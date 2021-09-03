https://ria.ru/20210903/lotereya-1748643116.html

Заявившая о разрушенной жизни победительница лотереи умерла

Заявившая о разрушенной жизни победительница лотереи умерла - РИА Новости, 03.09.2021

Заявившая о разрушенной жизни победительница лотереи умерла

Выигравшая джекпот 56-летняя ирландка, которая заявила, что деньги разрушили ее жизнь, умерла. Об этом пишет Daily Mail. РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T22:16

2021-09-03T22:16

2021-09-03T23:49

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великобритания

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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Выигравшая джекпот 56-летняя ирландка, которая заявила, что деньги разрушили ее жизнь, умерла. Об этом пишет Daily Mail.Тело женщины нашли накануне утром. Прибывшие в ее дом врачи лишь констатировали смерть, полицейские не нашли ничего подозрительного в ее гибели, однако назначили вскрытие. Британка не была замужем, но у нее остались четверо братьев и сестер.В 2013 году Маргарет Лоури выиграла в лотерею 27 миллионов фунтов стерлингов (около 2,7 миллиарда рублей. — Прим. ред.). В интервью женщина рассказала, что купила билет в центре занятости, а до этого жила на 58 фунтов (5,8 тысячи рублей) в неделю.Часть выигрыша она потратила на покупку недвижимости — бунгало, паба и переделанную в развлекательный центр мельницу. Она также планировала построить жилье для нуждающихся и около половины состояния потратила на благотворительность.Позже женщина заявляла, что люди "украли миллионы" у нее и она пожалела о выигрыше."Я была счастлива раньше. Я человек, и все, что сделал этот джекпот, — это разрушил мою жизнь", — признавалась Лоури.Купленную мельницу не раз поджигали, в 2015 году женщину приговорили к исправительным работам за оскорбление таксиста, а в 2018-м ей пришлось выплатить 30 тысяч фунтов (около трех миллионов рублей) бывшему сотруднику, так как суд установил, что она его оскорбляла и уволила из прихоти.В 2019 году Лоури заявила, что выигрыш стал для нее адом. По ее словам, у нее осталось только пять миллионов фунтов. На момент смерти британка не работала, однако, как рассказал ее сосед, она занималась благотворительностью.

https://ria.ru/20210715/lotereya-1741318914.html

https://ria.ru/20210812/krasnodar-1745461773.html

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