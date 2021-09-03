Россия заинтересована в развитии сотрудничества с Италией, заявил Путин
Президент Путин: Россия заинтересована в развитии сотрудничества с Италией
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников и гостей форума "Взгляд на мир, Европу и Италию" и отметил, что Россия заинтересована в развитии конструктивного диалога и сотрудничества с Италией.
"Сердечно приветствую вас по случаю открытия очередного форума "Взгляд на мир, Европу и Италию"... Для нас Италия традиционно является весьма важным партнером. Заинтересованы в дальнейшем развитии конструктивного российско-итальянского диалога и взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах на благо наших народов, в целях обеспечения стабильности и безопасности на европейском континенте", - говорится в приветствии президента, опубликованном на сайте Кремля.
Путин отметил, что за период своего существования форум заслужил значительный международный авторитет. Он подчеркнул, что программа и представительный состав участников форума позволяют всесторонне рассматривать самые непростые проблемы глобальной и региональной повестки и предлагать нестандартные подходы к их решению.
"С учетом текущего председательства Италии в "Группе двадцати" экспертные наработки форума представляются особенно востребованными. Рассчитываю, что ваши дискуссии будут продуктивными, помогут в поиске ответов на важнейшие вызовы современности, а также послужат упрочению доверия и взаимопонимания между народами Европы", - добавил президент.
Также Путин пожелал участникам и гостям форума успехов и всего наилучшего.