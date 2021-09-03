https://ria.ru/20210903/gruzovik-1748524564.html

В Чувашии грузовик рухнул с моста

В Чувашии грузовик рухнул с моста - РИА Новости, 03.09.2021

В Чувашии грузовик рухнул с моста

Грузовик рухнул с моста через реку Белая Воложка в Чувашии, 53-летний водитель погиб, сообщает пресс-служба МВД по республике. РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T12:23

2021-09-03T12:23

2021-09-03T12:57

происшествия

орловская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 сен - РИА Новости. Грузовик рухнул с моста через реку Белая Воложка в Чувашии, 53-летний водитель погиб, сообщает пресс-служба МВД по республике.Инцидент произошел около 7.15 в пятницу на 726-м километре автодороги М-7 "Волга" в Козловском районе."Водитель грузовой автомашины Iveco не справился с управлением и рухнул с мостового переезда через реку Белая Воложка. От полученных травм житель Орловской области скончался на месте происшествия. Обстоятельства происшествия устанавливаются", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210823/most-1746931841.html

орловская область

россия

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происшествия, орловская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия