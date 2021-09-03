https://ria.ru/20210903/keshbek-1748460739.html

"Мир" рассказал о туристическом кешбэке для жителей Дальнего Востока

"Мир" рассказал о туристическом кешбэке для жителей Дальнего Востока - РИА Новости, 03.09.2021

"Мир" рассказал о туристическом кешбэке для жителей Дальнего Востока

Жителям Дальнего Востока РФ вернулось порядка 236 миллионов рублей кешбэка за покупку турпутевок, в том числе детских, а после продления программы кешбэка на... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T06:10

2021-09-03T06:10

2021-09-03T10:51

туризм

экономика

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

дальний восток

владимир комлев

карта "мир"

россия

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Жителям Дальнего Востока РФ вернулось порядка 236 миллионов рублей кешбэка за покупку турпутевок, в том числе детских, а после продления программы кешбэка на две недели сентября эта цифра может достигнуть четверти миллиарда рублей, заявил глава платежной системы "Мир" Владимир Комлев, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ)."Жители Дальнего Востока за время существования программы - общее количество возвращенного кешбэка за турпоездки приблизительно 236 миллионов. Поскольку программа не закончилась, ее на две недели сентября продлили, эта цифра, предполагаю, может достичь четверти миллиарда рублей возвращенных средств", - сказал он.Ростуризм ранее продлил окно продаж туристического кешбэка на две недели, до середины сентября. Условия программы остаются прежними. Путешествие необходимо оплатить онлайн картой "Мир", на карту автоматически вернется 20% стоимости поездки, но не более 20 тысяч рублей. С одной карты можно оплатить неограниченное количество туров.Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://radiosputnik.ria.ru/20210902/keshbek-1748430372.html

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экономика, федеральное агентство по туризму (ростуризм), дальний восток, владимир комлев, карта "мир", россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф), новости - туризм