Маргарет Лоури выиграла в лотерею 27 миллионов фунтов стерлингов (около 2,7 миллиарда рублей. — Прим. ред.). В интервью женщина рассказала, что купила билет в центре занятости, а до этого жила на 58 фунтов (5,8 тысячи рублей) в неделю.
Часть выигрыша она потратила на покупку недвижимости — бунгало, паба и переделанную в развлекательный центр мельницу. Она также планировала построить жилье для нуждающихся и около половины состояния потратила на благотворительность.
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Позже женщина заявляла, что люди "украли миллионы" у нее и она пожалела о выигрыше.
"Я была счастлива раньше. Я человек, и все, что сделал этот джекпот, — это разрушил мою жизнь", — признавалась Лоури.
Купленную мельницу не раз поджигали, в 2015 году женщину приговорили к исправительным работам за оскорбление таксиста, а в 2018-м ей пришлось выплатить 30 тысяч фунтов (около трех миллионов рублей) бывшему сотруднику, так как суд установил, что она его оскорбляла и уволила из прихоти.
В 2019 году Лоури заявила, что выигрыш стал для нее адом. По ее словам, у нее осталось только пять миллионов фунтов. На момент смерти британка не работала, однако, как рассказал ее сосед, она занималась благотворительностью.
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