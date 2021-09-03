https://ria.ru/20210903/konditsioner-1748454204.html
Россиянам объяснили осеннюю пользу кондиционера
Россиянам объяснили осеннюю пользу кондиционера - РИА Новости, 03.09.2021
Россиянам объяснили осеннюю пользу кондиционера
Летняя жара вынудила многих в России приобрести кондиционер. Как это устройство можно будет использовать осенью, рассказал в интервью радио Sputnik эколог,... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T04:12
2021-09-03T04:12
2021-09-03T04:12
общество
антон ястребцев
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Летняя жара вынудила многих в России приобрести кондиционер. Как это устройство можно будет использовать осенью, рассказал в интервью радио Sputnik эколог, директор лаборатории "Экология жизненного пространства" Антон Ястребцев.В начале осени домашний кондиционер, как правило, отключают – но вполне вероятно, что он в этом году еще понадобится, отметил эксперт.Он добавил, что единственное предназначение устройства – это подача в помещение воздуха, нагретого или охлажденного до установленной температуры. Вопреки распространенному заблуждению, кондиционеры не очищают воздух, подчеркнул эксперт."Чтобы улучшить качество воздуха, нужны не кондиционеры, а так называемые бризеры. Это очиститель воздуха, который вешается на стену, а на улицу просверливается дыра, через которую он засасывает воздух. Бризер этот воздух нагревает и очищает от пыли, сажи, тяжелых металлов и даже немного от газов", – объяснил Антон Ястребцев в интервью радио Sputnik.
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общество, антон ястребцев
Россиянам объяснили осеннюю пользу кондиционера
Эксперт Ястребцев посоветовал использовать кондиционер осенью для обогрева помещений
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.
Летняя жара вынудила многих в России приобрести кондиционер. Как это устройство можно будет использовать осенью, рассказал в интервью радио Sputnik
эколог, директор лаборатории "Экология жизненного пространства" Антон Ястребцев
.
В начале осени домашний кондиционер, как правило, отключают – но вполне вероятно, что он в этом году еще понадобится, отметил эксперт.
"Я рекомендую пользоваться им не только в жару, когда людям, у которых есть проблемы с сердцем, особенно тяжело, но и в слякоть. Когда осень, но еще не отопительный сезон, за окном плюс 10 градусов и в доме ненамного больше, кондиционер можно включить на отопление и сделать комфортные плюс 23 градуса", – пояснил Антон Ястребцев.
Он добавил, что единственное предназначение устройства – это подача в помещение воздуха, нагретого или охлажденного до установленной температуры. Вопреки распространенному заблуждению, кондиционеры не очищают воздух, подчеркнул эксперт.
"Чтобы улучшить качество воздуха, нужны не кондиционеры, а так называемые бризеры. Это очиститель воздуха, который вешается на стену, а на улицу просверливается дыра, через которую он засасывает воздух. Бризер этот воздух нагревает и очищает от пыли, сажи, тяжелых металлов и даже немного от газов", – объяснил Антон Ястребцев в интервью радио Sputnik.