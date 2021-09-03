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Кировская область
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В Кировской области появится единая служба по водообеспечению
В Кировской области появится единая служба по водообеспечению - РИА Новости, 03.09.2021
В Кировской области появится единая служба по водообеспечению
Министерство строительства и ЖКХ России поддерживает инициативу правительства Кировской области о создании Единой государственной службы по водообеспечению,... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T17:50
2021-09-03T17:50
кировская область
общество
кировская область
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
игорь васильев
жкх
киров
максим егоров
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 сен - РИА Новости. Министерство строительства и ЖКХ России поддерживает инициативу правительства Кировской области о создании Единой государственной службы по водообеспечению, сообщает пресс-служба главы региона.Идею обсудили в пятницу в ходе рабочего совещания в Кирове, которое провели заместитель министра строительства и ЖКХ России Максим Егоров и губернатор Кировской области Игорь Васильев."Замминистра поддержал планы правительства Кировской области по созданию Единой государственной службы по водообеспечению. По словам заместителя министра, это позволит в дальнейшем комплексно модернизировать сети холодного водоснабжения в регионе", - говорится в сообщении.Областное предприятие планируется создать на базе муниципального предприятия "Водоканал". Передача районных сетей на областной уровень позволит объединить кадровые и материальные ресурсы, синхронизировать все программы, направленные на модернизацию сетей, проводить работы комплексно, создать необходимую инфраструктуру и прийти к безаварийной работе.Кроме того, Егоров отметил, что Кировской области в прошлом году удалось в кратчайшие сроки создать единую систему мониторинга аварий и инцидентов на системах жизнеобеспечения. "Система позволяет отслеживать аварии, которые происходят в регионе, и оперативно реагировать на них. Но главное, эта система позволяет проанализировать реальную картину состояния коммунальной инфраструктуры и принять верные решения по ее улучшению", — подчеркнул замглавы Минстроя РФ.Протяженность сетей водоснабжения в Кировской области составляет 6762 километра и еще 2392 километров – протяженность сетей водоотведения. Их износ в среднем составляет 60%, а в некоторых населенных пунктах процент износа сетей приближается к 99%. Кроме того, сейчас коммунальные системы региона разрознены, много бесхозных сетей, которые не учтены ни в одних документах."На совещании нам удалось обсудить ряд очень важных вопросов: реализация программы капитального ремонта, подготовка региона к отопительному периоду, переселение из ветхого и аварийного жилья и реализация проектов по благоустройству в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда. На совещании мы проработали с главами муниципалитетов конкретные шаги по реализации этих программ", — цитирует пресс-служба слова губернатора Кировской области.Говоря о системе водоотведения, Егоров сообщил, что в Минстрой РФ совместно с правительством Кировской области проведет инвентаризацию всех очистных сооружений региона, чтобы в дальнейшем проработать вопрос включения региона в федеральную программу "Оздоровление Волги".
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общество, кировская область, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), игорь васильев, жкх, киров, максим егоров, россия
17:50 03.09.2021
 
В Кировской области появится единая служба по водообеспечению

Пресс-служба главы Кировской области: в регионе появится единая служба по водообеспечению

© Станислав Шаклеин / Перейти в фотобанкГород Киров
Город Киров
© Станислав Шаклеин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 сен - РИА Новости. Министерство строительства и ЖКХ России поддерживает инициативу правительства Кировской области о создании Единой государственной службы по водообеспечению, сообщает пресс-служба главы региона.
Идею обсудили в пятницу в ходе рабочего совещания в Кирове, которое провели заместитель министра строительства и ЖКХ России Максим Егоров и губернатор Кировской области Игорь Васильев.
"Замминистра поддержал планы правительства Кировской области по созданию Единой государственной службы по водообеспечению. По словам заместителя министра, это позволит в дальнейшем комплексно модернизировать сети холодного водоснабжения в регионе", - говорится в сообщении.
Областное предприятие планируется создать на базе муниципального предприятия "Водоканал". Передача районных сетей на областной уровень позволит объединить кадровые и материальные ресурсы, синхронизировать все программы, направленные на модернизацию сетей, проводить работы комплексно, создать необходимую инфраструктуру и прийти к безаварийной работе.
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Кроме того, Егоров отметил, что Кировской области в прошлом году удалось в кратчайшие сроки создать единую систему мониторинга аварий и инцидентов на системах жизнеобеспечения. "Система позволяет отслеживать аварии, которые происходят в регионе, и оперативно реагировать на них. Но главное, эта система позволяет проанализировать реальную картину состояния коммунальной инфраструктуры и принять верные решения по ее улучшению", — подчеркнул замглавы Минстроя РФ.
Протяженность сетей водоснабжения в Кировской области составляет 6762 километра и еще 2392 километров – протяженность сетей водоотведения. Их износ в среднем составляет 60%, а в некоторых населенных пунктах процент износа сетей приближается к 99%. Кроме того, сейчас коммунальные системы региона разрознены, много бесхозных сетей, которые не учтены ни в одних документах.
"На совещании нам удалось обсудить ряд очень важных вопросов: реализация программы капитального ремонта, подготовка региона к отопительному периоду, переселение из ветхого и аварийного жилья и реализация проектов по благоустройству в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда. На совещании мы проработали с главами муниципалитетов конкретные шаги по реализации этих программ", — цитирует пресс-служба слова губернатора Кировской области.
Говоря о системе водоотведения, Егоров сообщил, что в Минстрой РФ совместно с правительством Кировской области проведет инвентаризацию всех очистных сооружений региона, чтобы в дальнейшем проработать вопрос включения региона в федеральную программу "Оздоровление Волги".
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Кировская областьОбществоКировская областьМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)Игорь ВасильевЖКХКировМаксим ЕгоровРоссия
 
 
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