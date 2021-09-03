https://ria.ru/20210903/investory-1748480172.html

Счетная палата рассказала о переходе инвесторов из одной ТОР в другую

Счетная палата рассказала о переходе инвесторов из одной ТОР в другую - РИА Новости, 03.09.2021

Счетная палата рассказала о переходе инвесторов из одной ТОР в другую

Счетная палата РФ провела проверку и обнаружила, что одни и те же инвесторы переходят из одной территории опережающего развития (ТОР) в другую, получая... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T09:15

2021-09-03T09:15

2021-09-03T09:15

экономика

владивосток

дальневосточный федеральный университет

светлана орлова

россия

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Счетная палата РФ провела проверку и обнаружила, что одни и те же инвесторы переходят из одной территории опережающего развития (ТОР) в другую, получая налоговые льготы, сообщила аудитор Счетной палаты Светлана Орлова."Мы проверяли ТОРы. Мы поделимся этим материалом с прокуратурой. У нас это все есть. Там проблема в том, что одни и те же инвесторы ходят из одного ТОРа в другой. А ТОРы - это налоговые преференции", - сказала она на сессии Восточного экономического форума "Национальная юрисдикция и доверие в международных отношениях как гарант привлечения инвестиций"."У нас налоговых преференций в целом по России более 7 триллионов (рублей – ред.) Это же государство отдает и, естественно, надеется, что будут созданы рабочие места, повышаться заработная плата, будут решаться социальные вопросы", - добавила аудитор.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210903/peredacha-1748447270.html

https://ria.ru/20210829/tor-1747713428.html

владивосток

россия

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экономика, владивосток, дальневосточный федеральный университет, светлана орлова, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)