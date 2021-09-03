https://ria.ru/20210903/koronavirus-1748508859.html

В России выявили 18 856 новых случаев заражения коронавирусом

В России выявили 18 856 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 03.09.2021

В России выявили 18 856 новых случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки во всех регионах России зарегистрировали 18 856 случаев COVID-19, сообщили в профильном оперативном штабе. РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T11:33

2021-09-03T11:33

2021-09-03T13:01

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. За минувшие сутки во всех регионах России зарегистрировали 18 856 случаев COVID-19, сообщили в профильном оперативном штабе.Темп прироста составляет 0,27 процента, у 7,1 процента заболевших нет симптомов.Больше всего новых пациентов в Москве — 1633, Санкт-Петербурге — 1437, Подмосковье — 681; меньше всего в Ненецком автономном округе — 14 и на Чукотке — шесть.Умерли 799 человек, выздоровели 18 690.За пандемию в стране заразились коронавирусом 6 975 174 человека, из них 185 611 скончались, 6 236 738 вылечились.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается около 218,2 миллиона заболевших, а по информации Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 219 миллионов. Четыре с половиной миллиона человек спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии. Россия занимает в этом списке четвертое место.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии