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В Чувашии грузовик рухнул с моста
В Чувашии грузовик рухнул с моста - РИА Новости, 03.09.2021
В Чувашии грузовик рухнул с моста
Грузовик рухнул с моста через реку Белая Воложка в Чувашии, 53-летний водитель погиб, сообщает пресс-служба МВД по республике. РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T12:23
2021-09-03T12:57
происшествия
орловская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 сен - РИА Новости. Грузовик рухнул с моста через реку Белая Воложка в Чувашии, 53-летний водитель погиб, сообщает пресс-служба МВД по республике.Инцидент произошел около 7.15 в пятницу на 726-м километре автодороги М-7 "Волга" в Козловском районе."Водитель грузовой автомашины Iveco не справился с управлением и рухнул с мостового переезда через реку Белая Воложка. От полученных травм житель Орловской области скончался на месте происшествия. Обстоятельства происшествия устанавливаются", - говорится в сообщении.
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происшествия, орловская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
12:23 03.09.2021 (обновлено: 12:57 03.09.2021)
 
В Чувашии грузовик рухнул с моста

МВД: в Чувашии грузовик рухнул с моста через реку Белая Воложка, водитель погиб

© Фото : ГУ МВД по Чувашской РеспубликеВ Чувашии грузовик рухнул с моста через реку Белая Воложка
В Чувашии грузовик рухнул с моста через реку Белая Воложка - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© Фото : ГУ МВД по Чувашской Республике
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 сен - РИА Новости. Грузовик рухнул с моста через реку Белая Воложка в Чувашии, 53-летний водитель погиб, сообщает пресс-служба МВД по республике.
Инцидент произошел около 7.15 в пятницу на 726-м километре автодороги М-7 "Волга" в Козловском районе.
"Водитель грузовой автомашины Iveco не справился с управлением и рухнул с мостового переезда через реку Белая Воложка. От полученных травм житель Орловской области скончался на месте происшествия. Обстоятельства происшествия устанавливаются", - говорится в сообщении.
Сотрудники МЧС России - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
23 августа, 19:05
В Волгоградской области из-за перегруженного грузовика рухнул мост
 
ПроисшествияОрловская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Россия
 
 
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