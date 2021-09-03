https://ria.ru/20210903/konditsioner-1748454204.html

Россиянам объяснили осеннюю пользу кондиционера

Россиянам объяснили осеннюю пользу кондиционера - РИА Новости, 03.09.2021

Россиянам объяснили осеннюю пользу кондиционера

Летняя жара вынудила многих в России приобрести кондиционер. Как это устройство можно будет использовать осенью, рассказал в интервью радио Sputnik эколог,... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T04:12

2021-09-03T04:12

2021-09-03T04:12

общество

антон ястребцев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/05/1744575961_0:132:3072:1860_1920x0_80_0_0_ec453bdc37987e5766b0f89b9ad71c2a.jpg

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Летняя жара вынудила многих в России приобрести кондиционер. Как это устройство можно будет использовать осенью, рассказал в интервью радио Sputnik эколог, директор лаборатории "Экология жизненного пространства" Антон Ястребцев.В начале осени домашний кондиционер, как правило, отключают – но вполне вероятно, что он в этом году еще понадобится, отметил эксперт.Он добавил, что единственное предназначение устройства – это подача в помещение воздуха, нагретого или охлажденного до установленной температуры. Вопреки распространенному заблуждению, кондиционеры не очищают воздух, подчеркнул эксперт."Чтобы улучшить качество воздуха, нужны не кондиционеры, а так называемые бризеры. Это очиститель воздуха, который вешается на стену, а на улицу просверливается дыра, через которую он засасывает воздух. Бризер этот воздух нагревает и очищает от пыли, сажи, тяжелых металлов и даже немного от газов", – объяснил Антон Ястребцев в интервью радио Sputnik.

https://realty.ria.ru/20210817/konditsioner-1745514036.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, антон ястребцев