https://ria.ru/20210903/italiya-1748514586.html

Россия заинтересована в развитии сотрудничества с Италией, заявил Путин

Россия заинтересована в развитии сотрудничества с Италией, заявил Путин - РИА Новости, 03.09.2021

Россия заинтересована в развитии сотрудничества с Италией, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников и гостей форума "Взгляд на мир, Европу и Италию" и отметил, что Россия заинтересована в развитии... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T11:52

2021-09-03T11:52

2021-09-03T11:52

политика

италия

владимир путин

россия

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников и гостей форума "Взгляд на мир, Европу и Италию" и отметил, что Россия заинтересована в развитии конструктивного диалога и сотрудничества с Италией."Сердечно приветствую вас по случаю открытия очередного форума "Взгляд на мир, Европу и Италию"... Для нас Италия традиционно является весьма важным партнером. Заинтересованы в дальнейшем развитии конструктивного российско-итальянского диалога и взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах на благо наших народов, в целях обеспечения стабильности и безопасности на европейском континенте", - говорится в приветствии президента, опубликованном на сайте Кремля.Путин отметил, что за период своего существования форум заслужил значительный международный авторитет. Он подчеркнул, что программа и представительный состав участников форума позволяют всесторонне рассматривать самые непростые проблемы глобальной и региональной повестки и предлагать нестандартные подходы к их решению."С учетом текущего председательства Италии в "Группе двадцати" экспертные наработки форума представляются особенно востребованными. Рассчитываю, что ваши дискуссии будут продуктивными, помогут в поиске ответов на важнейшие вызовы современности, а также послужат упрочению доверия и взаимопонимания между народами Европы", - добавил президент.Также Путин пожелал участникам и гостям форума успехов и всего наилучшего.

https://ria.ru/20210812/italiya-1745522968.html

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политика, италия, владимир путин, россия