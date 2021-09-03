https://ria.ru/20210903/koronavirus-1748510540.html
В Москве выявили 1633 новых случая заражения коронавирусом
В Москве выявили 1633 новых случая заражения коронавирусом - РИА Новости, 03.09.2021
В Москве выявили 1633 новых случая заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 в субъектах РФ за сутки зарегистрировано в Москве (1633), Санкт-Петербурге (1437) и Подмосковье (681), сообщили... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T11:37
2021-09-03T11:37
2021-09-03T11:37
распространение коронавируса
общество
московская область (подмосковье)
москва
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коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 в субъектах РФ за сутки зарегистрировано в Москве (1633), Санкт-Петербурге (1437) и Подмосковье (681), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: 1. Москва - 1633, 2. Санкт-Петербург - 1437, 3. Московская область 681", - говорится в сообщении.
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общество, московская область (подмосковье), москва, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Москве выявили 1633 новых случая заражения коронавирусом
Оперштаб: в Москве выявили 1864 новых случая заражения коронавирусом