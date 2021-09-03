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Оперштаб назвал регион с наименьшим темпом прироста COVID-19 за сутки
Оперштаб назвал регион с наименьшим темпом прироста COVID-19 за сутки - РИА Новости, 03.09.2021
Оперштаб назвал регион с наименьшим темпом прироста COVID-19 за сутки
Наименьший темп прироста выявленных случаев COVID-19 за сутки в субъектах РФ зарегистрирован в Москве - 0,1%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T11:34
2021-09-03T11:34
2021-09-03T11:34
распространение коронавируса
республика алтай
московская область (подмосковье)
москва
здоровье - общество
коронавирусы
республика бурятия
россия
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Наименьший темп прироста выявленных случаев COVID-19 за сутки в субъектах РФ зарегистрирован в Москве - 0,1%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Москва - 0,1%, 2. Республика Бурятия, Московская область - 0,16%, 3. Республика Алтай - 0,17%", - говорится в сообщении.
республика алтай
московская область (подмосковье)
москва
республика бурятия
россия
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Оперштаб назвал регион с наименьшим темпом прироста COVID-19 за сутки
Оперштаб: наименьший темп прироста COVID-19 в субъектах РФ отмечен в Москве — 0,1%