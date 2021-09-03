https://ria.ru/20210903/koronavirus-1748510540.html

В Москве выявили 1633 новых случая заражения коронавирусом

В Москве выявили 1633 новых случая заражения коронавирусом - РИА Новости, 03.09.2021

В Москве выявили 1633 новых случая заражения коронавирусом

Наибольшее число новых случаев COVID-19 в субъектах РФ за сутки зарегистрировано в Москве (1633), Санкт-Петербурге (1437) и Подмосковье (681), сообщили... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T11:37

2021-09-03T11:37

2021-09-03T11:37

распространение коронавируса

общество

московская область (подмосковье)

москва

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 в субъектах РФ за сутки зарегистрировано в Москве (1633), Санкт-Петербурге (1437) и Подмосковье (681), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: 1. Москва - 1633, 2. Санкт-Петербург - 1437, 3. Московская область 681", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210903/koronavirus-1748508859.html

московская область (подмосковье)

москва

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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