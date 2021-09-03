Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210903/koronavirus-1748508859.html
В России выявили 18 856 новых случаев заражения коронавирусом
В России выявили 18 856 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 03.09.2021
В России выявили 18 856 новых случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки во всех регионах России зарегистрировали 18 856 случаев COVID-19, сообщили в профильном оперативном штабе. РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T11:33
2021-09-03T13:01
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583329518_0:0:2669:1501_1920x0_80_0_0_c6810b0ff31e06acf704866959b75cdf.jpg
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. За минувшие сутки во всех регионах России зарегистрировали 18 856 случаев COVID-19, сообщили в профильном оперативном штабе.Темп прироста составляет 0,27 процента, у 7,1 процента заболевших нет симптомов.Больше всего новых пациентов в Москве — 1633, Санкт-Петербурге — 1437, Подмосковье — 681; меньше всего в Ненецком автономном округе — 14 и на Чукотке — шесть.Умерли 799 человек, выздоровели 18 690.За пандемию в стране заразились коронавирусом 6 975 174 человека, из них 185 611 скончались, 6 236 738 вылечились.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается около 218,2 миллиона заболевших, а по информации Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 219 миллионов. Четыре с половиной миллиона человек спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии. Россия занимает в этом списке четвертое место.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583329518_391:0:2579:1641_1920x0_80_0_0_e658b6389eba0da1db78ae55ebb8d039.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:33 03.09.2021 (обновлено: 13:01 03.09.2021)
 
В России выявили 18 856 новых случаев заражения коронавирусом

Оперштаб: в России выявили 18 856 новых случаев заражения коронавирусом

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинские работники на территории карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. За минувшие сутки во всех регионах России зарегистрировали 18 856 случаев COVID-19, сообщили в профильном оперативном штабе.
Темп прироста составляет 0,27 процента, у 7,1 процента заболевших нет симптомов.
Больше всего новых пациентов в Москве — 1633, Санкт-Петербурге — 1437, Подмосковье — 681; меньше всего в Ненецком автономном округе — 14 и на Чукотке — шесть.
Умерли 799 человек, выздоровели 18 690.
За пандемию в стране заразились коронавирусом 6 975 174 человека, из них 185 611 скончались, 6 236 738 вылечились.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается около 218,2 миллиона заболевших, а по информации Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 219 миллионов. Четыре с половиной миллиона человек спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии. Россия занимает в этом списке четвертое место.
 
Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:23Голикова рассказала, когда военные получат единовременные выплаты
14:20Силы сопротивления в Панджшере заявили об уничтожении 450 талибов
14:17Трутнев открыл выставку "Улица Дальнего Востока" на ВЭФ
14:16При Зеленском на Украине убивают свободу слова, заявили в Раде
14:14"Украина брошена": японцы разочаровались во встрече Зеленского и Байдена
14:09Талибы заявили, что займут Панджшер в ближайшие дни
14:07На Сахалине произошло землетрясение
14:02Попова оценила риск введения локдауна в России
14:02В РПЦ рассказали о конфликте православных в Чехии
13:58В России отменили обязательную самоизоляцию для приезжающих из Британии
13:57ЕС для поддержки афганцев нужны контакты с талибами, заявил Боррель
13:57Греф оценил риск глобального финансового кризиса
13:55В Москве у бизнесмена отобрали 27 миллионов рублей
13:53Москва не будет поставлять оружие в Афганистан, заявил посол
13:46Россия не вмешивается в дела Афганистана, заявил посол в Кабуле
13:46Азербайджан опроверг сообщения о задержании лидера "Мужского государства"
13:44Посол в Кабуле рассказал, что могло привести к эскалации вокруг Панджшера
13:43Греф прокомментировал ситуацию со скидками в Wildberries
13:41Голикова назвала число россиян, получивших единовременные выплаты
13:41Попова напомнила об обязательном масочном режиме в помещениях
Лента новостейМолния